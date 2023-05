Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone -Inflation steigt im April auf 7,0 Prozent - Kernrate sinkt

Der Preisauftrieb in der Eurozone hat im April in der Gesamtrate leicht zugenommen, doch in der Kernrate kam es zu einem leichten Rückgang. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte, stieg die jährliche Inflationsrate in der Gesamtrate von 6,9 auf 7,0 Prozent, Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 7,0 Prozent vorhergesagt. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an. Die Notenbank stemmt sich seit einiger Zeit mit höheren Leitzinsen gegen die hohe Teuerung, bisher aber ohne durchschlagenden Erfolg.

KfW: EZB schaltet auf kleine Zinsschritte um

KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib hält trotz der recht hartnäckigen Kerninflation im Euroraum einen Wechsel der Europäischen Zentralbank (EZB) zu kleineren Zinsschritten für wahrscheinlich. "Angesichts der rasch nachlassenden Absatzpreiserwartungen und der inzwischen weitgehend aufgelösten Materialengpässe ist ein sinkender Preisdruck von der Güterkomponente im Warenkorb absehbar", schreibt sie in einem Kommentar zu den Verbraucherpreisdaten für April.

VP Bank: Euroraum-Kerninflation sinkt erstmals seit Januar 2022

Die Kerninflationsrate im Euroraum ist im April erstmals seit Januar 2022 wieder gesunken, aber das ist aus Sicht von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, kein Grund für ein Ende der Leitzinserhöhungen. "Für die EZB gibt es kein Argument, nicht weiter an der Zinsschraube zu drehen", schreibt Gitzel in einem Kommentar. Die wirtschaftliche Entwicklung präsentiere sich zwar nicht dynamisch, aber besser als ursprünglich erwartet. Auch die hohe Verschuldung einiger Staaten ist aus seiner Sicht kein Argument gegen höhere Leitzinsen.

EZB: Banken straffen Kreditstandards im 1Q erneut deutlich

Die Banken des Euroraums haben ihre Kreditvergabestandards im ersten Quartal 2023 wie erwartet gestrafft und wollen das im laufenden zweiten Quartal tun - allerdings weniger deutlich als zuletzt. Wie aus dem Quartalsbericht der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Kreditvergabe hervorgeht, überstieg der Prozentsatz der Banken mit strengeren Unternehmenskreditstandards den Prozentsatz von Instituten mit lockereren Standards um 27. Die Banken selbst hatten einen "Straffungssaldo" von 24 erwartet. Für das zweite Quartal wird eine weitere, aber moderatere Straffung prognostiziert, wobei die EZB keine numerische Prognose nannte. Im vierten Quartal hatte der Saldo 26 Punkte betragen.

Nordea: Kerninflation hält EZB auf Straffungspfad

Der hohe unterliegende Inflationsdruck im Euroraum wird die Europäische Zentralbank (EZB) aus Sicht der Nordea-Analysten Anders Svendsen und Tuuli Koivu trotz des schwachen Wachstumsausblicks auf Straffungskurs halten. "Die Inflation ist nach wie vor viel zu hoch, und während die Basiseffekte der letztjährigen Energiepreiserhöhungen in den kommenden Monaten zu einer niedrigeren Gesamtinflation führen werden, bleibt die Kerninflation für die EZB ein großes Problem", schreiben sie in einem Kommentar.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen wächst im März langsamer

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im März erneut verlangsamt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 5,2 (Februar: 5,7) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs um 2,9 (3,2) Prozent, darunter das der Kredite für den Hauskauf um 3,3 (3,7) Prozent und das der Konsumentenkredite um 3,1 (2,8) Prozent.

Commerzbank: Kreditdaten stützen "Tauben" im EZB-Rat

Die von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Daten zur Kreditvergabe und den Kreditstandards deuten nach Aussage von Commerzbank-Volkswirt Marco Wagner darauf hin, dass die EZB mit ihren Zinserhöhungen Wirkung erzielt. "Dies dürfte insbesondere die Tauben im EZB-Rat bestätigen, die den Zinserhöhungszyklus bald beenden wollen", schreibt Wagner in einem Kommentar. Er rechne daher für die EZB-Ratssitzung am Donnerstag mit einem Zinsschritt von nur 25 Basispunkten.

