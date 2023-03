Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Wirtschaft wächst im März etwas stärker

Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat sich im März beschleunigt, es fiel jedoch erneut nur moderat aus. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich auf 52,6 von 50,7 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung hervorgeht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 51,2 Punkte erwartet.

S&P Global: Euroraum-Wirtschaft gewinnt im März an Dynamik

Mit dem stärksten Wachstum seit zehn Monaten hat der Aufwärtstrend in der Eurozone im März abermals an Dynamik gewonnen. Insgesamt fiel das Wirtschaftswachstum jedoch erneut nur moderat aus und war einzig und allein dem Servicesektor zu verdanken. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 54,1 Zähler von 52,0 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 51,9 Punkte vorhergesagt.

Commerzbank: PMIs zeigen gespaltene Euroraum-Konjunktur

Die Entwicklung der Einkaufsmanagerindizes (PMI) im März zeigt nach Ansicht von Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil eine gespaltene Euroraum-Konjunktur. "Die fortgesetzte Erholung im Dienstleistungssektor dürfte zunächst noch ein Schrumpfen der Wirtschaft verhindern", schreibt Weil in einem Kommentar. Der Sektor profitiere weiterhin von der Normalisierung der Nachfrage nach dem Ende der Corona-Beschränkungen. "Doch ein Blick auf die Industrie verheißt nichts Gutes, denn diese zeichnete in der Vergangenheit maßgeblich für die konjunkturellen Schwankungen verantwortlich" fährt Weil fort.

Preise für Wohnimmobilien erstmals seit 2010 gesunken

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im vierten Quartal 2022 um durchschnittlich 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, war dies der erste Rückgang der Wohnimmobilienpreise gegenüber einem Vorjahresquartal seit dem vierten Quartal 2010.

Bauindustrie warnt wegen Auftragseinbruch vor Konsequenzen für Betriebe

Die Bauindustrie hat angesichts des starken Einbruchs der Auftragseingänge im deutschen Bauhauptgewerbe vor steigender Kurzarbeit im Bausektor gewarnt. Die Investoren träten zu Jahresbeginn auf die Baubremse, da die starken Preis- und Zinssteigerungen die Verunsicherung weiter verstärkt hätten, so der Verband.

IW: Kein starker Preiseinbruch bei Immobilien zu erwarten

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erwartet trotz eines vom Statistischen Bundesamt gemeldeten Rückgangs der Preise für Wohnimmobilien im vierten Quartal 2022 um 3,6 Prozent keinen starken Preiseinbruch bei Immobilien. Der erste Preisrückgang seit 2010 markiere zwar einen Wendepunkt in der Wohnungsmarktentwicklung, "ein plötzlicher und starker Preiseinbruch ist aber dennoch nicht zu erwarten".

Nagel plädiert für weitere EZB-Zinsanhebungen

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel weiter erhöhen - falls sich die Inflation so wie in den jüngsten Projektionen des EZB-Stabs unterstellt entwickelt. Ob das so kommt, ist wegen der Unruhe im europäischen Bankensystem nicht sicher. In einer Veranstaltung des OMFIF Economic and Monetary Policy Institute sagte Nagel laut veröffentlichtem Redetext außerdem, dass er einen beschleunigten Abbau der APP-Anleihebestände ab dem dritten Quartal befürworte. Besorgt äußerte sich der Bundesbankpräsident zur Lohnentwicklung in Deutschland.

Eurogruppen-Chef sieht Europas Banken gegen mögliche Krisen gewappnet

Angesichts der jüngsten Bankenkrise hält Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe die europäischen Banken für gut gewappnet. "Ich habe Vertrauen in die Liquidität und die Widerstandsfähigkeit, die das Banksystem aufgebaut hat", sagte Donohoe zum Auftakt des Euro-Gipfels in Brüssel. "Dank der politischen Entscheidungen, die wir getroffen haben, haben wir die nötigen Reserven, die Stabilität unseres Banksystems zu garantieren", sagte er.

