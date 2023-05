Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Nagel: EZB kann mit Bonds nicht nachhaltig Klimapolitik machen

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann mit ihrem geldpolitischen Anleiheportfolio aus Sicht von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel nicht längerfristig Klimapolitik betreiben. Nagel sagte in einer Grußadresse an die Frühjahrskonferenz der Deutschen Bundesbank: "Geldpolitische Portfolios, die über den Konjunkturzyklus wegen der Preisstabilität angepasst werden, sind von Natur aus ein zyklisches Instrument. Das ist einer der Gründe, warum sie wahrscheinlich ungeeignet sind, um strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft zu unterstützen." Die EZB dürfte die Wiederanlage von Tilgungsbeträgen fällig gewordener Anleihen des APP-Programms demnächst einstellen.

US-Notenbankerin plädiert für weitere Zinserhöhungen

Laut Fed-Gouverneurin Michelle Bowman sollte die US-Zentralbank angesichts der weiterhin zu hohen Inflation und des zu stark angespannten Arbeitsmarkts bereit sein, die Zinssätze weiter anzuheben. Sie sei nicht zuversichtlich, dass die Zentralbank genügend Fortschritte bei der Abschwächung der Wirtschaftstätigkeit und der Inflation mache, sagte sie laut Manuskript für eine Rede bei einer Bankenkonferenz in Deutschland. Sie räumte aber ein, dass die Zinssätze jetzt restriktiv eingestellt seien.

Lindner besorgt über Protektionismus und Handelsfragmentierung

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich beim Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure sieben führender westlicher Industrieländer (G7) im japanischen Niigata besorgt über wiederaufkeimende Protektionismustendenzen im Welthandel gezeigt. "Die globale wirtschaftliche Entwicklung ist besser, als man letztes Jahr befürchten musste. Gleichwohl nehmen wir mit Sorge auf, dass Gedanken des Protektionismus und der Fragmentierung des Welthandels nicht überwunden sind, sondern diese Gefahr immer wieder neu aufkommt", erklärte Lindner in Niigata laut einer Mitteilung über den Kurznachrichtendienst Twitter.

IMK: Soziale Spreizung bei Teuerungsraten gesunken

Die sozialen Unterschiede bei der Teuerung im April haben sich nach Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) spürbar verkleinert. Sie machen gleichwohl noch fast 2 Prozentpunkte aus. Das gab das Institut bekannt. So hätten Alleinlebende mit niedrigen Einkommen im April mit 8,1 Prozent die größte Inflationsbelastung zu tragen gehabt, Alleinlebende mit sehr hohen Einkommen mit 6,2 Prozent die niedrigste. Die soziale Spreizung bei der haushaltsspezifischen Inflation betrug damit den Angaben zufolge 1,9 Prozentpunkte, nachdem es im März 2,4 Prozentpunkte waren.

Deutsche Bank: El Nino könnte 2023 Lebensmittel verteuern

Die Analysten der Deutschen Bank weisen darauf hin, dass der US National Weather Service laut einer aktuellen Prognose eine Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent sieht, dass es in diesem Jahr zu einem El Nino kommen wird. Damit ist eine außergewöhnliche Erwärmung des Oberflächenwassers im Ostpazifik gemeint, die mit einer Häufung von Naturkatastrophen wie Fluten einhergeht. "Sollte es wirklich zu einem El Nino kommen, könnte das bedeutende Auswirkungen für die Nahrungsmittelpreise sowie für Schwellenländer haben, die unter diesem Wetterphänomen am stärksten leiden", schreiben sie.

Bundesregierung plant Gesetz gegen Überwachung durch KI

Für die Überwachung, Kontrolle oder Auswahl von Beschäftigten durch Künstliche Intelligenz (KI) soll es in Deutschland künftig deutlich strengere Regeln geben. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung (SZ) wollen Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) in einem neuen Beschäftigtendatenschutzgesetz eine lückenlose Überwachung von Mitarbeitern verhindern. "KI wird eine immer größere Rolle spielen. Das birgt immense Chancen, aber auch die Gefahren, dass Prozesse nicht mehr transparent sind, dass Menschen diskriminiert oder Persönlichkeitsrechte durch unzulässige Überwachung verletzt werden", sagte Faeser der SZ. Auch Arbeitsminister Heil sah dringenden Handlungsbedarf.

