Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang stürzt im März ab

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im März weitaus schwächer als erwartet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 10,7 Prozent und lagen um 11,0 (Februar: 6,0) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang um 2,0 Prozent prognostiziert. Das für Februar vorläufig gemeldete Plus von 4,8 Prozent wurde auf 4,5 Prozent revidiert.

Commerzbank: Rezessionsrisiko in Deutschland steigt

Nach dem heftigen Rückschlag bei den Auftragseingängen sieht die Commerzbank ein steigendes Rezessionsrisiko in Deutschland. Teilweise sei dieser Rückgang auf die immer sehr volatilen Bestellungen im Bereich "Sonstiger Fahrzeugbau" (Flugzeuge, Eisenbahnen, Militärfahrzeuge) zurückzuführen, die sich im Vergleich zum Vormonat fast halbierten, erläutert Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. Auch im Autosektor habe es ein sehr großes Minus von mehr als 12 Prozent gegeben. Aber selbst wenn man diese beiden Sektoren herausrechne, ergebe sich immer noch ein massiver Rückgang um 5,8 Prozent.

VP Bank: Um die Wirtschaft ist es nicht gut bestellt

Mit dem rückläufigen Auftragseingang hat sich der Reigen an schwachen Konjunkturdaten in Deutschland fortgesetzt. Der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, Thomas Gitzel, weist darauf hin, dass auch die Einzelhandelsumsätze und die Exporte im März enttäuschten - und zwar deutlich. "Dies zeigt einmal mehr, dass es um die wirtschaftliche Entwicklung nicht gut bestellt ist. Die Auftragseingänge geben dabei auch einen Einblick in das globale wirtschaftliche Geschehen", schreibt Gitzel in einem Kommentar. "Demnach ist es um die Weltwirtschaft nicht gut bestellt."

DIHK: Rückgang der Auftragseingänge ist Warnsignal

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sieht in dem Rückgang der Auftragseingänge ein "Warnsignal für die konjunkturelle Entwicklung" in Deutschland. "Breite Nachfrageimpulse sind in der Industrie derzeit nicht in Sicht. Die Weltkonjunktur läuft eher schleppend. Bestellungen aus dem Inland gehen zurück, weil hohe Zinsen und Kostenniveaus sowie strukturelle Herausforderungen wie der Fachkräftemangel die Nachfrage nach Industriegütern drücken", sagte DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen.

EZB: Unternehmen sehen wenig Wachstum und fürchten Lohnsteigerungen

Die Aktivität großer Unternehmen im Euroraum ist nach Erkenntnissen der Europäischen Zentralbank Ende März/Anfang Februar schwach gewachsen oder hat stagniert, was sich im zweiten Quartal fortsetzen dürfte. Wie die EZB im Ergebnis einer Umfrage unter 61 Unternehmen mitteilte, die zwischen 30. März und 13. April befragt wurden, meldeten die Unternehmen kaum Veränderungen gegenüber der Januar-Umfrage. Demnach ist ihre größte Sorge im Hinblick auf die Kosten weiterhin die Lohnentwicklung, die im Dienstleistungssektor auch zu einer stärkeren Anhebung der Verkaufspreise führen dürfte.

EZB: Ökonomen sehen Inflation 2025 bei 2,2 statt 2,1 Prozent

Die regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten Professional Forecasters haben ihre Prognosen für die Inflation im Euroraum im laufenden Jahr gesenkt und rechnen mit einem stärkeren Wirtschaftswachstum als bisher. Die "mittelfristige" Inflationsprognose für 2025 wurde angehoben. Laut dem aktuellen Survey of Professional Forecasters prognostizieren die Experten für 2023 einen Anstieg der Verbraucherpreise um 5,6 (Februar-Umfrage: 5,9) Prozent. Für 2024 wird die Teuerungsrate bei 2,6 (2,7) Prozent gesehen und 2025 bei 2,2 (2,1) Prozent.

IfW: Welthandel startet Erholung

Nach einer Schwächephase im Winterhalbjahr legt der globale Handel im April wieder etwas kräftiger zu. Dies zeigt das jüngste Datenupdate des Kiel Trade Indicator im Vergleich zum Vormonat, wie das Kiel Institut für Weltwirtschaft mitteilte. Demnach dürfte der Welthandel preis- und saisonbereinigt im Vergleich zum Vormonat um 1,5 Prozent steigen. Vor allem der intra-europäische Warenaustausch präge die Erholung, erklärte das IfW. "In Deutschland allerdings profitieren nur die Einfuhren, die Ausfuhren liegen im roten Bereich."

