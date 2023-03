Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang steigt im Januar wider Erwarten

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im Januar wider Erwarten gestiegen. Dabei sanken die Inlandsaufträge, während die Auslandsaufträge zulegten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die gesamten Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lagen um 10,9 (Dezember: 9,9) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang um 1,0 Prozent prognostiziert. Das für Dezember vorläufig gemeldete Plus von 3,2 Prozent wurde auf 3,4 Prozent revidiert.

Commerzbank: Aufträge auf niedrigem Niveau stabil

Der Zuwachs der Industrieaufträge im Januar sei zwar eine positive Überraschung, urteilt Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen, allerdings gebe es keine Anzeichen dafür, dass sie bald spürbar zulegen würden. "Alles in allem bleibt damit wohl festzustellen, dass sich die Auftragseingänge zuletzt nach einer kräftigen Abwärtsbewegung im größten Teil des vergangenen Jahres stabilisiert haben, sich dabei aber weiter auf einem niedrigen Niveau befinden", schreibt Solveen in einem Kommentar.

VP Bank: Auftragseingang startet ordentlich ins Jahr

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist nach dem Urteil von Thomas Gitzel, Chefökonom der liechtensteinischen VP Bank, ordentlich in das neue Jahr gestartet. "Die Auftragseingänge widerlegen das Bild einer kriselnden Wirtschaft in Deutschland", schreibt Gitzel. "Erstaunlich ist vor allem, dass nach den guten Vorgaben im Dezember erneut ein solides Plus zu Buche steht. So schlecht kann es also um die Weltwirtschaft nicht bestellt sein."

DIHK sieht noch keine Entwarnung bei den Bestellungen

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat trotz unerwartet besserer Zahlen bei den Auftragseingängen im Januar die Aussichten noch zurückhaltend bewertet. "Zwar ist der Abwärtstrend bei den Auftragseingängen zunächst gestoppt, für eine Entwarnung ist es jedoch zu früh", sagte DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen. Der Zuwachs bei den Bestellungen gehe allein auf das Ausland außerhalb der Eurozone zurück.

EZB: Inflationserwartungen von Konsumenten sinken im Januar

Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind im Januar gesunken, lagen aber weiterhin über dem Inflationsziel der EZB von 2 Prozent. Wie aus der Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) für Januar hervorgeht, rechneten Konsumenten damit, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 4,9 (Dezember: 5,0) Prozent steigen werden. Auf Sicht von drei Jahren sahen sie die Inflation aber nur noch bei 2,5 (3,0) Prozent.

IfW: Welthandel legt Verschnaufpause ein

Nach einem starken Jahresauftakt sieht es für den globalen Handel im Februar nach Berechnungen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) "nach einer Seitwärtsbewegung aus". Wie aus dem jüngsten Update des Kiel Trade Indicator hervorgehe, zeichne sich für Westeuropa ein leichter Rücksetzer ab, die USA und China dürften im Februar mehr Waren handeln als im Vormonat. "Die Frühjahrserholung im globalen Warenverkehr bestätigt sich im Februar. Trotz teilweise schwächerer Zahlen als im starken Vormonat Januar überwiegt insgesamt das positive Momentum, und der Welthandel dürfte nur eine kleine Verschnaufpause einlegen", sagte der Leiter des Kiel Trade Indicator, Vincent Stamer.

Goldman Sachs: Deutschland muss Exportziele diversifizieren

Deutschlands Exportindustrie steht nach Ansicht von Goldman-Sachs-Volkswirt Christian Schnittker vor schwierigen Zeiten. Zwar werde sie kurzfristig von der Öffnung Chinas profitieren, doch stehe sie längerfristig vor der Herausforderung, wegen des langsameren chinesischen Wirtschaftswachstums dynamischere Exportpartner zu finden und mit einem wieder stärkeren Euro zurechtzukommen.

Deutsche Bank: Japan nähert sich 2 Prozent Inflation

George Saravelos, Devisenstratege bei der Deutschen Bank, sieht Japan auf dem Weg zu einer dauerhaften Inflationsrate von rund 2 Prozent. "Wir sind der Meinung, dass sich die Wirtschaft nun auf ein Inflationsgleichgewicht von 2 Prozent zubewegt: Die Phillips-Kurve verschiebt sich nach oben, die Inflationserwartungen steigen und die Löhne beginnen zu steigen", schreibt er in einer Analyse. Das Ergebnis der diesjährigen Shunto-Verhandlungen werde entscheidend dafür sein, wie schnell sich das Inflationsgleichgewicht in Japan verschiebe.

IWH: Überdurchschnittlich viele Jobs von Firmenpleiten betroffen

Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland ist im Februar um 7 Prozent im Vergleich zum Januar gestiegen. Laut einer Analyse des Leibniz -Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) lag die Zahl der Insolvenzen im Jahresvergleich um 19 Prozent höher. Insgesamt seien überdurchschnittlich viele Jobs von Firmenpleiten betroffen.

DIHK: Stimmung in der Automobilindustrie hat sich gebessert

Zu Jahresbeginn hat sich die Stimmung in der Automobilindustrie im Vergleich zum Herbst laut Deutscher Industrie- und Handelskammer (DIHK) "merklich gebessert". Überschwänglicher Optimismus sei aber unpassend, denn zahlreiche Risiken könnten der Branche weiteres Ungemach bereiten. Wie eine DIHK-Sonderauswertung der Konjunkturumfrage zeigt, erholt sich die Automobilindustrie zu Jahresbeginn leicht, aufgrund nachlassender Lieferengpässe und aufgehellter Exporterwartungen.

Scholz: Die Energiewende kann und wird uns gelingen

Nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird Deutschland vom Ausbau der erneuerbaren Energien wirtschaftlich profitieren. Notwendig sei ein schneller Ausbau der erneuerbaren Energien und der Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität. Auf dem Verbandstagung des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) lobte er zudem Bürger und Unternehmen für ihren bedachtsamen Umgang mit Energie im vergangen Monaten und betonte den Erfolg der staatlichen Maßnahmen, um Deutschland unabhängiger von russischer Energie zu machen.

Lindner: Schuldenbremse auch Gebot ökonomischer Klugheit

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die geplante Einhaltung der Schuldenbremse bekräftigt und eine qualitative Verbesserung staatlicher Investitionen gefordert. Die Schuldenbremse sei nicht nur ein Gebot der Verfassung, "sondern auch ein Gebot ökonomischer Klugheit", sagte Lindner bei einer Tagung des Verbandes kommunaler Unternehmen in Berlin. Der Staat habe seine Handlungsfähigkeit genutzt, um die wirtschaftlichen Folgen des vom russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgelösten "Energiekriegs" erträglich zu machen.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz/SNB: Währungsreserven Feb 770,597 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Jan 785,284 Mrd CHF

China/Währungsreserven Feb 3,133 Bill USD (Jan: 3,184 Bill USD)

China/Währungsreserven Feb sanken um 51,3 Mrd USD zum Vormonat

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2023 07:30 ET (12:30 GMT)