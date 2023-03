Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index sinkt im März etwas deutlicher als erwartet

Die Konjunkturerwartungen von Börsen- und Finanzexperten für Deutschland haben sich im März etwas deutlicher als erwartet eingetrübt, wobei auch die Beurteilung der aktuellen Lage etwas schwächer als prognostiziert ausfiel. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sank auf 13,0 (Februar: 28,1) Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 17,8 Punkte gerechnet. Die Einschätzung der konjunkturellen Lage ging auf minus 46,5 (minus 45,1) zurück. Volkswirte hatten einen Rückgang auf minus 44,0 Punkte erwartet.

Holzmann nicht mehr so sicher wegen EZB-Zinserhöhungen

EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann ist wegen des Tumults im Finanzsystem nicht mehr so sicher, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen noch drei Mal um 50 Basispunkte anheben sollte. Auf die Frage, ob er bei seiner Forderung aus der vergangenen Woche bleibe, antwortete der Österreicher laut Bloomberg-Meldung in einem ORF-Interview: "Ich würde sie (die Zinserhöhungen) nicht ausschließen, würde aber auch nicht sagen, dass sie unbedingt kommen werden."

US-Regierung könnte Einlagen bei anderen Banken schützen

US-Finanzministerin Janet Yellen wird voraussichtlich bei einer Bankenkonferenz erklären, dass die Regierung zum Schutz von Einlegern bei weiteren Banken eingreifen könnte, wenn die Aufsichtsbehörden die Gefahr eines Ansturms auf das Bankensystem sehen. Yellen wird vor einer Versammlung der American Bankers Association in Washington sprechen, während sie und andere Bundesbeamte versuchen, das Vertrauen in den US-Bankensektor nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank wiederherzustellen.

Lindner moniert "finanzpolitische Schieflage" zwischen Bund und Ländern

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine "finanzpolitische Schieflage" zwischen dem Bund und den Ländern festgestellt und ein "Umsteuern" bei der Unterstützung der Länder durch den Bund angemahnt. "Die finanzpolitische Schieflage verfestigt sich. Während Länder und Kommunen bei immer mehr Aufgaben unterstützt werden, verzeichnen diese hohe Überschüsse", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Die Aufgaben der Zukunft empfehlen ein Umsteuern", hob er hervor. Der Bund brauche "einen freien Rücken für originäre Zuständigkeiten".

Stark-Watzinger unterzeichnet Technologie-Abkommen in Taiwan

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat bei ihrem zweitägigen Besuch in Taiwan ein Wissenschafts- und Technologie-Abkommen unterzeichnet. Das Abkommen stehe für "den Ausbau der Zusammenarbeit auf der Basis demokratischer Werte wie Transparenz, Offenheit, Reziprozität und Wissenschaftsfreiheit", sagte Stark-Watzinger in Taipeh. Die Ministerin sprach von einem "neuen Kapitel im Bereich Forschung und Innovation" in den Beziehungen zu Taiwan.

Habeck gibt Startschuss für Bau der Gleichstromleitung SuedOstLink

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat gemeinsam mit dem Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz den Startschuss für den Bau des ersten Konverters für die Gleichstromleitung SuedOstLink (SOL) gegeben. Die rund 540 Kilometer lange Gleichstromverbindung zwischen Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und Landshut in Bayern soll große Mengen Strom aus den Windparks an Land in den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sowie den Windparks in Nord- und Ostsee in den Süden Deutschlands transportieren.

Klima-Institut: E-Fuels wahrscheinlich noch lange knapp

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) hat angesichts der Debatte um die Nutzung von E-Fuels für Verbrenner bezweifelt, dass E-Fuels bald flächenweit verfügbar sein werden. "E-Fuels sind wahrscheinlich noch lange knapp. Selbst wenn der Markthochlauf so schnell passiert wie beim Wachstumschampion Solar-Photovoltaik, würde das globale Angebot 2035 nicht einmal ausreichen, um die unverzichtbaren deutschen Bedarfe für Luftverkehr, Schifffahrt und Chemie zu decken", sagte PIK-Forscher Falko Ueckerdt. E-Fuels seien heute noch nicht kommerziell verfügbar.

Deutschland und Tschechien wollen noch enger zusammenrücken

Nach dem Wechsel an der tschechischen Staatsspitze wollen Deutschland und Tschechien ihre Beziehungen noch weiter vertiefen. Der neue Präsident Petr Pavel schlug bei seinem Antrittsbesuch in Berlin regelmäßige deutsch-tschechische Treffen auf Regierungsebene im Rahmen eines "strategischen Dialogs" vor. Zudem ermutigte er Deutschland, in der europäischen Verteidigungspolitik eine deutlichere Führungsrolle einzunehmen. Die Beziehungen beider Länder seien "auf einer sehr hohen Ebene, und wir würden dieses Niveau gerne noch weiter anheben", sagte Pavel.

Russland wehrt nach eigenen Angaben Drohnenangriff auf Krim ab

Russland hat nach Behördenangaben am Montagabend auf der annektierten Halbinsel Krim ukrainische Drohnen abgeschossen. "Die Luftabwehr hat einen Drohnenangriff nahe der Stadt Dschankoj auf der Krim abgewehrt", erklärte das russische Ermittlungskomitee. Alle diese abgeschossenen Drohnen hätten auf zivile Infrastruktur gezielt. Sergej Aksjonow, der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Krim, vermeldete einen Verletzten durch die Trümmer eines getroffenen Geschosses. Ein Berater des Gouverneurs warf den ukrainischen Behörden vor, sich mit dem Angriff für die Annexion der Krim durch Moskau rächen zu wollen.

Gazprom verkündet Rekordlieferung nach China durch Pipeline "Kraft Sibiriens"

Während des Moskau-Besuchs von Chinas Präsident Xi Jinping hat der russische Energieriese Gazprom einen neuen Rekord bei den täglichen Gaslieferungen nach China über die Pipeline "Kraft Sibiriens" verkündet. Am Montag habe "Chinas Nachfrage nach russischen Gaslieferungen" über diese Gasleitung die "bestehenden täglichen vertraglichen Verpflichtungen erheblich überstiegen", erklärte der Konzern. Gazprom habe die "angeforderten Mengen geliefert und einen neuen historischen Rekord für tägliche Gaslieferungen nach China aufgestellt".

Xi: China wird Beziehungen zu Russland auch künftig "Priorität" einräumen

Die Beziehungen zu Russland haben für Chinas Staatschef Xi Jinping auch künftig "Priorität". Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang werde "der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Russland weiterhin Priorität einräumen", sagte Xi russischen Nachrichtenagenturen zufolge am zweiten Tag seines Staatsbesuchs bei einem Treffen mit dem russischen Ministerpräsidenten Michail Mischustin. Er nannte Russland und China demnach "große Nachbarmächte".

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2023 08:30 ET (12:30 GMT)