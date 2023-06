Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesländer melden für Juni höhere Jahresinflation

Die Inflation in einer Reihe von Bundesländern hat im Juni zum Teil deutlich angezogen. So stieg etwa die jährliche Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen auf 6,2 (Mai: 5,7) Prozent. Der Anstieg ist nach Angaben der Statistiker mit einem sogenannten Basiseffekt zu erklären, der mit den Hilfen der Bundesregierung im vergangenen Sommer zusammenhängt: In den Monaten von Juni bis August 2022 wirkten das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt dämpfend auf die Preisentwicklung. In der monatlichen Betrachtung stiegen die Verbraucherpreise mit Raten von 0,2 bis 0,3 Prozent.

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften geht im Juni weiter zurück

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat im Juni weiter nachgelassen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank um 3 Punkte auf 119 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Damit setzt sich der Rückgang der gemeldeten Nachfrage fort, der seit mittlerweile einem Jahr zu beobachten ist", erklärte die BA. "Im Vergleich zum Vorjahresmonat hat der BA-X 17 Punkte verloren."

Euroraum-Wirtschaftsstimmung sinkt im Juni stärker als erwartet

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juni stärker eingetrübt als erwartet. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung fiel auf 95,3 Punkte von 96,4 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Indexrückgang auf 96,0 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator sank auf 94,0 Punkte von 95,1 im Vormonat.

HVPI-Inflation in Spanien fällt auf 1,6 Prozent

Der Inflationsdruck in Spanien hat im Juni deutlich nachgelassen. Nach Angaben der Statistikbehörde INE fiel der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) auf eine Jahresrate von 1,6 (Mai: 2,9) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für Juni mit einem Rückgang auf 1,6 Prozent gerechnet.

RWI: Containerumschlag legt im Mai erneut zu

Der Containerumschlag-Index des RWI - Leibniz -Instituts für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist nach der aktuellen Schnellschätzung im Mai gegenüber dem Vormonat auf saisonbereinigt 123,4 Punkte gegenüber dem Vormonat gestiegen. Für April war der Wert auf 122,3 Zähler revidiert worden, wie das Institut bekanntgab. Ursprünglich hatte es 121,2 Punkte ausgewiesen. "Damit steigt der Containerumschlag inzwischen seit vier Monaten in Folge", erklärte das RWI.

Systemrisikorat ESRB sieht hohe Risiken für Finanzstabilität

Der Systemrisikorat ESRB (European Systemic Risk Board) sieht weiterhin hohe Stabilitätsrisiken für den Finanzsektor der EU. In einer Pressemitteilung anlässlich einer Sitzung seines Verwaltungsrat heißt es: "Das Ende des lang anhaltenden Niedrigzinsumfelds hat die Risikolandschaft weltweit verändert, wobei die vollen Auswirkungen des starken Zinsanstiegs erst mit der Zeit spürbar werden."

Schwedens Notenbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Die schwedische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 3,75 Prozent angehoben und eine weitere Anhebung im Laufe des Jahres in Aussicht gestellt, da sie weiterhin gegen die hartnäckig hohe Inflation kämpft. Der neue Zinspfad der Riksbank impliziert nun, dass der Zinssatz einen Höchststand von etwa 4,05 Prozent erreichen wird, während er zuvor bei etwa 3,65 Prozent lag, und bis weit ins Jahr 2025 auf diesem Höchstniveau bleiben wird.

Studie: Jeder dritte Mieterhaushalt mit Wohnkosten überlastet

Jeder dritte Mieterhaushalt in Deutschland ist einer Studie des Öko-Instituts zufolge mit seinen Wohnkosten überlastet. Demnach geben sieben Millionen Haushalte hierzulande mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Warmmiete aus, erklärte der Deutsche Mieterbund bei der Veröffentlichung der Studie in Berlin. Besonders belastet seien darunter die 3,1 Millionen Haushalte, die mehr als 40 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben.

Expertenrat: Rassismus gegenüber Muslimen in Gesellschaft weit verbreitet

Ein von der Bundesregierung eingesetzter Expertenrat sieht Rassismus gegenüber Muslimen und pauschale Islamfeindlichkeit in der deutschen Gesellschaft weit verbreitet. In seinem Abschlussbericht bezeichnet der Unabhängige Expertenkreis Muslimfeindlichkeit (UEM) die muslimische Bevölkerung als "eine der am meisten unter Druck stehenden Minderheiten". Das Gremium fordert Politik, Sicherheitsbehörden, Justiz, aber auch Medien und Kultur in 20 Empfehlungen auf, hier aktiv gegenzusteuern.

Scholz: Müssen uns darauf einstellen, dass Ukraine-Krieg lange dauern kann

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine Verständigung der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) über die weitere Unterstützung der Ukraine in einem möglicherweise lange dauernden Krieg angekündigt. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass es lange dauern kann, und deshalb ist es auch bedeutend, dass wir hier uns unterhaken und sagen, wir sind bereit, das auch lange durchzuhalten, was an finanzieller, humanitärer Unterstützung für die Ukraine nötig ist, aber auch, wenn es etwa um Waffen geht", sagte Scholz bei seinem Eintreffen zum EU-Gipfel in Brüssel.

BND wegen des Vorwurfs von Informationsdefiziten unter Druck

Der deutsche Auslandsgeheimdienst BND steht wegen des Vorwurfs von Informationsdefiziten unter Druck. Aus den Ampel-Fraktionen wurde vom Bundesnachrichtendienst dazu Aufklärung gefordert. Am Mittwoch hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der ARD-Sendung "Maischberger" darauf hingewiesen, der BND habe von dem Aufstand der russischen Söldnergruppe Wagner "nicht vorher gewusst".

Chinas Spionageballon nutzte US-Technik - Kreise

Der abgeschossene chinesische Spionageballon, der Anfang des Jahres über Vereinigten Staaten flog, war nach Aussage von US-Beamten mit Geräten aus US-Produktion bestückt, um Fotos und Videos zu machen sowie andere Informationen zu sammeln. Die gesammelten Daten sollten nach China übermittelt werden, sagten die Personen unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse einer vertraulichen Untersuchung.

+++ Konjunkturdaten +++

Belgien Juni Verbraucherpreise +4,15% (Mai: +5,20%) gg Vorjahr

Schweden Juni Verbrauchervertrauen 71,7 (Mai: 70,3)

Schweden Juni Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 70,7

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)