Lagarde: EZB muss Geldpolitik noch erheblich straffen

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde noch mehr als einmal erhöhen. Lagarde sagte beim Deutschen Sparkassentag in Hannover laut veröffentlichtem Redetext: "Wir wissen, dass - trotz unserer starken und raschen Zinserhöhungen - noch eine erhebliche Straffung der Geldpolitik ansteht." Es bleibe noch einiges zu tun, um die Zinssätze auf ein ausreichend restriktives Niveau zu bringen. Lagarde zufolge ist die Inflation zu hoch "und dürfte es noch zu lange bleiben". "Wir sind entschlossen, sie zeitnah auf unser mittelfristiges Ziel von 2 Prozent zurückzuführen", sagte sie.

Euroraum-Inflation sinkt im Mai auf 6,1 Prozent - Kerninflation 5,3 Prozent

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Mai stärker als erwartet nachgelassen. Laut Mitteilung von Eurostat stagnierten die Verbraucherpreise auf dem Niveau des Vormonats und lagen um 6,1 (April: 7,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 0,2 Prozent und einen Jahresteuerung von 6,4 Prozent prognostiziert. Bereits veröffentlichte Daten aus den großen Euro-Ländern hatten aber schon auf einen stärkeren Inflationsrückgang hingedeutet.

Commerzbank: EZB hebt Zinsen nur noch ein Mal an

Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil erwartet nach dem unerwartet deutlichen Rückgang der Euroraum-Kerninflation im Mai, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen nur noch im Juni (um 25 Basispunkte) anheben wird. "Besiegt ist die Inflation damit noch lange nicht, denn mit den kräftig steigenden Löhnen steht bereits eine neue Kostenwelle ins Haus", schreibt Weil in einem Kommentar. Diese werde insbesondere die Preise für Dienstleistungen weiter in die Höhe treiben.

KfW: Euroraum-Inflation bleibt im Sinkflug

KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib rechnet nach dem unerwartet deutlichen Rückgang der Euroraum-Teuerung im Mai damit, dass die Inflation weiter im Sinkflug bleiben wird. "Das liegt an den großen Preissprüngen im Vorjahr, also einem Basis-Effekt", schreibt sie in einem Kommentar. Zusätzlich wird der aktuelle Inflationsdruck bei vielen Waren laut Köhler-Geib deutlich nachgeben, weil sich globale Materialengpässe entspannen, die Energiepreise gesunken sind und die Nachfrage im Einzelhandel schwach ist.

VP Bank: Euroraum-Inflation verliert an Brisanz

Die Inflation im Euroraum verliert nach dem unerwartet deutlichen Rückgang im Mai nach Aussage von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, an Brisanz. Gitzel schildert in einem Kommentar folgende Kausalkette: "Die Einzelhandelsumsätze brachen zuletzt so stark ein, wie selten zuvor seit Bestehen der Eurozone . Die Lohnerhöhungen können die Teuerungsraten nicht ausgleichen. Verbraucher sind zum Sparen gezwungen. Wenn aber gespart werden muss, besteht seitens der Unternehmen kein Spielraum, die Preise weiter zu erhöhen. Gerade deshalb wird der Teuerungsdruck in den kommenden Monaten weiter abnehmen."

S&P Global: Deutsche Industrie beschleunigt Talfahrt im Mai

Die deutsche Industrie hat im Mai weiter an Schwung verloren. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 43,2 von 44,5 Punkten. Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung von 42,9 Zählern erwartet. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

S&P Global: Eurozone-Industrie verliert im Mai an Dynami

Das verarbeitende Gewerbe der Eurozone ist im Mai noch tiefer in den kontraktiven Bereich gesunken. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel auf 44,8 Punkte von 45,8 im Vormonat und signalisierte damit die stärksten Wachstumseinbußen der Eurozone-Industrie seit drei Jahren. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 44,6 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Eurozone-Arbeitslosenquote sinkt im April auf Rekordtief

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im April auf ein Rekordtief gesunken. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, reduzierte sich die Arbeitslosenquote auf 6,5 Prozent, nachdem sie im März bei revidiert 6,6 (vorläufig: 6,5) Prozent gelegen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quote von 6,5 Prozent prognostiziert.