Habeck will Industriestrompreis bis 2030 mit bis zu 30 Mrd Euro subventionieren

Das Bundeswirtschaftsministerium unter Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat ein Konzept zu einem zweistufigen Industriestrompreis vorgelegt. Die Kosten schätzt das Ministerium auf 25 bis 30 Milliarden Euro. Auf mittlere Sicht sollen energieintensive Industriebetriebe, die im globalen Wettbewerb stehen, bis 2030 einen staatlich subventionierten Strompreis bekommen, der bei 6 Cent je Kilowattstunde liegen soll. Die Gelder sollen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) kommen, wozu aber neue parlamentarische Beschlüsse nötig seien.

Gasverbrauch in Deutschland ist 2022 massiv zurückgegangen

Privathaushalte, Industrie und Kraftwerke in Deutschland haben ihren Gasverbrauch in der zweiten Jahreshälfte 2022 um etwa ein Viertel reduziert. Laut einer aktuellen Studie des Centre for Sustainability der Hertie School wurden damit von der Bundesregierung und der EU-Kommission ausgegebene Sparziele deutlich übertroffen. Zurückgeführt wird dies in der Studie allerdings vor allem auf die hohen Marktpreise. Zwischen September und Dezember 2022 betrug der Rückgang insgesamt demnach 23 Prozent verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im September vergangenen Jahres habe die Einsparung sogar 28 Prozent ausgemacht.

Grünen-Fraktion will Heizungstausch mit bis zu 80 Prozent fördern

Die Grünen-Bundestagsfraktion schlägt deutlich höhere Finanzhilfen für den im Gebäudeenergiegesetz vorgesehenen Heizungstausch vor, um so die "Wärmewende sozial und gerecht" voranzubringen. "Aus Sicht der Grünen Bundestagsfraktion sollen alle Menschen bei der Wärmewende mitmachen können", heißt es in einem Papier, das die Fraktion auf ihrer Internetseite veröffentlichte und das unter anderem von Fraktionschefin Katharina Dröge stammt. "Hierfür schlagen wir vor, die finanzielle Förderung des Heizungsumstiegs auszuweiten, damit gerade kleine Einkommen noch stärker profitieren. Ihre neue Heizung soll künftig mit bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten bezuschusst werden."

Faeser und Lindner fordern schärferen Kurs in der EU-Asylpolitik

Angesichts steigender Flüchtlingszahlen haben sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für einen schärferen Kurs in der EU-Asylpolitik stark gemacht. Faeser drängte im Interview mit dem Handelsblatt darauf, die europäische Migrationspolitik stärker als in der Vergangenheit auf eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen auszurichten und dafür das gemeinsame europäische Asylsystem entsprechend zu reformieren. FDP-Chef Lindner hat sich in einer Talkrunde von RTL/ntv für eine Begrenzung der irregulären Migration ausgesprochen und den physischen Schutz der EU-Außengrenzen gefordert.

Ramelow will unbescholtene Asylbewerber pauschal anerkennen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) schlägt vor, alle Asylbewerber, die 2015 oder später nach Deutschland gekommen sind und mindestens drei Jahre ohne Beanstandungen hier gelebt haben, pauschal anzuerkennen, um das Asylsystem zu entlasten. "Menschen, die länger als drei Jahre bei uns leben und währenddessen nicht auffällig geworden sind, sollte man eine Bleibeperspektive geben, statt alle Asylverfahren zu Ende zu führen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) anlässlich der aktuellen Diskussionen über die Flüchtlingspolitik. "Dann könnten wir uns die ganze Bürokratie und die Abschiebedebatten sparen. Dann müssten wir auch keine Arbeitskräfte mehr anwerben."

Wagner-Chef droht mit Abzug seiner Kämpfer aus Bachmut am 10. Mai

Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat Moskau mit dem Abzug seiner Kämpfer aus der ostukrainischen Stadt Bachmut gedroht. "Am 10. Mai 2023 werden wir unsere Stellungen in Bachmut an Einheiten des Verteidigungsministeriums übergeben und Wagner-Einheiten zurückziehen müssen, um unsere Wunden zu lecken", schrieb Prigoschin im Onlinedienst Telegram. Wegen des Munitionsmangels müssten seine Kämpfer ansonsten mit einem "sinnlosen Tod" rechnen.

Bidens Sicherheitsberater reist nach Saudi-Arabien

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, wird am Wochenende zu Gesprächen nach Saudi-Arabien reisen. Zu dem Treffen werden auch Vertreter der Vereinigten Arabischen Emirate sowie Indiens erwartet, wie Sullivan in Washington sagte. Bei den Gesprächen solle es um eine "neue Ära der Zusammenarbeit zwischen Neu Delhi und dem Golf sowie den USA und dem Rest der Region" gehen, erläuterte er.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz/SNB: Währungsreserven Apr 732,205 Mrd CHF

Eurozone /Einzelhandelsumsatz März -1,2% gg Vm, -3,8% gg Vj

Eurozone/Einzelhandelsumsatz März PROG: unverändert gg Vm, -3,1% gg Vj

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Feb rev -0,2% gg Vm, -2,4% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)