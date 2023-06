Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Institut: Deutsche Wirtschaft schrumpft 2023 um 0,4 Prozent

Die deutsche Wirtschaftsleistung wird in diesem Jahr laut aktueller Prognose des Ifo-Instituts um 0,4 Prozent schrumpfen. Das gab das Institut bekannt. Im Frühjahr hatte das Institut nur einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet. Im kommenden Jahr sehen die Forscher demnach eine Steigerung um 1,5 Prozent, zuvor hatten sie allerdings mit 1,7 Prozent gerechnet. Die Inflation werde langsam sinken von 6,9 Prozent 2022 auf 5,8 Prozent in diesem Jahr und dann auf 2,1 Prozent 2024. "Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich nur ganz langsam aus der Rezession heraus", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

IMK: BIP sinkt 2023 um 0,5 Prozent

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) sinkt nach der neuen Konjunkturprognose des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) 2023 im Jahresdurchschnitt um 0,5 Prozent und wächst 2024 um 1,2 Prozent. Gegenüber seiner vorherigen Prognose vom März senkte das IMK damit seine Erwartung für 2023 um 0,5 Prozentpunkte und bestätigte die Prognose für 2024. "Eine nur langsame Erholung nach der Winterrezession führt dazu, dass die deutsche Wirtschaft auch im Gesamtjahr 2023 leicht schrumpft", erklärte das zur Hans-Böckler-Stiftung gehörende Institut.

Villeroy de Galhau: EZB-Zinsschritte jetzt von Inflation abhängig

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau den größten Teil der notwendigen Zinserhöhungen hinter sich. "Unsere Zinssätze nähern sich ihrer Asymptote, und jede weitere Erhöhung wird von den beobachteten Inflationsdaten abhängen - alles zu seiner Zeit und jede Entscheidung zu ihrer Zeit", sagte er der Zeitung Les Echos. Die EZB nähere sich dem Ende ihrer Zinserhöhungen im Sommer.

EZB: Internationale Rolle des Euro bleibt 2022 stabil

Die internationale Rolle des Euro ist im vergangenen Jahr in etwa stabil geblieben. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem jährlich erscheinenden Bericht mitteilte, stieg der Anteil des Euro an den Devisenreserven mit bekannter Zusammensetzung zu konstanten Wechselkursen um 0,5 Prozentpunkte auf 20,5 Prozent. Der Anteil des US-Dollar betrug rund 58 Prozent und der Yen-Anteil 5 Prozent. Der Anteil des Euro an ausstehenden internationalen Schuldverschreibungen (ohne Emissionen in lokaler Währung) nahm um 1,2 Prozentpunkte auf 22,0 Prozent zu und der Anteil an ausstehenden internationalen Krediten von Banken außerhalb des Euroraums an Kunden außerhalb des Euroraums um 2,4 Prozentpunkte auf 19,2 Prozent.

EZB-Ratsmitglied Rehn will finnischer Präsident werden

EZB-Ratsmitglied Olli Rehn hat seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten Finnlands bekanntgegeben. Rehn sagte laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, das Amt des Gouverneurs der finnischen Zentralbank werde er ruhen lassen und keine offiziellen Pflichten mehr wahrnehmen, um die Unabhängigkeit und Integrität der Zentralbank nicht zu gefährden.

Bundeskabinett beschließt Änderungen am Klimaschutzgesetz

Das Bundeskabinett hat weitreichende Änderungen am Klimaschutzgesetz beschlossen. Die bisherige strikte Orientierung an jährlichen Sektorzielen für einzelne Wirtschaftsbereiche soll wegfallen. Stattdessen werden die Emissionsziele sektorübergreifend betrachtet und Verfehlungen in einzelnen Wirtschaftsbereichen können mit Fortschritten in anderen Sektoren verrechnet werden.

Kabinett bringt Änderung des Straßenverkehrsgesetzes auf den Weg

Die Bundesregierung hat den von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vorgelegten Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) beschlossen und zugleich den Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) zur Kenntnis genommen. Das teilte das Verkehrsministerium mit. Wie im Koalitionsvertrag festgehalten, sollten StVG und StVO so angepasst werden, dass neben der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt würden.

Geywitz und Özdemir legen Strategie für den Holzbau vor

Das Bundeskabinett hat den von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) vorgelegten Entwurf einer Holzbauinitiative beschlossen. Diese Strategie der Bundesregierung solle den Einsatz des nachhaltigen Rohstoffes Holz im Bausektor stärken und für mehr Klimaschutz, Ressourceneffizienz und schnelleres Bauen sorgen, erklärte das Bauministerium.

Mast drängt Bundesregierung zur Vorlage des Haushalts bis zum 5. Juli

SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Katja Mast hat die Bundesregierung aufgefordert, ihren Haushalt bis zum 5. Juli vorzulegen. Damit wiederholte sie eine entsprechende Forderung von SPD-Chef Lars Klingbeil. Mast betonte zudem, es gebe in der Bundesregierung einen großen Konsens darüber, dass trotz der angespannten Haushaltslage nicht bei sozialen Leistungen gekürzt werden soll. Ein Abschluss der Haushaltsverhandlungen vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause sei aber notwendig.

Bundesverfassungsgericht verhandelt über 60 Milliarden Euro und Schuldenbremse

Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch mit einer Verhandlung über Kreditermächtigungen von 60 Milliarden Euro begonnen. Diese waren ursprünglich zur Bewältigung der Pandemie vorgesehen, wurden dafür aber doch nicht gebraucht. Der Bundestag beschloss darum mit den Stimmen der Ampelkoalition, die Gelder umzuwidmen und für den Klimaschutz einzusetzen.

China nennt Bidens Gleichsetzung von Präsident Xi mit "Diktatoren" Provokation

China hat mit scharfer Kritik auf Äußerungen von US-Präsident Joe Biden reagiert, der den chinesischen Staatschef Xi Jinping mit "Diktatoren" gleichgesetzt hatte. Die Äußerungen seien "lächerlich und unverantwortlich", sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, in Peking. Sie verletzten "grundlegende Fakten und Chinas politische Würde". China betrachte sie als "offene politische Provokation".

US/MBA Market Index Woche per 16. Juni +0,5% auf 209,8 (Vorwoche: 208,8)

US/MBA Purchase Index Woche per 16. Juni +1,5% auf 165,6 (Vorwoche: 163,2)

US/MBA Refinance Index Woche per 16. Juni -2,1% auf 425,1 (Vorwoche: 434,1)

