Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Wirtschaft wächst im Mai

Die deutsche Wirtschaft hat im Mai ein Wachstum verzeichnet, wenngleich das Ergebnis einer Umfrage unter Einkaufsmanagern den starken Kontrast zwischen der Expansion im Servicesektor und der schrumpfenden Industrie kaschiert. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich leicht auf 54,3 von 54,2 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Mai hervorgeht. Die Divergenz zwischen den beiden Sektoren wurde auch durch die Preisentwicklung unterstrichen. Während der Anstieg der Verkaufspreise in der Industrie wegen der stark rückläufigen Einkaufspreise nahezu stagnierte, wurden die Angebotspreise im Servicesektor mit leicht beschleunigter Rate angehoben.

S&P Global: Euroraum-Wirtschaft bleibt im Mai auf Wachstumskurs

Die Eurozone -Wirtschaft ist im Mai den fünften Monat in Folge gewachsen und damit im zweiten Quartal 2023 auf robustem Wachstumskurs geblieben. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich allerdings auf 53,3 Zähler von 54,1 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 53,5 Punkte vorhergesagt. Dass sich die Wachstumsrate gegenüber dem Vormonat abschwächte, lag daran, dass der Auftragseingang nahezu stagnierte und der Aufschwung zunehmend uneinheitlich verlief.

VP Bank: Europas Wirtschaft gespalten in Süd und Nord

Thomas Gitzel, der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, weist darauf hin, dass die Einkaufsmanagerindizes eine gespaltene Wirtschaftsentwicklung in Europa aufzeigen. "Der europäische Süden wird von einer guten Tourismussaison profitieren, während die größte Volkswirtschaft der Eurozone, Deutschland, das Sorgenkind bleibt", schreibt Gitzel in einem Kommentar. "Die industrielastige deutsche Wirtschaft leidet unter den globalen Unsicherheiten besonders stark, und die privaten Haushalte des Landes sparen am inländischen Konsum und geben stattdessen über den Sommer hinweg ihr Geld im Süden aus."

Commerzbank: Euroraum-PMIs senden gegensätzliche Signale

Die Wirtschaft im Euroraum scheint den deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen noch zu trotzen, doch die Commerzbank-Ökonomen erwarten weiterhin einen leichten Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produktion in der zweiten Jahreshälfte. Während der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, das verlässlichste Konjunkturbarometer für den Euroraum, im Mai auf einem hohen Niveau nur leicht fiel, rutschte der Index für das verarbeitende Gewerbe noch tiefer in den rezessiven Bereich.

EZB/De Guindos will stärkere Regulierung von Schattenbanken

Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, hat eine stärkere Regulierung von Finanzintermediären gefordert, die keine Banken sind. In einer Rede bei der 3rd Annual European Financial Integration Conference in Frankfurt sagte De Guindos laut veröffentlichtem Text, dass diese sogenannten Schattenbanken zwar für eine breitere Finanzbasis der Realwirtschaft sorgten, zugleich aber Risiken von ihnen ausgingen, die in den Blick genommen werden müssten. Zu diesen Schattenbanken zählen unter anderem Investmentfonds, Geldmarktfonds und Versicherer.

EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss nimmt im März zu

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat im März erneut zugenommen, was vor allem an rückläufigen Gütereinfuhren lag. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 31 (Februar: 24) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 41 (28) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 261 (256) Milliarden Euro stiegen, aber die Importe auf 219 (228) Milliarden Euro abnahmen. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 5 (12) Milliarden Euro positiv.

Heizungsgesetz kommt diese Woche nicht in den Bundestag - AFP

Das koalitionsintern umstrittene Heizungsgesetz kommt diese Woche noch nicht zur ersten Lesung in den Bundestag. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Fraktionskreisen. Hintergrund ist ein Streit in der Ampel-Koalition: Die FDP sieht noch Klärungsbedarf und verzögert deshalb das parlamentarische Verfahren. Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann warf den Liberalen deshalb eine "Blockadehaltung" vor.

