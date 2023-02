Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB-Direktor Panetta sieht Lohnentwicklung als Risiko

EZB-Direktor Fabio Panetta sieht die Lohnentwicklung als ein Risiko für die Inflation in der Eurozone . Einer der Faktoren, welcher die Inflationsprojektionen der Europäischen Zentralbank (EZB) nach oben getrieben habe, sei das Lohnwachstum gewesen, sagte Panetta bei einer Rede in London. "Die Löhne sind nach wie vor ein Grund für ein Aufwärtsrisiko. In den sieben Ländern, die von der Lohnstatistik der EZB erfasst werden, deuten die jüngsten Tarifabschlüsse auf einen steigenden Lohndruck hin, auch wenn sie mit den Projektionen vom Dezember übereinstimmen."

IMK: Rezessionsrisiko erneut zurückgegangen

Die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland haben sich in den vergangenen Wochen nach Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung weiter aufgehellt. "Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft in nächster Zeit in eine Rezession gerät, ist dementsprechend erneut gesunken, und zwar den vierten Monat in Folge", erklärte das Institut. Das signalisiere der Konjunkturindikator des IMK, der zum ersten Mal seit Februar 2022 nach dem Ampelsystem auf "gelb-grün" schalte. "Das steht für ein moderates Wachstum", betonte das IMK.

Musterklage wird ergänzt - Entschädigungen sollen direkt ausgezahlt werden

Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland sollen künftig einfacher und schneller ihre Rechte gegenüber Unternehmen geltend machen können und entschädigt werden. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) legte den Entwurf für ein Gesetz vor, das die EU-Verbandsklagenrichtlinie umsetzen soll. Es geht über die nach dem VW-Dieselskandal eingeführte Musterfeststellungsklage hinaus: Bei Erfolg einer solchen Klage werden Verbrauchern zustehende Beträge direkt ausgezahlt.

Karlsruhe schränkt Datenverarbeitung durch Polizei in Hessen und Hamburg ein

Das Bundesverfassungsgericht hat Regelungen in Hessen und Hamburg für verfassungswidrig erklärt, die es der Polizei erlauben, persönliche Daten zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung mithilfe einer speziellen Software automatisiert weiterzuverarbeiten. Die Richterinnen und Richter in Karlsruhe bemängelten in ihrem Urteil, dass die Landesgesetze nicht genau genug regelten, in welchen Fällen die Daten weiterverarbeitet werden dürfen. Beide Länder müssen nun nachbessern.

Seit russischem Überfall kamen 2022 rund 1,1 Millionen Ukrainer nach Deutschland

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 sind im vergangenen Jahr rund 1,1 Millionen Menschen von dort nach Deutschland gekommen. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Grundlage einer vorläufigen Datenauswertung mit. 68 Prozent dieser Kriegsflüchtlinge kamen demnach von März bis Mai 2022, also in den ersten drei Monaten nach dem russischen Angriff.

Europaparlament fordert mehr EU-Unterstützung für Ausbau von Radverkehr

Das Europaparlament hat eine größere Bedeutung für das Fahrrad auf der Straße gefordert. In einer nicht bindenden Entschließung forderten die Abgeordneten am Donnerstag in Straßburg die EU-Kommission auf, eine eigene Strategie "für den Radverkehr zu entwickeln" und diesen auszubauen. Damit solle die Zahl der in der EU per Fahrrad zurückgelegten Kilometer bis 2030 verdoppelt werden.

Nato-Chef fordert Türkei zu Ratifizierung von Beitritt Schwedens und Finnlands auf

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Türkei nachdrücklich zur Ratifizierung des Nato-Beitritts von Schweden und Finnland aufgefordert. Er sei überzeugt, "dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, den Beitritt von Finnland und Schweden zu ratifizieren", sagte Stoltenberg nach Gesprächen mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Ankara. Beide Anträge könnten "jetzt" ratifiziert werden. Entscheidend sei dabei nicht, dass dies zeitgleich geschehe, sondern "so schnell wie möglich".

Lukaschenko: Teilnahme an Ukraine-Offensive nur im Falle eines Angriffs

Belarus würde sich der russischen Offensive in der Ukraine nach Angaben von Machthaber Alexander Lukaschenko nur dann anschließen, wenn es selbst zuvor von der Ukraine angegriffen würde. "Ich bin nur in einem Fall bereit, gemeinsam mit den Russen vom belarussischen Staatsgebiet aus zu kämpfen: wenn auch nur ein Soldat aus der Ukraine auf unser Gebiet kommt, um meine Leute zu töten", sagte Lukaschenko bei einer Pressekonferenz für ausländische Journalisten in Minsk. Minsk ist eng mit Moskau verbündet.

Wagner-Chef erwartet Einnahme von Bachmut erst im März oder April

Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, geht nach eigenen Worten von einer Eroberung der seit Monaten heftig umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut erst im "März oder April" aus und macht die "monströse Militärbürokratie" für das langsame Vorankommen verantwortlich. "Ich denke, es wird im März oder April sein. Um Bachmut einzunehmen, muss man alle Versorgungswege abschneiden", sagte Prigoschin in einem Video, das im Onlinedienst Telegram veröffentlicht wurde.

Erneut russische Raketenangriffe in der Ukraine

Russland hat die Ukraine nach ukrainischen Regierungsangaben in der Nacht erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. 16 der 36 von Kampfflugzeugen und einem Kriegsschiff im Schwarzen Meer aus abgefeuerten Geschosse seien abgefangen worden, berichtete die Luftwaffe. Die übrigen Geschosse seien im Norden und Westen des Landes sowie in den Regionen Dnipropetrowsk und Kirowograd eingeschlagen, berichtete das Präsidialamt in Kiew. Dnipropetrowsks Gouverneur Serhij Lyssak veröffentlichte im Internet Bilder von Feuerwehrautos im Einsatz neben beschädigten oder zerstörten Wohnhäusern.

Armenien legt Aserbaidschan Entwurf für Friedensvertrag vor

Armenien hat seinem Erzfeind Aserbaidschan den Entwurf für einen Friedensvertrag vorgelegt, der den jahrzehntelangen Streit der Kaukasus-Nachbarstaaten um die Region Berg-Karabach beenden soll. Eriwan habe "eine weitere Etappe der Arbeit für einen Friedensvertrag und die Aufnahme (diplomatischer) Beziehungen" mit Baku abgeschlossen, sagte Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan bei einer Kabinettssitzung in Eriwan.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2023 07:30 ET (12:30 GMT)