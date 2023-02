Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Banken des Euroraums laut SREP 2022 widerstandsfähig

Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Eigenkapitalanforderungen an Banken für 2023, die sich aus dem laufenden Aufsichtsprozess (SREP) ergeben, im Durchschnitt weitgehend unverändert. Wie die EZB bei der Vorlage der Ergebnisse des Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) für 2022 mitteilte, bleiben die sich aus der so genannten Säule 2 ergebenden CET1-Anforderungen im gewichteten Durchschnitt auf den Vorjahresniveau von 1,1 Prozent. Die CET1-Eigenkapitalanforderungen plus Guidance steigen auf 10,7 (2022: 10,4) Prozent, worin sich der Einfluss makroprudenzieller Anforderungen spiegelt. Die gesamten Eigenkapitalanforderungen stiegen auf 15,0 (14,7) Prozent

Enria: EZB rechnet mit unveränderten Bankgewinnen für 2023

Die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) rechnet nach den Worten ihres Chefs, Andrea Enria, damit, dass die von ihr direkt beaufsichtigten Banken im laufenden Jahr ebenso hohe Gewinne wie 2022 erzielen werden. "Analysten erwarten für 2023 ebenso hohe Gewinne wie 2022, das ist auch unser Basisszenario", sagte Enria bei der Vorstellung des Berichts über den Bankenaufsichtsprozess SREP 2022.

Scholz plant Regierungserklärung zu russischem Überfall auf Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) plant nach seinem Auftritt im Bundestag an diesem Mittwoch anlässlich des EU-Gipfels eine weitere Regierungserklärung im Parlament voraussichtlich am 2. März. Das kündigte SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast am Vormittag in Berlin an. Anlass ist demnach der Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar 2022.

Ministerium: 2022 deutlich weniger Exportkreditgarantien als 2021

Der Bund hat im vergangenen Jahr angesichts des Ukraine-Kriegs, der anhaltenden Folgen der Corona-Pandemie und der globalen Wirtschaftsschwäche deutlich weniger Exportgarantien gewährt als 2021. Er sicherte nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums 2022 insgesamt Lieferungen und Leistungen in Höhe von 14,9 Milliarden Euro ab, nach 20,2 Milliarden im Jahr zuvor. Bei den Investitionsgarantien gab es einen leichten Rückgang, während Garantien für Ungebundene Finanzkredite ein Milliardenvolumen erreichten.

Mitglieder der Gaskommission kritisieren mangelnde Umsetzung

Mitglieder der von der Regierung in der Energiekrise eingesetzten Kommission zur Ausarbeitung von Maßnahmen im Gas- und Wärmebereich haben eine Umsetzung ihrer Vorschläge zu weiteren Hilfsfonds und einem nachhaltigen Umsteuern bei der Energienutzung angemahnt. 100 Tage nach Vorlage des Abschlussberichtes der Kommission könne man zwar feststellen, dass die Gaspreisbremse den Vorschlägen sehr eng folgend "zeitnah und entschlossen" umgesetzt sei, sagte Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa. "Viel weniger eindeutig" falle die Bilanz jedoch beim Thema Hilfsfonds aus

Experten empfehlen Regierung grüne Leitmärkte statt Klimaschutzverträge

Die Bundesregierung sollte die Transformation hin zur klimaneutralen Industrie nach Ansicht von Experten mit der Schaffung von grünen Leitmärkten statt mit dem Einsatz von Klimaschutzverträgen fördern. Im unabhängigen Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium heißt es, dass solch ein "grüner Leitmarkt", der ein staatlich geschaffener oder geförderter Markt für klimaneutral produzierte Produkte ist und durch die Schaffung einer künstlichen Nachfrage klimaneutrale Produkte in den Markt zieht, deutliche Vorteile aufweist. Er sei das marktwirtschaftlichere Vorgehen, so die Experten.

