Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EZB tendiert zu Zinsanhebung von 25 Basispunkten im Mai - Agentur

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) steuert laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters auf eine Zinsanhebung von 25 Basispunkten im Mai zu. Wie Reuters unter Berufung auf fünf namentlich nicht genannte Quellen mit direkter Kenntnis der Diskussionen berichtet, tendiert der Rat in diese Richtung, auch wenn andere Optionen noch nicht vom Tisch sind und die Debatte noch nicht beendet ist.

Villeroy de Galhau: EZB muss noch einige kleine Zinsschritte tun

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den größten Teil ihrer Zinserhöhungen nach Aussage von EZB-Rats-Mitglied Francois Villeroy de Galhau hinter sich, ist aber noch nicht ganz fertig damit. "Möglicherweise haben wir bei unseren nächsten Sitzungen einen kleinen Weg mit Zinserhöhungen vor uns", sagte Villeroy laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg im Peterson Institute for International Economics in Washington. Er fügte hinzu: "Allerdings halte ich es für verfrüht, jetzt schon zu entscheiden, was wir im Mai tun werden." EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann sagte dagegen, aus seiner Sicht sei eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte im Mai wegen der hohen Inflation weiterhin gerechtfertigt.

Euroraum-Industrieproduktion steigt unerwartet deutlich

Die Industrieproduktion im Euroraum ist im Februar deutlicher als erwartet gestiegen. Laut Mitteilung von Eurostat nahm sie gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent zu, während von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte einen Zuwachs von nur 0,6 Prozent prognostiziert hatten. Zudem wurde das vorläufig für Januar gemeldet Plus von 0,7 auf 1,0 Prozent revidiert. Das Niveau des Vorjahresmonats überstieg die Produktion im Februar um 2,0 (Januar: 0,9) Prozent.

Lindner: IWF-Prognose deckt sich nicht mit unseren Erwartungen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach der jüngsten vom Internationalen Währungsfonds (IWF) gestellten Prognose einer Rezession in Deutschland eine optimistischere Erwartung der Regierung betont. "Die Bundesregierung hält die Wachstumsprognose des IWF für sehr vorsichtig", sagte Lindner bei der IWF-Frühjahrstagung in Washington. "Das deckt sich nicht mit den Erwartungen, die wir hinsichtlich der Wachstumsperspektive der deutschen Wirtschaft haben", hob der Finanzminister am Mittwoch hervor.

Ifo-Institut: Wirtschaftsexperten erwarten weiter hohe Inflation weltweit

Wirtschaftsexperten aus aller Welt erwarten nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung weiter hohe Inflationsraten. Laut dem Economic Experts Survey, einer vierteljährlichen Umfrage des Ifo-Instituts und des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik, soll die Inflationsrate demnach dieses Jahr weltweit 7 Prozent erreichen, kommendes dann 5,9 Prozent und 2026 noch 5 Prozent. "Die Erwartungen für 2023 sind gegenüber der Umfrage zu Jahresbeginn nahezu identisch. Für das kommende Jahr und 2026 sind die Inflationserwartungen sogar etwas gestiegen", sagte Ifo-Forscher Niklas Potrafke. "Die Inflation bleibt auf einem sehr hohen Niveau."

IMK-Konjunkturindikator bleibt trotz Finanzmarktturbulenzen auf "gelb-grün"

Durch die Finanzmarktturbulenzen der vergangenen Wochen ist das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal 2023 eine Rezession durchläuft, laut dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung leicht gestiegen. Es bleibe aber trotzdem auf niedrigem Niveau, signalisiere der Konjunkturindikator des IMK. Der nach dem Ampelsystem arbeitende Indikator zeige weiter "gelb-grün", was für ein moderates Wachstum in den drei Monaten von April bis Ende Juni stehe.

DIHK: Deutsche Unternehmen investieren wenig im Ausland

Aufgrund der gestiegenen Energiepreise und der gebremsten Weltkonjunktur investieren deutsche Industrieunternehmen aktuell im Ausland weniger. Zugleich will fast jeder dritte Industriebetrieb mit Investitionsplänen im Ausland damit vor allem Kosten sparen. Das ist das Ergebnis einer Sonderauswertung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zu den Auslandsinvestitionen der deutschen Industrie.

VdK: "Mindestlohn unter 14 Euro führt zu Altersarmut"

In der Debatte um den Mindestlohn fordert der Sozialverband VdK zur Vermeidung von Altersarmut einen Anstieg auf 14 Euro."Der Mindestlohn muss auf 14 Euro steigen, damit spätere Rentnerinnen und Rentner nicht auf staatliche Hilfen angewiesen sind", erklärte VdK-Präsidentin Verena Bentele am Donnerstag. "Berechnungen belegen: Wer 45 Jahre zu einem Stundenlohn von 14 Euro gearbeitet hat, erwirtschaftet eine Rente oberhalb des Existenzminimums."