Pictet: EZB-Kreditumfrage spricht für 25-BP-Zinsschritt

Der Quartalsbericht zur Kreditvergabe der Europäischen Zentralbank (EZB) und ihr Geldmengenbericht sprechen aus Sicht von Pictet-Volkswirt Frederik Ducrozet dafür, dass die EZB ihre Zinsen in dieser Woche nur um 25 Basispunkte anheben wird. "Zusammengefasst kann man sagen: Eine unerwartet deutliche Straffung (der Kreditstandards) und einen anhaltende Abschwächung der Kreditdynamik", schreibt der Analyst in einem Kommentar. Die Straffung der Unternehmenskreditstandards sei die stärkste seit der Finanzkrise gewesen und die Nachfrage nach Immobilienkrediten sei mit einer Rekordrate abgestützt.

ING: Euroraum-Kreditdaten sprechen für Wachstumsabschwächung

Die von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Daten zur Kreditvergabe und den Kreditstandards sprechen aus Sicht von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski für eine Wachstumsabschwächung im Euroraum. In einem Kommentar zur Kreditvergabe im März und der Quartalsumfrage zur Kreditvergabe für das erste Quartal schreibt Brzeski außerdem, dass die Daten auf eine starke Transmission der EZB- Geldpolitik hindeuteten. "Das stützt unsere Erwartung, dass die EZB ihre Zinsen um nur 25 Basispunkte anheben wird."

S&P Global: Deutsche Industrie beschleunigt Talfahrt im März

Die deutsche Industrie hat im März weiter an Schwung verloren. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 44,7 von 46,3 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 44,4 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 44,4 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Zum wiederholten Mal wurde der Hauptindex vom Index Lieferzeiten nach unten gezogen, wie S&P Global erklärte.

S&P Global: Eurozone-Industrie verliert im April weiter an Schwung

Das verarbeitende Gewerbe der Eurozone hat im April seine Talfahrt beschleunigt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank auf 45,8 Punkte von 47,3 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 45,5 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ergebnisses erwartet. Der Index liegt somit den zehnten Monat in Serie unter der kritischen Marke von 50 Zählern.

HDE: Verbraucherstimmung trotz Rückkehr zum Aufwärtstrend noch verhalten

Die Verbraucherstimmung befindet sich einer Umfrage zufolge im Mai in Deutschland im leichten Aufwind, die Verbraucher dürften aber auch in den kommenden Monaten das Sparen dem Konsum vorziehen. Nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) verbessert sich die Stimmung ungeachtet der Turbulenzen im Banken- und Finanzsektor Ende März. Allerdings komme sie noch nicht wieder richtig in Schwung und bleibe weiterhin deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Das HDE-Konsumbarometer steigt im Mai auf 93,77 nach 93,33 im April und liegt damit über dem Niveau aus dem Vorjahresmonat.

Lindner lehnt Industriestrompreis als "ökonomisch unklug" ab

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat den Plänen seines Kabinettskollegen Robert Habeck (Grüne) zur Einführung eines Industriestrompreises eine Absage erteilt. Es sei "ökonomisch unklug" und widerspreche auch den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, auf direkte staatliche Hilfen zu setzen, um die Industrie auf dem Weg der Transformation zu unterstützen, schreibt Lindner in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt.

Biden lädt zu Treffen im Weißen Haus wegen Schuldengrenze

US-Präsident Joe Biden hat die Spitzenvertreter des Senats und des Repräsentantenhauses für den 9. Mai zu einem Treffen ins Weiße Haus eingeladen, da die Frist für die Anhebung oder Aussetzung der Schuldengrenze immer näher rückt. Finanzministerin Janet Yellen hat neue Berechnungen vorgelegt, wonach die Regierung schon am 1. Juni einen Zahlungsausfall riskieren könnte.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Apr 45,6 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Apr PROG: 45,5

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe März war 47,3

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr 46,8

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr PROG: 49,0

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März bei 51,1

Italien/Verbraucherpreise Apr vorl. +0,5% gg Vm, +8,3% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Apr PROG: +0,4% gg Vm, +7,2% gg Vj

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr 47,8 - S&P Global/CIPS

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr PROG: 46,6 - S&P Global/CIPS

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März war 47,9 - S&P Global/CIPS

