Sentix-Konjunkturindex Deutschland steigt im April

Der Sentix-Konjunkturindikator für Deutschland ist im April nach einem Rückgang im Vormonat wieder gestiegen. Laut Mitteilung des Beratungsunternehmens erhöhte er sich auf minus 6,9 (März: minus 9,6) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung kletterte auf minus 2,3 (minus 7,5) Punkte und der Index der Konjunkturerwartungen auf minus 11,5 (minus 11,8) Punkte. Die Lagebeurteilung besserte sich damit zum sechsten Mal in Folge. Der Sentix-Konjunkturindex des Euroraums stieg auf minus 8,7 (minus 11,1) Punkte, wobei der Lageindex auf minus 4,3 (minus 9,3) Punkte anzog und der Erwartungsindex bei minus 13,0 Punkten stagnierte.

Banken rechnen mit geringerer Kreditvergabe und höheren Kosten - Studie

Banken in Deutschland rechnen mit spürbaren Auswirkungen der schwierigen Konjunkturlage und hohen Energiepreise auf die Kreditvergabe. Laut der Kreditmarktstudie 2023 der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY bezeichnen 59 Prozent der 120 befragten Bankmanager die Wirtschaftslage in Deutschland als schlecht, und nur 4 Prozent als gut oder sehr gut. Wegen der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingung halten 86 Prozent der Befragten Kreditausfälle für wahrscheinlich. Die hohen Energiepreise werden nach Einschätzung von 67 Prozent der Befragten zu Kreditausfällen führen.

Allianz-Experten erwarten wegen Banken-Turbulenzen mehr Insolvenzen

Expertinnen und Experten der Allianz-Gruppe rechnen wegen der Turbulenzen in der Bankenbranche mit einem stärkeren Anstieg der Zahl der Insolvenzen in Deutschland. Erwartet werde für dieses Jahr nunmehr ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zu 2022, erklärte der Kreditversicherer Allianz Trade am Dienstag. Zuvor war von einem Anstieg um 15 Prozent ausgegangen worden.

Euroraum-Einzelhandelsumsatz sinkt im Februar wie erwartet

Der Einzelhandelsumsatz im Euroraum ist im Februar wie erwartet gesunken, war allerdings im Vormonat deutlich höher als bisher angenommen. Laut Mitteilung von Eurostat ging er gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent zurück. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 0,9 Prozent prognostiziert. Der vorläufig für Januar gemeldete Zuwachs von 0,3 Prozent wurde aber auf 0,8 Prozent revidiert. Das Niveau des Vorjahresmonats unterschritt der Einzelhandelsumsatz im Februar um 3,0 (Januar: 1,8) Prozent.

Jedes sechste deutsche Unternehmen plant Einsatz von KI zur Textgenerierung

Jedes sechste deutsche Unternehmen plant einer Umfrage zufolge, zum Erstellen von Texten in Zukunft Künstliche Intelligenz (KI) zu verwenden. Weitere 23 Prozent der befragten Unternehmen können sich das Verwenden von KI zumindest vorstellen, wie der Digitalverband Bitkom am Dienstag mitteilte. Jedes vierte Unternehmen gab demnach an, sich noch nicht ausreichend mit dem Thema befasst zu haben.

Studie: 10 Prozent der Erwerbstätigen arbeiten "suchthaft"

Sie arbeiten exzessiv und können in der Freizeit kaum abschalten: Rund 10 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland zeigt in Bezug auf die Arbeit einer Studie zufolge suchthaftes Verhalten. Die Betroffenen haben zugleich häufiger Gesundheitsprobleme als andere Erwerbstätige, wie eine Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und der Technischen Universität Braunschweig zeigt, die am Dienstag von der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlicht wurde. Die gewerkschaftsnahe Stiftung hatte die Untersuchung gefördert.

Innenministerien drohen mit gesetzlichen Vorgaben zum Schutz von Geldautomaten

Angesichts einer hohen Zahl von Geldautomatensprengungen fordern die Innenministerien von Bund und Ländern von der Bankenbranche sofortige Investitionen in Schutzmaßnahmen. Sollte dies auf freiwilliger Basis nicht geschehen, werde "eine gesetzliche Pflicht der Hersteller und Betreiber der Geldautomaten zur Umsetzung geeigneter Schutzmaßnahmen notwendig", sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) dem Handelsblatt vom Dienstag. Ähnlich äußerten sich gegenüber der Zeitung demnach auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und andere Ressortchefs.

Weidmann wird Professor für Central Banking an Frankfurt School

Der ehemalige Bundesbankpräsident Jens Weidmann übernimmt zum 1. Juni eine Professur an der Frankfurt School of Finance & Management. Er ergänzt nach Angaben der Hochschule die Fakultät als Professor of Practice in Central Banking im Finance-Department. Die Professur habe einen Umfang von 20 Prozent.

Südkorea bezeichnet zahlreiche der geleakten US-Geheimdokumente als gefälscht

Die südkoreanische Regierung hat große Teile der geleakten US-Geheimdokumente im Internet für gefälscht erklärt. Nach einem Telefongespräch zwischen den Verteidigungsministern der USA und Südkoreas seien beide zu dem Schluss gekommen, "dass eine beträchtliche Anzahl der fraglichen Dokumente konstruiert sind", teilte Südkoreas Präsidentschaftsbüro am Dienstag mit.

Philippinen und USA beginnen bisher größtes gemeinsames Militärmanöver

Die Philippinen und die USA haben am Dienstag ihr bisher größtes gemeinsames Militärmanöver begonnen. An den jährlichen sogenannten Balikatan-Übungen (philippinisch für "Schulter an Schulter") nehmen in diesem Jahr fast 18.000 Soldaten teil. Erstmals werden dabei auch Manöver mit scharfer Munition im Südchinesischen Meer abgehalten, das das benachbarte China nahezu komplett für sich beansprucht.