Chef des Vergleichsportals Verivox fordert Ende der Energiepreisbremsen

Der Chef des Vergleichsportals Verivox hat ein allmähliches Ende der staatlichen Energiepreisbremsen gefordert. Die Preisbremsen für Neukundentarife sollten "zum Sommer wegfallen, da die Beschaffungskosten weiter sinken", sagte Daniel Puschmann den RND-Zeitungen. "Ende 2023 sollten dann die Preisbremsen auch für Bestandstarife komplett auslaufen."

Bundesämter: Nach Atomausstieg bleiben Risiken

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) haben vor verbleibenden Risiken nach dem Ende der Atomkraft gewarnt. "Auch nach dem Abschalten der letzten drei deutschen Atomkraftwerke am 15. April stellt der Umgang mit der Atomenergie Deutschland vor große Herausforderungen", erklärten BfS-Präsidentin Inge Paulini und BASE-Präsident Wolfram König. Sie verwiesen auf radioaktive Abfälle, Atomkraftwerke im grenznahen Ausland und neue Bedrohungsszenarien. Sieben Akw-Standorte in Nachbarstaaten seien weniger als 100 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.

Verbraucherzentrale: Immer mehr Anfragen für Beratung bei Bauvorhaben

Immer mehr Menschen wenden sich wegen Problemen bei Bauvorhaben an Verbraucherschützer. "Die Zinsen steigen, die Baukosten explodieren und der Materialmangel führt zu Verzögerungen am Bau", erklärte die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz am Donnerstag. "Viele Bauinteressierte sind dadurch verunsichert und wenden sich an die Bauberatung."

Union treibt Pläne für Untersuchungsausschuss zu Scholz und Warburg-Affäre voran

Die Unionsfraktion treibt ihre Pläne für einen Untersuchungsausschuss zur Rolle von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Steueraffäre um die Hamburger Warburg-Bank voran. Die Abgeordneten von CDU und CSU werden am Dienstag über einen Antrag zur Einsetzung des Gremiums abstimmen, wie ein Fraktionssprecher am Donnerstag sagte. Der Bundestag könnte dann im Mai abschließend über den Untersuchungsausschuss abstimmen.

Wirtschaft in der Ukraine 2022 um über 29 Prozent eingebrochen

Die Wirtschaft in der Ukraine ist im vergangenen Jahr eingebrochen. Das Bruttoinlandsprodukt in dem von Russland überfallenen Land sank 2022 verglichen mit dem Vorjahr um 29,1 Prozent, wie das Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Im Jahr 2021 und damit vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs war die ukrainische Wirtschaft noch um 3,4 Prozent gewachsen.

US-Dokumente wohl von Mitarbeiter einer Militärbasis verbreitet - Zeitung

Die Veröffentlichung von zahlreichen US-Geheimdokumenten vor allem zum Krieg in der Ukraine geht laut Recherchen der Washington Post mutmaßlich auf einen jungen Waffenliebhaber zurück, der auf einer US-Militärbasis arbeitet. Wie die US-Zeitung am Mittwochabend (Ortszeit) berichtete, erfuhr sie von zwei Mitgliedern einer Gruppe auf der Online-Plattform Discord, dass hunderte Seiten aus geheimen Regierungsdokumenten von dem jungen Mann auf dieser Plattform veröffentlicht worden seien.

Baerbock trifft zu mit Spannung erwartetem Besuch in China ein

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist zu ihrem Besuch in China eingetroffen. Sie landete nach Angaben des Auswärtigen Amts am frühen Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in der Hafenstadt Tianjin. Dort besuche die Ministerin das deutsche Unternehmen Flender, das Getriebe für Windturbinenhersteller produziert, hieß es auf der Website des Ministeriums. Außerdem war demnach geplant, dass Baerbock in Tianjin am Deutschunterricht einer Partnerschule der sogenannten Pasch-Initiative des Auswärtigen Amts teilnehmen sollte.

Weltbank bereitet Weg für grundlegende Reform

Die Weltbank hat erste konkrete Schritte für eine grundlegende Reform unternommen. Die Mitgliedstaaten hätten Maßnahmen zugestimmt, durch die die Finanzkraft der Institution zur Unterstützung ärmerer Länder über die kommenden zehn Jahre um bis zu 50 Milliarden Dollar (rund 45,4 Milliarden Euro) aufgestockt werden könne, erklärte der scheidende Weltbankchef David Malpass am Mittwochabend in Washington. Das zusätzliche Geld soll vor allem aus dem privaten Sektor kommen.

Katar und Bahrain nehmen diplomatische Beziehungen wieder auf

Die Golfstaaten Katar und Bahrain haben nach mehrjährigem Streit die Wiederaufnahme ihrer Beziehungen angekündigt. Die Einigung sei bei Gesprächen im Hauptquartier des Golf-Kooperationsrats in Saudi-Arabien erreicht worden, erklärte das katarische Außenministerium am späten Mittwochabend. Die Nachbarn hätten sich "entschieden, die diplomatische Beziehungen zwischen den beiden Ländern im Einklang mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen wiederherzustellen".

Seoul: Nordkorea feuert offenbar "neuartige" Rakete ab

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 13, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)