Bundesrat billigt Wahlrechtsreform

Der Bundesrat hat endgültig die umstrittene Wahlrechtsreform beschlossen, mit welcher der Bundestag auf dauerhaft maximal 630 Abgeordnete verkleinert werden soll. Der Bundestag hatte seinen entsprechenden Beschluss bereits Mitte März gefasst. Erreicht werden soll dies durch den Wegfall von Überhang- und Ausgleichsmandaten. Manche Wahlkreisgewinner könnten dann nicht mehr in das Parlament einziehen. Der Bundestag hatte seinen entsprechenden Beschluss bereits Mitte März gefasst. Nun drohen Klagen gegen die Reform.

Bundesrat billigt schnelleren Einbau intelligenter Stromzähler

Der Bundesrat hat das Gesetz für einen beschleunigten Einbau intelligenter Strommessgeräte gebilligt, das der Bundestag Mitte Mai beschlossen hatte. Ziel des Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende sind laut der Länderkammer die unbürokratische und schnellere Installation dieser sogenannten Smart Meter und damit der Ausbau eines "intelligenten Stromnetzes". Die Geräte sollten dabei helfen, Energie effizient und kostengünstig zu nutzen sowie das Stromnetz zu entlasten. Dass die Einführung der intelligenten Systeme nicht mit der erhofften Geschwindigkeit vorangeht, liege laut Gesetz unter anderem an aufwendigen Verwaltungsverfahren.

Lindner und Yellen sprechen über Steuerfragen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und US-Finanzministerin Janet Yellen haben am Rande des Treffens der Finanzminister und Notenbankgouverneure sieben führender westlicher Industrieländer (G7) in Niigata über Wirtschaftsfragen gesprochen. Das gab das Bundesfinanzministerium bekannt. Linder habe mit Yellen am Rande des Treffens "über aktuelle Fragen einschließlich internationaler Besteuerung" beraten, erklärte das Ministerium über den Kurznachrichtendienst Twitter. Beide hätten ihre "enge und kooperative" Arbeitsbeziehung und die Wichtigkeit betont, im Dialog mit Partnern zu bleiben.

Sechs Jahre Haft für Frankfurter Oberstaatsanwalt in Korruptionsprozess

In einem Korruptionsprozess vor dem Landgericht Frankfurt am Main ist ein hessischer Oberstaatsanwalt zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn der Bestechlichkeit in 86 Fällen und des Subventionsbetrugs in drei Fällen schuldig. Ein mit dem Angeklagten befreundeter Unternehmer erhielt vor Gericht eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten wegen Bestechung und Steuerhinterziehung.

Türkei vermeldet Durchbruch bei Verlängerung von Getreideabkommen

Das Abkommen zum Export ukrainischen Getreides steht nach Angaben der Türkei kurz vor einer Verlängerung. Die Verhandlungsparteien bewegten sich "auf eine Verlängerung des Getreideabkommens zu", erklärte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar. Das bisher zweimal erneuerte Abkommen würde ohne eine Einigung am kommenden Donnerstag auslaufen. Russland hatte sich bisher gegen eine Verlängerung gesperrt. Die USA und Großbritannien hatten Moskau am Dienstag zu einer Verlängerung aufgefordert und der Regierung vorgeworfen, die Nahrungsmittelversorgung als "Waffe" zu benutzen.

Ukraine meldet Rückeroberung von zwei Kilometern Gebiet in Bachmut

Die ukrainische Armee hat nach Angaben aus Kiew zwei Kilometer Gebiet in der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut von Russland zurückerobert. Die russische Seite habe "erhebliche Verluste" erlitten, erklärte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malijar in Onlinenetzwerken. Die Ukraine habe hingegen in Bachmut seit Wochenbeginn "keine einzige Stellung aufgegeben". Die Schlacht um die ostukrainische Stadt Bachmut ist die am längsten andauernde des seit Februar 2022 andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

+++ Konjunkturdaten +++

Hongkong BIP 1Q saisonbereinigt +5,3% gg 4Q

May 12, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)