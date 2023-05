Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesregierung: Konjunkturelle Grunddynamik zuletzt spürbar abgeschwächt

Die Bundesregierung hat eine abgeschwächte Konjunkturdynamik festgestellt, rechnet aber mit einer Wirtschaftserholung im Jahresverlauf. "Die konjunkturelle Grunddynamik hat sich zuletzt spürbar abgeschwächt: Wichtige Indikatoren weisen am aktuellen Rand deutliche Rückgänge auf, die nur zum Teil eine Gegenbewegung zu den zuvor deutlichen Anstiegen darstellen dürften", erklärte das Wirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht. Die derzeit zu beobachtenden hohen Schwankungen und Revisionsanfälligkeit sowie zum Teil widersprüchliche Signale der Indikatoren seien "an konjunkturellen Wendepunkten nicht ungewöhnlich".

EU-Kommission hebt BIP- und Inflationsprognosen an

Die EU-Kommission hat nach einem unerwartet dynamisch verlaufenen Winterhalbjahr ihre Wachstumsprognosen für den Euroraum leicht angehoben, rechnet für 2023 und 2024 aber auch mit einer höheren Inflation. In ihrer Frühjahrsprognose geht sie daher von weiteren Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank (EZB) aus und fordert die Staaten des Währungsraums angesichts gesunkener Energiepreise auf, ihre Stützungsmaßnahmen zu beenden, vor allem die ungezielten. Die Kommission rechnet für 2023 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,1 (zuvor: 0,9) Prozent und für 2024 mit einem Wachstum von 1,6 (1,5) Prozent.

Eurozone -Produktion im März wesentlich schwächer als erwartet

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im März deutlich gedrosselt. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, fiel die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 4,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang um 2,0 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 1,4 Prozent niedriger. Volkswirte hatten dagegen mit einem Zuwachs um 1,3 Prozent gerechnet.

EZB-Vizepräsident De Guindos besorgt über Dienstleistungspreise

Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich besorgt über die Dynamik der Dienstleistungspreise besonders in einigen südeuropäischen Ländern geäußert. "Die Nachfrage nach Dienstleistungen in Europa, zum Beispiel in Italien und Spanien, ist sehr stark und reagiert sehr empfindlich auf Lohn- und Arbeitsmarktentwicklungen", sagte De Guindos der Zeitung Il Sole 24 Ore und fügte hinzu: "Wir müssen die Auswirkungen der Löhne und der Dienstleistungen auf die Kerninflation genau beobachten." De Guindos zufolge ist die Kerninflation ein wichtiger Indikator für die mittelfristige Inflationsentwicklung.

PBoC: Chinas Wirtschaft erlebt keine Deflation

Die chinesische Zentralbank hat erklärt, dass die chinesische Wirtschaft keine Deflation erlebe und dass das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal dank einer niedrigen Vergleichsbasis im Vorjahr, als die Covid-19-Lockdowns das Wachstum dämpften, wieder stark asteigen werde. In ihrem vierteljährlichen geldpolitischen Bericht erklärte die People's Bank of China (PBoC), dass es keine Grundlage für eine langfristige Deflation oder Inflation gebe. Indes werde die Verbraucherpreisinflation im zweiten Quartal aufgrund der unzureichenden Nachfrage niedrig bleiben, hieß es.

Lindner erwartet "sehr schnell Klarheit" über Umrisse des Budgets und Verfahren

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine schnelle Entscheidung über die "Umrisse" des Haushaltes für kommendes Jahr und das weitere Verfahren dafür angekündigt. Mit der Steuerschätzung bestehe jetzt Klarheit. "Nun haben wir eine realistische Größenordnung, mit der wir umgehen können, und deshalb können wir jetzt sehr schell Klarheit schaffen über die Umrisse des Haushaltes und das weitere Verfahren", sagte der FDP-Vorsitzende bei einer Pressekonferenz seiner Partei. "Ich gehe davon aus, dass das sehr zeitnah passieren wird."

EZB: Geldpolitik mindert Inflation um 2,5 Prozentpunkte

Die straffere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) wird die Inflation in den Jahren 2022 bis 2025 nach Berechnungen der EZB um 2,5 Prozentpunkte mindern. In einem von der EZB veröffentlichten Bericht heißt es, dass die Geldpolitik ihre stärkste Wirkung auf die Inflation 2024 entfalten werde. Laut EZB hat die geldpolitische Normalisierung die Inflation 2022 um 50 Basispunkte gedrückt. Für die Jahre 2023 bis 2025 wird insgesamt ein Effekt von 2 Prozentpunkten erwartet.

Kiew meldet "ersten Erfolg" der Offensive rund um Bachmut

Die ukrainische Armee hat einen erfolgreichen Vorstoß ihrer Streitkräfte in Gebiete nahe der hart umkämpften Stadt Bachmut im Osten des Landes gemeldet. "Der Vorstoß unserer Truppen in Richtung Bachmut ist der erste Erfolg der Offensive im Rahmen des Einsatzes zur Verteidigung Bachmuts", teilte der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, im Onlinedienst Telegram mit. Die letzten Tage hätten gezeigt, "dass wir auch unter solch extrem schwierigen Bedingungen voranschreiten und den Feind vernichten können", sagte Syrskyi.

US-Bürger in China wegen Spionage zu lebenslanger Haft verurteilt

China hat einen US-Bürger wegen Spionage zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Wie das Mittlere Volksgericht in der östlichen Stadt Suzhou mitteilte, wurde der Inhaber eines US-Passes und mit ständigem Wohnsitz in Hongkong, John Shing-wan Leung, "der Spionage für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt, wobei ihm die politischen Rechte auf Lebenszeit entzogen wurden".