Baugewerbe: Auftragseinbruch verstärkt Wohnungsnot

Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) sieht durch seine jüngste Frühjahrsumfrage und die Baufertigstellungszahlen für 2022 "die schlechte Auftragslage im Baugewerbe" bestätigt. "Der giftige Cocktail aus Fehlern in der Förderpolitik zu Beginn der Legislaturperiode, steigenden Bauzinsen und steigenden Materialpreisen führt bei 76 Prozent der Unternehmen zu keiner positiven Konjunktureinschätzung im Wohnungsbau", sagte ZDB-Präsident Reinhard Quast. Die Baufertigungszahlen von 295.300 Wohnungen seien zwar knapp 2.000 Wohnungen mehr als im Vorjahr.

IMK: Zahl fertiggestellter Wohnungen dürfte abnehmen

Der leichte Anstieg der Zahl der fertiggestellten Wohnungen im vergangenen Jahr ist nach Überzeugung des wissenschaftliche Direktors des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien, "kein Grund zum Jubeln". Die Zahl der Baufertigstellungen habe damit immer noch unter jener des Jahres 2020 und außerdem deutlich unter dem im Koalitionsvertrag definierten Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr gelegen. "Die Zielverfehlung ist umso tragischer, als dass die Zahl der fertiggestellten Wohnungen in den kommenden Jahren abnehmen dürfte - vor allem aufgrund der zuletzt massiv gestiegenen Zinsen", sagte er.

DIW: Wohnungsbauziel in weiter Ferne

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sieht das von der Regierung ausgegebene Wohnungsbauziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr angesichts der vom Statistischen Bundesamt bekanntgegebenen jüngsten Zahlen als gefährdet an. "Die Zahl fertiggestellter Wohnungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 um lediglich 0,6 Prozent gestiegen, was auf eine Stagnation der Bauaktivitäten hindeutet", sagte DIW-Immobilienökonom Konstantin Kholodilin. Insgesamt wurden im Jahr 2022 gut 295.000 Wohnungen gebaut, damit nähere sich die Zahl kaum dem Ziel an.

Habeck erwartet Einigung auf Industriestrompreis in kommenden Monaten

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass sich die Regierung trotz Kritik aus der FDP in den kommenden Monaten auf einen Industriestrompreis verständigen wird. Verbilligte Energie sei notwendig, um energieintensive Unternehmen wettbewerbsfähig und in Deutschland halten zu können. Habeck betonte zudem, dass man die Transformation hin zur Klimaneutralität in Deutschland nicht allein über eine CO2-Bepreisung erreichen könne, da dies den sozialen Zusammenhalt gefährden würde.

Lindner: Zoll ist Garant für deutsche Exportstärke

Der deutsche Zoll hat im vergangenen Jahr 391 Millionen Warensendungen im Wert von über 1,4 Billionen Euro abgefertigt. Das sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bei der Zoll-Jahrespressekonferenz in Hamburg. "Der deutsche Zoll ist ein Partner der Wirtschaft und Garant für die Exportstärke unseres Landes", erklärte er. "Vor allem durch die digitalisierten Verfahren sorgen die Zöllnerinnen und Zöllner dafür, dass die Lieferketten funktionieren." Die Digitalisierung des Zolls werde vorangetrieben, damit auch Sendungen der Post und Kurierdienstleister effizient und automatisiert verarbeitet werden könnten.

Scholz wirft Putin "imperialistischen Wahn" vor

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen "imperialistischen Wahn" vorgeworfen. Er erwarte nach dem Ende des russischen Angriffskrieges den Beitritt einer freien Ukraine zur Europäischen Union, sagte Scholz. In einer Feierstunde zum 160-jährigen Bestehen der SPD sagte Scholz in Berlin, es sei aus sozialdemokratischer Perspektive folgerichtig und unausweichlich, die ukrainische Nation in ihrem tapferen Verteidigungskampf um ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung als europäische Nation mit aller Kraft unterstützen.

Russland setzt "Anti-Terror-Aktion" gegen "Saboteure" fort

Russland hat seine "Anti-Terror-Aktion" gegen eine "Sabotage"-Gruppe in der Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine fortgesetzt. "Die Ordnungskräfte tun alles Notwendige", erklärte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow im Onlinedienst Telegram. Er rief die evakuierten Bewohner der Kommune Graiworon dazu auf, vorerst nicht in ihre Häuser zurückzukehren. "Wir werden sofort verkünden, wenn es keine Gefahr mehr gibt", schrieb Gladkow. Am Montag hatte Russland erklärt, seine Truppen kämpften gegen eine "Sabotage"-Gruppe, die aus der Ukraine in die Region eingedrungen sei.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)