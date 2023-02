Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Banken zahlen aus TLTRO 36,597 Mrd Euro vorfristig zurück

Die Banken des Euroraums wollen einen weiteren Teil ihrer langfristig von der Europäischen Zentralbank (EZB) erhaltenen Liquidität vorfristig zurückgeben. Laut EZB-Mitteilung kündigten die Institute an, aus langfristigen und gezielten Refinanzierungsgeschäften (TLTRO) 36,597 Milliarden zurückzuzahlen, nachdem es im Januar 62,748 Milliarden Euro gewesen waren.

Japans Premier will Ex-BoJ-Ratsmitglied Kazuo Ueda als Gouverneur - Nikkei

Der japanische Premierminister Fumio Kishida wird einem Medienbericht zufolge Kazuo Ueda, einen Professor und ehemaliges Ratsmitglied der Bank of Japan (BoJ), nominieren, um ab April das Steuer bei der japanischen Notenbank zu übernehmen. Masayoshi Amamiya, stellvertretender BOJ-Gouverneur, habe den Posten abgelehnt, wie die Zeitung Nikkei weiter berichtete. Amamiya war von Ökonomen als Spitzenkandidat für den Posten gehandelt worden.

Russische Notenbank belässt Leitzins bei 7,50 Prozent

Die russische Zentralbank hat ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge unverändert gelassen, warnte aber vor einer Verschärfung der Goldpolitik, falls der Krieg in der Ukraine die Inflation in die Höhe zu treiben droht. Der Leitzins verharrte bei 7,50 Prozent. Die Pause folgte auf eine Reihe von Zinssenkungen, die die Verdoppelung des Leitzinses unmittelbar nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine vor fast einem Jahr mehr als kompensierten.

Russland will Ölproduktion um etwa 5 Prozent drosseln

Russland hat angekündigt, seine Ölproduktion im nächsten Monat um rund 500.000 Barrel pro Tag beziehungsweise etwa 5 Prozent zu drosseln, was die Rohölpreise in die Höhe treibt. Die Entscheidung stellt nach Angaben Moskaus eine Antwort auf die westlichen Sanktionen dar. Als Reaktion auf die Sanktionen, die gegen Moskau nach dem Einmarsch in die Ukraine verhängt wurden, hatte Russland die Erdgasausfuhren nach Europa zunächst gedrosselt und sie dann weitgehend gestoppt.

Bundestag beschließt Beschleunigung von Infrastrukturvorhaben

Der Bundestag hat eine Beschleunigung bedeutsamer Infrastrukturvorhaben beschlossen. Nach Angaben des Parlaments wurde der Gesetzentwurf mit der Mehrheit von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Die Linke gegen die Stimmen von CDU/CSU und AfD angenommen. Mit der Beschleunigung bedeutsamer Infrastrukturvorhaben sollen laut den Angaben verwaltungsgerichtliche Verfahren zeitlich gestrafft werden. Ziel ist es, die Verfahrensdauer für diese Vorhaben mit einer "hohen wirtschaftlichen oder infrastrukturellen Bedeutung" weiter zu reduzieren, "ohne hierbei die Effektivität des Rechtsschutzes zu beeinträchtigen".

Landtagswahl Berlin: Umfrage sieht CDU weiter vor SPD und Grünen

Wenige Tage vor der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin liegt die CDU weiter vor der SPD, gefolgt von den Grünen. Laut einer Umfrage für das ZDF-Politbarometer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen käme die SPD auf 21 Prozent, die CDU auf 25 Prozent, die Grünen auf 17 Prozent, die Linke würde 11 Prozent erreichen, die AfD 10 Prozent und die FDP 6 Prozent. Damit gäbe es eine Mehrheit für die regierende Koalition aus SPD, Grünen und Linke sowie für eine Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Knapp reichen würde es auch für CDU und SPD.