Verkehrsministerium prüft Brüsseler Antwort auf Vorschlag zu E-Fuels

Das Bundesverkehrsministerium prüft derzeit die Antwort der Europäischen Kommission auf einen Lösungsvorschlag zum Streit um das Verbrenner-Aus, den Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstagabend nach Brüssel übermittelt hat. "Dass es eine Reaktion gibt, das kann ich bestätigen", sagte Ministeriumssprecher Tim Alexandrin bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Diese befindet sich allerdings noch in der Prüfung." Dem könne man nicht vorgreifen. Gefordert sei eine umfangreiche juristische Prüfung. Wissing hat unterdessen für 14.00 Uhr eine Pressekonferenz zu dem Thema angekündigt.

Deutsche Bahn drängt Gewerkschaft EVG zu Verhandlungen

Die Deutsche Bahn hat die Gewerkschaft EVG angesichts des für Montag angekündigten Warnstreiks erneut zu Verhandlungen gedrängt. "Wir sitzen praktisch am Verhandlungstisch, es fehlt die Gewerkschaft", sagte Bahn-Sprecher Achim Stauß bei einem Statement in Berlin. "Wir haben kein Verständnis dafür, dass man sich so viel Zeit lässt, jetzt diesen Megastreik vom Zaune bricht, und dann aber erst in fünf Wochen wieder verhandeln will. Das passt nicht zusammen", betonte er. Der geplante Streik sei "viel zu massiv" und verursache "natürlich einen massiven Schaden". Stauß wollte diesen aber nicht finanziell beziffern.

Verdi-Chef: Arbeitskampf ohne Wirkung ist "zahnloser Arbeitskampf"

Der Vorsitzende der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi), Frank Werneke, hat den für Montag angekündigten gemeinsamen Streik mit der Eisenbahner-Gewerkschaft EVG verteidigt. Der Streik werde zur Belastung für viele Menschen werden, "aber besser ein Tag Belastung mit der Perspektive, zu einem Tarifabschluss zu kommen, als ein wochenlanger Arbeitskampf, von dem nicht nur der Verkehrsbereich betroffen wäre, sondern auch Krankenhäuser, Abfallwirtschaftsunternehmen und Kitas", sagte Werneke dem Fernsehsender Phoenix. "Ein Arbeitskampf, der keine Wirkung erzielt, ist ein zahnloser Arbeitskampf."

Dänemark lädt Nord Stream 2 AG zur Bergung mysteriösen Objekts ein

Dänemark hat die Eigentümergesellschaft der Erdgasleitung Nord Stream 2 eingeladen, bei der Bergung eines in der Nähe der beschädigten Pipeline gefundenen Gegenstands in der Ostsee dabei zu sein. "Die Energieagentur hat dem Eigentümer Nord Stream 2 AG vorgeschlagen, an der Bergungsaktion teilzunehmen", erklärte die Agentur auf ihrer Website. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte vor knapp zwei Wochen im Zusammenhang mit den Anschlägen auf die Gaspipeline in einem Fernsehbeitrag auf das Objekt hingewiesen.

Baerbock: Georgien gehört zur EU

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat Georgien die Unterstützung Deutschlands für einen EU-Beitritt des Landes zugesichert. "Georgien gehört zur EU", sagte Baerbock in Tiflis nach einem Treffen mit ihrem georgischen Kollegen Ilia Dartschiaschwili. "Wir wollen euch auf dem Weg dorthin begleiten", fuhr Baerbock fort. Zur Ehrlichkeit gehöre jedoch auch, dass es "nicht immer einfach" sei, die für einen EU-Beitritt nötigen Reformen umzusetzen. Dabei habe es in den vergangenen Jahren in Georgien aber Fortschritte gegeben.

China: Unternehmen werden nicht zur Herausgabe persönlicher Daten gedrängt

Die chinesische Regierung hat bestritten, chinesische Unternehmen zur Herausgabe von im Ausland gesammelten persönlichen Nutzerdaten zu drängen. "China hat noch nie und wird auch in Zukunft nicht von Unternehmen oder Einzelpersonen verlangen, im Ausland befindliche Daten in einer Weise zu erheben oder zur Verfügung zu stellen, die gegen dortiges Recht verstößt", sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking.

