PBoC-Chef: Chinas BIP-Wachstum im 2Q von Basiseffekt gestützt

Chinas Wachstum wird nach Aussage von Yi Gang, Gouverneur der People's Bank of China (PBoC), im zweiten Quartal aufgrund eines Basiseffekts relativ hoch sein. "Wir sind zuversichtlich..., dass wir das erwartete Wachstum und andere Ziele in diesem Jahr erreichen können", sagte Yi bei einem Treffen mit einer Gruppe von Unternehmern und Bankern in Shanghai. Jüngste Konjunkturindikatoren hatten auf eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Erholung Chinas hingedeutet.

UBS und Schweizer Regierung vereinbaren Garantievertrag

Die UBS und die Schweizer Regierung haben einen Garantievertrag (Loss Protection Agreement) unterzeichnet. Darin garantiert der Bund potenziell realisierte Verluste in Höhe von 9 Milliarden Franken aus einem designierten Portfolio von Non-Core-Assets der Credit Suisse, nachdem die UBS die ersten potenziellen Verluste in Höhe von 5 Milliarden Franken selber trägt, wie die UBS mitteilte. Sie versprach, diese Vermögenswerte umsichtig zu verwalten, um Verluste zu minimieren und die Erträge aus deren Veräußerung zu maximieren. Die UBS übernimmt zudem auch die anfänglichen und laufenden externen Kosten des Bundes und der Schweizer Finanzaufsicht Finma für den Vertrag.

Budapest nennt EU-Kompromiss zu neuen Asylregeln "inakzeptabel"

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat den von den EU-Innenministern erzielten Kompromiss zu neuen Asylregeln als "inakzeptabel" bezeichnet. Brüssel missbrauche damit seine Macht, erklärte Orban am Freitag im Onlinenetzwerk Facebook. "Sie wollen die Migranten mit Gewalt nach Ungarn verlegen. Das ist inakzeptabel, sie wollen Ungarn gewaltsam in ein Migrantenland verwandeln", kritisierte er.

Scholz trifft am Donnerstag die Ministerpräsidenten

Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Donnerstagnachmittag die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder zu Gesprächen treffen. Im Zentrum dieser Ministerpräsidentenkonferenz werden laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit der russische Angriffskrieg, die Flüchtlingspolitik und Energiefragen stehen.

Palästinenserpräsident Abbas reist kommende Woche nach China

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas reist kommende Woche zu einem viertägigen Besuch nach China. Abbas werde die Volksrepublik vom 13. bis 16. Juni auf Einladung von Präsident Xi Jinping besuchen, teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking am Freitag mit. China will sich als Vermittler in regionalen Konflikten etablieren und bot sich zuletzt auch als Vermittler im seit Jahrzehnten andauernden Nahost-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern an.

CO2-Ausstoß der EU sinkt 2022 um 2,8 Prozent

Die Emission von CO2 durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe in den Ländern der EU hat nach Angaben von Eurostat im vergangenen Jahr fast 2,4 Gigatonnen betragen. Laut Eurostat waren das 2,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Die CO2-Emissionen bei der Energieerzeugung tragen wesentlich zur globalen Erwärmung bei und machen etwa 75 Prozent aller vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen in der EU aus. Beeinflusst wird das Emissionsvolumen vom Brennstoffmix, dem Wohnstandard, dem Wirtschaftswachstum, der Bevölkerungszahl sowie der Verkehrs- und Industrietätigkeit.

Kuba weist Berichte über Bau von chinesischer Abhörstation zurück

Kuba hat Medienberichte über den geplanten Bau einer gegen die USA gerichteten chinesischen Spionagestation als "verlogen und unbegründet" zurückgewiesen. Das Wall Street Journal habe am Donnerstag eine "völlig verlogene und unbegründete Information" über ein militärisches Abkommen zwischen Havanna und Peking über die "Einrichtung einer angeblichen Spionagebasis" veröffentlicht, erklärte der Vize-Außenminister Carlos Fernández de Cossio am Donnerstag in Havanna. Die US-Regierung hatte die Berichte zuvor bereits als nicht zutreffend bezeichnet.

Indonesischer Vulkan Krakatau ausgebrochen

Der indonesische Vulkan Krakatau ist am Freitag ausgebrochen und hat eine riesige Aschewolke ausgestoßen. Die Aschesäule über dem Krater habe eine Höhe von drei Kilometern, erklärte die Überwachungsstation in der Nähe des auch als Anak Krakatoa bekannten Vulkans. Berichte über mögliche Verletzte oder Schäden lagen zunächst nicht vor. Die Überwachungsstation warnte Anwohner im Umkreis von fünf Kilometern vor jeglichen Aktivitäten im Freien.