Deutsche Bank: US-Arbeitsmarkt weiter sehr eng

Daten des Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts) für April deuten Aussage von nach Analysten der Deutschen Bank darauf hin, dass der US-Arbeitsmarkt weiterhin sehr eng ist. In einem Kommentar weisen sie darauf hin, dass ausweislich diese Umfrage die Zahl der offenen Stellen überraschend auf ein 3-Monats-Hoch gestiegen ist, auch dank einer Aufwärtsrevision der Vormonatswerte. Der Quotient aus offenen Stellen und Arbeitslosen stieg dadurch wieder auf 1,79, nachdem er im März auf ein 16-Monats-Tief gefallen war.

Habeck kündigt Förderwettbewerb für Dekarbonisierungsprojekte an

Deutschland und seine Partner in der Mitigation Action Facility stellen über 100 Millionen Euro für einen Förderwettbewerb für Dekarbonisierungsprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern bereit. Das kündigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zur Eröffnung der Globalen NDC Konferenz in Berlin an, bei der bis Freitag über eine beschleunigte Umsetzung klimapolitischer Maßnahmen beraten wird. Die Unterstützung solle den Ländern helfen, ihre nationalen Klimaschutzbeiträge "ambitionierter zu gestalten", erklärte das Wirtschaftsministerium.

Deutschland und Frankreich bauen Forschungskooperation zu KI aus

Deutschland und Frankreich wollen zusammen die Forschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) vorantreiben. Ein gemeinsamer Förderaufruf habe "hohe Resonanz" gezeigt, sagte Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) der Nachrichtenagentur AFP. Laut ihrem Ministerium werden nun zehn Verbundprojekte gefördert; insgesamt stehen dafür 13 Millionen Euro zur Verfügung.

EU-Parlament stimmt für strenges Lieferkettengesetz

Das EU-Parlament hat sich für ein verhältnismäßig strenges Lieferkettengesetz ausgesprochen. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte in Brüssel für Vorschriften für Unternehmen zur Bekämpfung von Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung entlang ihrer weltweiten Lieferketten. Die Vorgaben sollen demnach über die im deutschen Lieferkettengesetz vorgesehenen Maßnahmen hinausgehen und etwa auch für den Finanzsektor gelten.

Scholz stellt der Ukraine Sicherheitsgarantien in Aussicht

Angesichts des russischen Angriffskrieges hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) der Ukraine Sicherheitsgarantien in Aussicht gestellt. "Wir haben immer gesagt, dass es auch für eine Friedensordnung nach dem Krieg Garantien geben muss, und da wird Deutschland einen Beitrag leisten", sagte Scholz bei dem Europa-Gipfel mit 47 Ländern in Moldau. Wie diese Garantien konkret aussehen könnten, sei noch zu klären, fügte er hinzu.

Baerbock warnt Russland vor "Spiel mit Horrorszenarien" bei Nuklearwaffen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor versuchter nuklearer Einschüchterung gewarnt und dabei auch Chinas Rolle hervorgehoben. "Das zynische Spiel des russischen Präsidenten ist es ja, mit immer neuen Horrorszenarien zu drohen", sagte Barbock am Rande des informellen Nato-Außenministertreffens in Oslo. Viele Staaten, einschließlich "China als Sicherheitsratsmitglied" hätten jedoch "gegenüber Russland deutlich gemacht, dass man mit diesen Horrorszenarien nicht spielen darf", sagte die Außenministerin.

Selenskyj fordert bei Europa-Gipfel weitere militärische Hilfe

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einem Gipfel mit 47 europäischen Ländern in Moldau weitere militärische Unterstützung gegen Russland gefordert. Nach einer Serie von Luftangriffen auf Kiew drängte er die Partner zur Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen und spielte auf die geplante Kampfjet-Koalition an. Er forderte zudem einen schnellen Nato-Beitritt seines Landes. Selenskyj traf als erster zu dem Gipfel auf dem Weingut Schloss Mimi südöstlich von Moldaus Hauptstadt Chisinau ein, nur rund 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