ZVEI: Elektro- und Digitalindustrie 2022 mit Rekorderlösen

Im Dezember 2022 hat die deutsche Elektro- und Digitalindustrie nach Angaben ihres Branchenverbandes ZVEI 6,9 Prozent mehr Bestellungen erhalten als ein Jahr zuvor. Dabei nahmen die Auftragseingänge aus dem Inland mit 9,4 Prozent fast doppelt so stark zu wie die aus dem Ausland mit 4,8 Prozent, wie der Verband mitteilte. Während Kunden aus dem Euroraum ihre Orders um 19,4 Prozent erhöht hätten, seien die Bestellungen aus Drittländern um 2,4 Prozent zurückgegangen. Im gesamten vergangenen Jahr habe die Branche damit 10,0 Prozent mehr neue Aufträge eingesammelt als 2021. Der Wert der Inlandsorders zog laut ZVEI um 9,0 Prozent an, Auslandskunden orderten insgesamt 10,8 Prozent mehr.

Lemke mahnt bei neuer Abgasnorm Euro 7 zu Rücksicht auf Autobauer

In der Debatte über die geplante neue Abgasnorm Euro 7 hat Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) zur Rücksichtnahme auf die Automobilindustrie gemahnt. "Insbesondere die von der EU-Kommission vorgesehenen extrem kurzen Einführungsfristen sehen wir dabei kritisch", sagte sie den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung vom Donnerstag. Die Einführung von Euro 7 müsse "für die Industrie auch realisierbar sein, damit Arbeitsplätze erhalten und modernisiert werden können".

Scholz: Öffentlicher Überbietungswettbewerb bei Ukraine schädlich

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angesichts der hitzigen Debatten über die militärische Unterstützung der Ukraine zu mehr Geschlossenheit gemahnt. In seiner Regierungserklärung zum außerordentlichen EU-Rat sagte Scholz, dass von dem Treffen der Staats- und Regierungschef ein klares Signal ausgehen werde, dass die Ukraine zur Europa gehöre. Auf dem EU-Rat, der am Donnerstag und Freitag in Brüssel stattfindet, werde man dieses Versprechen an die Ukraine bekräftigen: "Die Ukraine gehört zu Europa, ihre Zukunft liegt in der Europäischen Union! Und dieses Versprechen gilt", sagte Scholz.

London: Selenskyj besucht am Mittwoch Großbritannien

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Mittwoch zu einem Besuch in Großbritannien erwartet. Wie die Regierung in London mitteilte, stehen ein Treffen Selenskyjs mit Premierminister Rishi Sunak, eine Rede vor dem britischen Parlament und eine Visite bei ukrainischen Soldaten auf dem Programm. Es ist der zweite Besuch Selenskyjs im Ausland seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine vor fast einem Jahr; im Dezember war er in Washington gewesen.

London: Großbritannien will ukrainische Kampfjet-Piloten ausbilden

Großbritannien will ukrainische Kampfjet-Piloten ausbilden. Nach Angaben der britischen Regierung soll das Vorhaben zur Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg anlässlich eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in London am Mittwoch verkündet werden. Die britische Regierung hatte die Reise Selenskyjs nach London kurz zuvor bekanntgegeben.

London: Selenskyj besucht am Mittwoch Großbritannien

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Mittwoch zu einem Besuch in Großbritannien erwartet. Wie die Regierung in London mitteilte, stehen ein Treffen Selenskyjs mit Premierminister Rishi Sunak, eine Rede vor dem britischen Parlament und eine Visite bei ukrainischen Soldaten auf dem Programm. Es ist der zweite Besuch Selenskyjs im Ausland seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine vor fast einem Jahr; im Dezember war er in Washington gewesen.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 3. Feb +7,4% auf 249,5 (Vorwoche: 232,4)

US/MBA Purchase Index Woche per 3. Feb +3,1% auf 190 (Vorwoche: 184,3)

US/MBA Refinance Index Woche per 3. Feb +17,7% auf 549,3 (Vorwoche: 466,6)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2023 07:30 ET (12:30 GMT)