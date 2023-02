Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB/Schnabel: Anleger laufen Gefahr, Inflation zu unterschätzen

Aus Sicht von EZB-Direktorin Isabel Schnabel laufen die Marktakteure Gefahr, die Hartnäckigkeit der Inflation und die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation zu unterschätzen. "Wir sind noch weit davon entfernt, den Sieg zu erringen", sagte Schnabel in einem Interview mit Bloomberg und verwies auf die Stärke des zugrunde liegenden Preisdrucks und den schnelleren Lohnanstieg. Die Reaktion der Wirtschaft auf Zinserhöhungen könnte sich als schwächer erweisen als in früheren Episoden, und wenn dies der Fall sei, "müssen wir möglicherweise energischer handeln", sagte Schnabel.

IWF-Chefin warnt vor ökonomischen Folgen bei Neuordnung der Lieferketten

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat die Welt zur engen Kooperation aufgerufen und vor negativen wirtschaftlichen Auswirkungen durch eine Neuordnung der globalen Lieferketten gewarnt. IWF-Chefin Kristalina Georgieva sagte auf der Münchner Sicherheitskonferenz, eine Reorganisation der Lieferketten würde im schlimmen Fall bis zu 7 Prozent des weltweiten Bruttoinlandprodukts kosten. Dies würde die Volkswirtschaften von Deutschland und Japan "auslöschen", warnte Georgieva in einer Gesprächsrunde.

Habeck: Schrammen am oberen Ende einer Rezession vorbei

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich zuversichtlich geäußert, dass eine tiefe Rezession vermieden werden kann. "Für Deutschland kann ich sagen, dass wir gerade am oberen Ende einer Rezession vorbeischrammen", sagte Habeck bei einer Pressekonferenz zu einem Treffen der deutschsprachigen Wirtschaftsminister in Wien. "Wir werden sehen, wie sich das erste Quartal dann entwickelt, aber die dramatischen Absturzszenarien, die wir noch im letzten Sommer gehört haben, die werden sich nicht bewahrheiten", hob Habeck hervor.

Großhandelspreis für Gas in Europa sinkt unter 50 Euro

Die Großhandelspreise für Gas in Europa sind aufgrund der milden Temperaturen auf den niedrigsten Stand seit September 2021 gesunken. Der als Referenz geltende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in den Niederlanden fiel am Freitag auf unter 50 Euro pro Megawattstunde. Der Gaspreis war ab Herbst 2021 gestiegen. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar legte er sprungartig weiter zu. Am 7. März erreichte der TTF seinen bisherigen Höchststand von 345 Euro pro Megawattstunde.

Euroraum-Leistungsbilanz im Dezember mit Überschuss

Die Leistungsbilanz des Euroraums hat im Dezember 2022 einen Überschuss ausgewiesen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 16 (November: 13,0) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 8 (8) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 246 (259) Milliarden Euro und die Importe auf 238 (251) Milliarden Euro abnahmen.

Deutschland und Österreich unterzeichnen Abkommen zu Erdgasspeicher

Deutschland und Österreich haben in einem bilateralen Abkommen die gemeinsame Verantwortung für die Nutzung und Befüllung der Erdgasspeicheranlagen Haidach und 7Fields vereinbart und sich auf den Transport der gespeicherten Gasmengen im Fall einer Mangellage verständigt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und die österreichische Klimaschutzministerin Leonore Gewessler haben das Abkommen zwischen den Ressorts beider Länder in Schloss Schönbrunn unterzeichnet.

BDI: Konflikt zwischen EU und USA vermeiden - EU muss wettbewerbsfähiger werden

Die deutsche Industrie fordert die EU und die USA dazu auf, einen Subventionswettlauf oder Handelskonflikt zu verhindern. Die Europäische Kommission solle nach Ansicht des Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in Gesprächen mit den USA über das amerikanische Inflationsbekämpfungsgesetz (Inflation Reduction Act) auf Änderungen jener Aspekt hinwirken, die europäische und andere ausländische Unternehmen benachteiligen.

Pistorius will Verteidigungsministerium umstrukturieren

Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will sein Ressort grundlegend umstrukturieren und verschlanken. "Es muss wieder eindeutige Verantwortlichkeiten mit klaren Abgrenzungen geben und keine Parallelstrukturen", sagte Pistorius dem Spiegel. Dafür will Pistorius wohl auch einen Planungsstab einrichten, den sein Vorgänger Thomas de Maiziere (CDU) abgeschafft hatte. "Wir brauchen eine zentrale Stelle, die Entscheidungen steuert und koordiniert", sagte Pistorius. Zudem denkt der Minister über eine Verschlankung des Hauses nach. "3.000 Leute an zwei Standorten in Bonn und Berlin sind tatsächlich sehr viele", sagt er.

Spion bei BND sollte Himars-Positionen liefern - Presse

Der Fall des mutmaßlichen Spions beim Bundesnachrichtendienst (BND) ist nach einem Pressebericht brisanter als bisher bekannt. Der russische Geheimdienst FSB habe im Herbst versucht, über den mittlerweile festgenommenen BND-Mitarbeiter Carsten L. Positionsdaten von Artillerie- und Flugabwehrstellungen der ukrainischen Armee zu beschaffen, berichtete der Spiegel. Dabei sei es um von den USA bereitgestellte Himars-Mehrfachraketenwerfer und das von Berlin gelieferte Luftabwehrsystem Iris-T gegangen. Den Ermittlungen zufolge beauftragte der FSB den BND-Agenten über den Mittelsmann Arthur E., beim BND möglichst exakte GPS-Daten zu beiden Waffensystemen abzuschöpfen und zu übergeben, hieß es in dem Bericht.

Ischinger plädiert für weitere westliche Waffenlieferungen

Mit Blick auf künftige Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine hält der frühere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, weitere Waffenlieferungen auch von deutscher Seite für notwendig. "Nur so kann die Asymmetrie des Krieges zu Lasten der Ukraine beendet werden", sagte Ischinger dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Derzeit gehe es für die Ukraine darum, ihre militärische Situation verbessern. Sie müsse "zumindest in die Lage versetzt werden, den Zustand vom 23. Februar 2022 wiederherzustellen - dem Tag vor dem Einmarsch".

US-Justizministerium verstärkt Kontrolle sensibler Technologien

Das US-Justizministerium will der Vize-Justizministerin zufolge künftig stärkere Maßnahmen ergreifen, um ausländische Gegenspieler wie China und Russland an der Beschaffung sensibler Daten und Technologien zu hindern. Unter anderem soll eine neue Partnerschaft mit dem US-Handelsministerium dies verhindern. Im Rahmen dieser Partnerschaft mit dem Namen Disruptive Technology Strike Force werden US-Bundesstaatsanwälte und Mitarbeiter des Handelsministeriums zusammenarbeiten, um Verstöße gegen die US-Exportkontrollgesetze zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, sagte die stellvertretende Justizministerin Lisa Monaco in einer Rede in London.

