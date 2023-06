Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IfW: Schwacher Winter drückt Wirtschaftsleistung 2023 ins Minus

Für die Wirtschaftsleistung in Deutschland zeichnet sich 2023 nach Berechnungen des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) ein Rückgang ab. Das IfW erwartet im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 0,3 Prozent und revidiert damit seine Frühjahrsprognose eines Zuwachses um 0,5 Prozent deutlich nach unten. Grund sei vor allem das schwache zurückliegende Winterhalbjahr. Im restlichen Jahresverlauf sei aber eine moderate Expansion zu erwarten. Für 2024 rechnet das IfW nun mit einem Plus von 1,8 Prozent anstatt bislang 1,4 Prozent. Die Inflation dürfte sich im Verlauf des Jahres deutlich verringern und 2023 im Schnitt 5,8 Prozent sowie 2024 noch 2,1 Prozent betragen.

DIW: Deutsches BIP sinkt dieses Jahr um 0,2 Prozent

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat einen Rückgang des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,2 Prozent in diesem Jahr vorhergesagt. "Allerdings geht dies in erster Linie auf den schwachen Jahresauftakt zurück", erklärte das Institut. "Nach der leichten Rezession im Winter ist die deutsche Wirtschaft mittlerweile auf Erholungskurs." Der Jahresauftakt habe ganz im Zeichen rückläufiger Realeinkommen und hoher Unsicherheit über die weitere Inflations- und Lohnentwicklung und infolgedessen eines sinkenden privaten Konsums gestanden. Im laufenden zweiten Quartal gehe es aber bereits wieder aufwärts. Für 2024 sei dann ein solides Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent zu erwarten.

RWI: Deutsches BIP sinkt 2023 um 0,3 Prozent

Das RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung hat wie zuvor bereits andere Institute seine Prognose für die deutsche Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2023 gesenkt und erwartet nun einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,3 Prozent. Bisher hatte das RWI mit einem Zuwachs um 0,2 Prozent gerechnet. Für 2024 erwartet es nun 2,0 Prozent Wachstum nach bisher veranschlagten 1,8 Prozent. Nach der Prognose des Instituts dürfte die Inflation in diesem Jahr 5,5 Prozent betragen und im nächsten Jahr auf 2,0 Prozent zurückgehen.

IMK-Konjunkturindikator trübt sich erneut ein

Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden drei Monaten eine Rezession durchläuft, ist nach jüngsten Erhebungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) erneut spürbar gestiegen. Der von dem Institut berechnete Konjunkturindikator weist für den Zeitraum von Juni bis Ende August eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 49,3 Prozent aus, nachdem sie im Mai für die folgenden drei Monate noch 37,6 Prozent betragen habe, wie das IMK mitteilte. Das ist der höchste Wert seit November 2022.

Schweizer Regierung bestätigt Wachstumsprognose 2023

Die Schweizer Regierung hat ihre bisherige Konjunktureinschätzung bestätigt. Die Expertengruppe des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) rechnet für 2023 mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,1 (Prognose im März: 1,1) Prozent. Für das Jahr 2024 wird ein Wachstum von 1,5 (1,5) Prozent in Aussicht gestellt. "Die Schweizer Wirtschaft ist schwungvoll ins Jahr gestartet, und die Energiepreise sind weiter rückläufig", erklärte das Seco. "Der Teuerungsdruck bleibt international aber hoch, und die Konjunkturrisiken sind ausgeprägt."

Elf EU-Länder wollen "klare und einfache Ausgaberegeln"

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich zusammen mit seinen Amtskollegen aus zehn weiteren Staaten der Europäischen Union (EU) für "klare und einfache Ausgaberegeln" stark gemacht. "Wir brauchen nachhaltige öffentliche Finanzen, die Stabilität, Wachstum und Handlungsfähigkeit der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union als Ganzes gewährleisten", erklärten Lindner und die Finanzminister und -ministerinnen aus Tschechien, Österreich, Bulgarien, Dänemark, Kroatien, Slowenien, Litauen, Lettland, Estland und Luxemburg in einem Gastbeitrag zur Reform der EU-Fiskalregeln, der in mehreren Tageszeitungen erschien.

Lindner: Klimaschutzgesetz wird marktwirtschaftlicher

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich zufrieden mit dem Entwurf des neuen Klimaschutzgesetzes von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gezeigt. "Wir haben ein planwirtschaftliches Klimaschutzgesetz geerbt, das nun marktwirtschaftlicher wird", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Ein Sektor, in dem es günstiger und schneller möglich ist, CO2 einzusparen, kann nun einem anderen helfen", hob er hervor. "Wir setzen so auf Effizienz - ohne unsere Klimaziele zu gefährden", betonte der Bundesfinanzminister.

EuGH: Briten können nicht vor EU-Gerichten gegen Brexit klagen

Briten müssen den Verlust ihrer EU-Bürgerschaft wegen des Brexits hinnehmen. Dies sei "eine automatische Folge allein des vom Vereinigten Königreich souverän gefassten Beschlusses, aus der Union auszutreten", nicht aber beklagbarer Entscheidungen der EU, erklärte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Klagen vor den EU-Gerichten seien daher unzulässig.

Li Qiang nimmt an deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen teil

Chinas Ministerpräsident Li Qiang wird vom 18. bis zum 23. Juni Deutschland und Frankreich besuchen. Das teilte Pekings Außenministerium mit. Li werde "an der siebten Runde der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen teilnehmen", erklärte Außenamtssprecher Wang Wenbin. Li wird den Angaben zufolge außerdem Frankreich einen "offiziellen Besuch" abstatten und "auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz und der französischen Regierung" am Gipfel für einen globalen Finanzpakt in der kommenden Woche teilnehmen.

Ukraine meldet Vorrücken bei Offensive trotz "starken Widerstands"

Kiew meldet Fortschritte bei der ukrainischen Gegenoffensive im russischen Angriffskrieg trotz "starken Widerstands" der russischen Soldaten. Im Süden des Landes gebe es einen "allmählichen, aber beständigen Vormarsch der Streitkräfte", sagte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar in einer Pressekonferenz. Gleichzeitig leiste "der Feind starken Widerstand" an der südlichen Front, gab Maljar an. Die ukrainische Armee sei dort mit der "kompletten Verminung der Felder", Kamikaze-Drohnen und "intensiven Bombardements" konfrontiert, fuhr sie fort.

Eurozone /Handelsbilanz Apr Defizit 11,7 Mrd EUR (Vj Defizit 34,5 Mrd EUR)

Eurozone/Exporte Apr -3,2%, Importe +5,9% gg Vormonat - saisonbereinigt

Eurozone/Handelsbilanz Apr saisonbereinigt Defizit 7,1 Mrd EUR (März: Überschuss 14,0 Mrd EUR)

