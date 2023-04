Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EZB: Inflationserwartungen von Konsumenten sinken im Februar

Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind im Februar erneut gesunken, lagen aber weiterhin über dem Inflationsziel der EZB von 2 Prozent. Wie aus der Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) für Februar hervorgeht, rechneten Konsumenten außerdem mit einem etwas geringeren Einkommenszuwachs als bisher, während zugleich die Erwartungen für das Ausgabenwachstum etwas zunahmen. Die Konsumenten erwarten, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 4,6 (Januar: 4,9) Prozent steigen werden. Auf Sicht von drei Jahren sahen sie die Inflation bei 2,4 (2,5) Prozent.

Euroraum-Erzeugerpreise sinken im Februar überraschend

Die Erzeugerpreise im Euroraum sind im Februar überraschend gesunken, wodurch der Inflationsdruck etwas deutlicher als erwartet abnahm. Laut Mitteilung von Eurostat sanken die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent, während die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte eine Stagnation prognostiziert hatten. Das Niveau des Vorjahresmonats überstiegen die Preise um 13,2 (Januar: 15,1) Prozent. Erwartet worden war eine Inflationsrate von 13,6 Prozent.

EZB/Tuominen: USA sollten auch kleinere Banken streng überwachen

Die US-Behörden sollten die kleineren Banken des Landes nach Aussage von Anneli Tuominen, Mitglied der EZB-Bankenaufsicht, strenger überwachen. "In den USA sollten die für größere Banken geltenden Aufsichtspraktiken auch auf kleinere Banken angewandt werden - wobei die Silicon Valley Bank mit einer Bilanzsumme von 200 Milliarden US-Dollar nicht besonders klein war", sagte Tuominen der finnischen Zeitung Helsingin Sanomat.

Moskau kündigt "Gegenmaßnahmen" gegen Nato-Erweiterung an

Russland hat "Gegenmaßnahmen" gegen die Erweiterung der Nato angekündigt. Die Aufnahme Finnlands sei ein "Angriff auf unsere Sicherheit und die nationalen Interessen Russlands", erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau. Dies werde "Gegenmaßnahmen" nach sich ziehen, sagte er ohne die Nennung von Details.

China: US-Empfang von Taiwans Präsidentin verletzt Nationalgefühl

China hat die USA gewarnt, dass ein geplanter Empfang von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen durch den US-Republikaner Kevin McCarthy die Beziehungen zwischen China und den USA weiter verschlechtern werde. Das Treffen am Mittwoch in Kalifornien werde "die Nationalgefühle von 1,4 Milliarden Chinesen stark verletzen", untergrabe "die politische Grundlage der China-US-Beziehungen" und werde die Beziehungen "weiter beschädigen", teilte ein Sprecher des chinesischen Konsulats in Los Angeles mit.

Biden: Drosselung der Ölproduktion hat nur begrenzte Auswirkungen

US-Präsident Joe Biden sieht nach der Ankündigung wichtiger Ölförderländer, die Produktion zu drosseln, nur begrenzte Auswirkungen auf die US-Wirtschaft. "Es wird nicht so schlimm sein, wie Sie denken", sagte Biden am Montag (Ortszeit) vor Journalisten in Minnesota mit Blick auf die Entscheidung der Opec+-Länder. Die Gruppe besteht aus Opec-Ländern unter Führung von Saudi-Arabien sowie Russland und neun weiteren Partnerländern.

GDV senkt Prognose für Beitragsplus wegen hoher Inflation, Unsicherheiten

Die deutschen Versicherer haben ihre Erwartungen für ihr Beitragswachstum in diesem Jahr angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen gesenkt. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) erwartet für 2023 nur noch ein spartenübergreifendes Beitragsplus von 0,4 Prozent. Ende des vergangenen Jahres hatte der Verband noch mit einem Beitragsplus von 2,9 Prozent gerechnet.

Regierung einigt sich auf Verschärfung des Wettbewerbsrechts - Zeitung

Die Bundesregierung hat sich einem Medienbericht zufolge auf einen gemeinsamen Regierungsentwurf für eine Reform des Wettbewerbsrechts geeinigt. Die Süddeutsche Zeitung berichtet aus einem 54-seitigen Regierungsentwurf eines "Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und zur Änderung anderer Gesetze", den das Kabinett schon am Mittwoch beschließen könnte. Das Bundeswirtschaftsministerium war nicht unmittelbar für eine Stellungnahme zu erreichen.

Esken stellt sich bei Kindergrundsicherung hinter Paus' Forderung

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken erwartet, dass für die geplante Einführung der Kindergrundsicherung im Jahr 2025 wie von der Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) veranschlagt 12 Milliarden Euro nötig sein werden. Esken sagte im ZDF-Morgenmagazin, dass sich die Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf die Einführung der Kindergrundsicherung verständigt haben, um die Kinderarmut in Deutschland zu überwinden.

Unionsfraktion will Untersuchungsausschuss zu Warburg-Bank und Scholz

Die Unionsfraktion will zur Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals rund um die Hamburger Privatbank Warburg einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Dabei soll die Rolle von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner früheren Funktion als Hamburgs Erster Bürgermeister aufgeklärt werden.

Bericht: Regierung will unrechtmäßige Unternehmensgewinne einfacher abschöpfen

Unternehmensgewinne, die wettbewerbswidrig erwirtschaftet wurden, sollen künftig einfacher von den Behörden abgeschöpft werden können. Das sieht einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge eine von der Bundesregierung geplante Verschärfung des Wettbewerbsrechts vor. Die Ampel-Regierung hat sich demnach auf einen Gesetzentwurf geeinigt, der am Mittwoch im Kabinett eingebracht werden soll.

KfW: Gründungstätigkeit in Deutschland erhält Dämpfer

Die Gründungstätigkeit in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen Dämpfer erhalten. Die Zahl an Existenzgründungen fiel im vergangenen Jahr um 57.000 Personen auf 550.000, wie eine Befragung für den KfW-Gründungsmonitor ergab. Das entspricht einem Rückgang von 9 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021. Damals war die Bereitschaft zu Neugründungen noch höher, denn es wurden 70.000 Unternehmen gegründet.

Bitkom: Breitbandförderung hat richtige Schwerpunkte, gezielte Vergabe nötig

Die neue Gigabitförderung der Bundesregierung setzt nach Ansicht des Digitalverbands Bitkom die richtigen Schwerpunkte und rückt Kommunen mit einem hohen Anteil besonders unterversorgter Gebiete in den Fokus der Förderung. Nötig sei nun eine gezielte Vergabe der Fördermittel. Mit der Priorisierung auf die tatsächlich förderbedürftigen Gebiete werde der wenig effizienten bisherigen Vergabe der Fördermittel nach dem "Windhundprinzip" ein Ende gesetzt, so Bitkom.

