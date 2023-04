Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Eurostat revidiert Euroraum-BIP für 4Q erneut nach unten

Eurostat hat die Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Euroraums für das vierte Quartal 2022 erneut nach unten revidiert. Wie aus Angaben der Statistikbehörde auf ihrer Website hervorgeht, sank das BIP gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent, nachdem im März noch eine Stagnation gemeldet worden war und im Februar ein Anstieg um 0,1 Prozent. Im dritten Quartal war das BIP um 0,4 Prozent gestiegen.

VDA: Delta zwischen Ladeinfrastruktur und Bedarf erneut gewachsen

Deutschland hat laut einer Auswertung des Verbands der Automobilindustrie (VDA) "weiterhin und zunehmend großen Nachholbedarf beim Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur für Elektro-Pkw". Es gibt demnach 80.541 öffentlich zugängliche Ladepunkte, damit kommen aktuell in Deutschland im Durchschnitt 23 E-Pkw auf einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt, wie der Verband mitteilte. "Es zeigt sich: Das Delta zwischen Angebot und Bedarf wächst." Im April 2022 waren es laut VDA noch 22 E-Pkw, die auf einen Ladepunkt kamen, und im Mai 2021 waren es 17 E-Pkw.

Ifo-Institut: Neugeschäft im Wohnungsbau bricht ein

Die Stornierungen im Wohnungsbau haben nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung weiter zugenommen. Aktuell meldeten demnach 16 Prozent der Unternehmen abgesagte Aufträge, nach 14,3 Prozent im Februar und 13,6 Prozent im Januar, wie das Institut mitteilte. "Die Situation im Wohnungsbau spitzt sich weiter zu. Infolge der rasant gestiegenen Baukosten und der höheren Finanzierungszinsen rentieren sich viele Wohnungsbauprojekte nicht mehr, werden verschoben oder ganz gestrichen. Das Neugeschäft bricht förmlich ein und die Zukunftssorgen in der Branche sind groß", sagte Ifo-Forscher Felix Leiss.

Verbände: Wohnungsbau droht ohne "Milliarden-Booster" der Absturz

Das Verbändebündnis Wohnungsbau hat vor einem drohenden Absturz für den Wohnungsbau gewarnt, sollten nicht schnell Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen werden. Der Neubau brauche einen "Milliarden-Booster" vom Staat, erklärten die Verbände bei einer Pressekonferenz zum Wohnungsbau-Tag in Berlin. Die Situation sei "so schlecht wie noch nie". Jetzt entscheide sich, ob der Wohnungsmarkt endgültig in die Knie gehe "Es steht Spitz auf Knopf. Der Wohnungsmarkt steht am Kipppunkt", warnten die Verbände.

Bauforschungsinstitut: Deutschland steht beim Wohnungsbau am "Kipppunkt"

Das Kieler Bauforschungsinstitut Arge attestiert Deutschland massive Problemen im Wohnungsbau. Der Sektor stehe vor einem "Kipppunkt", sagte Arge-Leiter Dietmar Walberg am Donnerstag in Berlin. Zum einen sei der Wohnungsbedarf "extrem hoch", wegen der sinkenden Kaufkraft lasse jedoch die Baunachfrage nach. Die Branche kämpfe mit den hohen Zinsen und den stark gestiegenen Baupreisen.

Kühnert verteidigt Ampel-Koalition trotz verfehlter Ziele im Wohnungsbau

Angesichts verfehlter Ziele bei der angepeilten Schaffung von rund 400.000 neuen Wohnungen hat SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert die Politik der Ampel-Koalition verteidigt. "Es wäre ein Leichtes gewesen, zu sagen, wir machen 200.000 im Jahr, dann könnten wir uns heute feiern, was für tolle Hengste wir sind", sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert (SPD) am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Es gehe darum, durch Förderungen ein Umfeld zu schaffen, "in dem so viel, wie möglich, gebaut werden kann".

Europa nimmt Kryptomarkt an die Kandare

Die Europäische Union will den Wildwuchs bei Kryptowährungen eindämmen und Verbraucher besser schützen. Das EU-Parlament beschloss am Donnerstag in Straßburg umfassende Regeln für den Kryptomarkt. Der deutsche Branchenverband Bitkom lobte, Europa sei damit weltweit "Vorreiter" und setze "einen globalen Standard für die Krypto-Regulierung".

Copernicus-Bericht: Europa durch Klimawandel bereits um 2,2 Grad erhitzt

Der Klimawandel hat die Durchschnittstemperaturen in Europa bereits um 2,2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit ansteigen lassen. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten jährlichen Bericht des Klimawandel-Dienstes des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus (C3S) hervorgeht, war der Sommer 2022 der heißeste in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen. Das gesamte vergangene Jahr war demnach das zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen.

Gewerkschaft ruft auch zu Streik bei Bahn-Unternehmen Transdev am Freitag auf

Auch die Beschäftigten des Bahn-Unternehmens Transdev sind am Freitagvormittag zum Warnstreik aufgerufen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) erklärte am Donnerstag, bei den Tarifverhandlungen mit der Transdev-Gruppe am Vortag habe das Unternehmen ein "unzureichendes Angebot" vorgelegt. Daher seien die Tarifverhandlungen zunächst unterbrochen worden.

Gutachten: Lauterbachs Krankenhausreform verfassungswidrig

Ein von den unionsgeführten Bundesländern Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein vorgelegtes Rechtsgutachten hält die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für eine Krankenhausreform für verfassungswidrig. Vor allem werde die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern sowie das Primat der Krankenhausplanung der Länder missachtet, erklärten die Gesundheitsminister der drei Länder am Donnerstag in Berlin. Gleichzeitig zeigten sie sich zu einer Verständigung bereit.

Union will anonyme Lebend-Organspenden auch in Deutschland ermöglichen

Die Unionsfraktion hat sich für die Zulassung bislang verbotener anonymer Lebend-Organspenden ausgesprochen. "Bisher ist er nur möglich, dass man engen Angehörigen oder Personen, zu denen man eine persönlich Nähe nachweisen kann, ein Organ spenden kann", sagte der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger dem Fernsehsender "Welt-TV" am Mittwochabend. Dabei geht es vor allem um Nierenspenden. Die Unionsfraktion will dazu einen entsprechenden Antrag im Bundestag einbringen.

Gut 20 Millionen Menschen in Deutschland haben Einwanderungsgeschichte

Rund 20,2 Millionen der in Deutschland lebenden Menschen haben im Jahr 2022 eine Einwanderungsgeschichte gehabt. Das waren 6,5 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Damit machten sie einen Anteil von 24,3 Prozent an der Bevölkerung aus. Zu der Gruppe zählen demnach Menschen, die entweder selbst einwanderten oder deren Eltern beide nach Deutschland migrierten. Gezählt werden Einwanderungen ab dem Jahr 1950.

EURORAUM

Handelsbilanz Feb Überschuss 4,6 Mrd EUR (Vj Defizit 9,4 Mrd EUR)

Exporte Feb +1,2%, Importe -3,4% gg Vormonat - saisonbereinigt

Handelsbilanz Feb saisonbereinigt Defizit 0,1 Mrd EUR (Jan: Defizit 11,6 Mrd EUR)

FRANKFURT

Geschäftsklima Apr 101 (Apr: 104)

Geschäftsklima März PROGNOSE: 103