Ifo-Institut: Kalte Progression belastet 2022 mit 10,9 Mrd EUR

Die inflationsgetriebene kalte Progression hat die Steuerzahler nach Berechnungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung im Jahr 2022 mit 10,9 Milliarden Euro belastet. Aufgrund der damit verbundenen geringeren steuerlichen Beschäftigungsanreize blieben dem Staat so Mehreinnahmen von 9,3 Milliarden Euro durch die kalte Progression. "Für 2023 gleicht das neue Inflationsausgleichsgesetz die Steuerbelastung der Haushalte durch die kalte Progression nahezu aus, kompensiert aber nicht die verbleibende Steuerbelastung durch die Inflation des Vorjahres 2022", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Bundesrat stoppt Gesetz zum Schutz von Whistleblowern

Der Bundesrat hat das von der Bundesregierung vorgelegte Gesetz zum Schutz von Whistleblowern gestoppt. Bundesregierung und Bundestag haben nun die Möglichkeit, den Vermittlungsausschuss anzurufen, um mit den Ländern einen möglichen Kompromiss zu finden. Vorbehalte zu dem Gesetzentwurf gab es in erster Linie von Bundesländern, in den CDU und CSU Teil der Regierung sind. Die Union befürchtet zusätzlichen bürokratischen Aufwand für Unternehmen.

Bundesrat fordert Anhebung der Schwellenwerte in EU-Vergabeverfahren

Der Bundesrat fordert eine Anhebung der Schwellenwerte, ab denen in Vergabeverfahren europaweite Ausschreibungen erforderlich sind. Begründet wird dies in der auf Antrag von Bayern verabschiedeten Entschließung mit der hohen Inflation. Ziel sei, den Kostenaufwand zu verringern.

Bundesrat billigt Gesetz zu Unternehmensumwandlungen

Der Bundesrat hat den Weg frei gemacht für das Gesetz zu grenzüberschreitenden Unternehmensumwandlungen und -verschmelzungen. Damit wird eine Richtlinie der Europäischen Union in deutsches Recht umgesetzt. Ziel der Richtlinie ist es, einen europaweit einheitlichen Rechtsrahmen zu schaffen für grenzüberschreitende Umwandlungen wie Formwechsel, Verschmelzung und Spaltung von Kapitalgesellschaften innerhalb des Binnenmarkts.

Bundeswehr braucht Milliarden-Investitionen in Klimaschutz - Bericht

Die Bundeswehr sieht einem Pressebericht zufolge einen Bedarf an zweistelligen Milliarden-Investitionen, um die Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung zu erfüllen. Dies ergebe sich aus einem als vertraulich eingestuften Dokument des Verteidigungsministeriums mit dem Titel "Kritische Bestandsaufnahme für eine Bundeswehr der Zukunft", berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Für die Bundeswehr bestehen derzeit dokumentierte Bedarfe mit einem Investitionsvolumen von rund 24 Milliarden Euro", heißt es in dem Dokument mit Blick auf die Infrastruktur und die Umsetzung umweltpolitischer Maßnahmen.

Ukraine meldet massive russische Raketen- und Drohnenangriffe

Russland hat nach Angaben des ukrainischen Militärs am Freitagmorgen "massive" Raketen- und Drohnenangriffe auf die Regionen Charkiw und Saporischschja gestartet. Ziel der Angriffe seien Städte und kritische Infrastruktur der Ukraine gewesen, erklärte die ukrainische Luftwaffe. Russland habe dabei mindestens sechs Marschflugkörper des Typs Kalibr, bis zu 35 Luftabwehrraketen vom Typ S-300 sowie sieben Drohnen iranischer Bauart eingesetzt. In den Tagen zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in London, Paris und bei der EU in Brüssel für weitere Waffenlieferungen geworben, darunter auch Kampfjets.

Putin hält am 21. Februar Rede zur Lage der Nation

Der russische Präsident Wladimir Putin wird nach Kreml-Angaben am 21. Februar eine Rede zur Lage der Nation halten - drei Tage vor dem ersten Jahrestag von Moskaus Offensive in der Ukraine. "Am 21. Februar wird der Präsident der Russischen Föderation vor der Föderationsversammlung sprechen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die Föderationsversammlung umfasst beide Kammern des Parlaments. In der Rede werde "die aktuelle Situation" angesprochen, vor allem die russische Militärintervention in der Ukraine und die sozio-ökonomische Situation in Russland, fügte Peskow hinzu.

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko Industrieproduktion Dez +0,7% gg Vormonat

Mexiko Industrieproduktion Dez +3,0% (PROG: +2,3%) gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2023 07:30 ET (12:30 GMT)