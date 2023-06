Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Inflation sinkt im Juni - Kerninflation steigt leicht

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Juni wie erwartet abgenommen, wobei die Kerninflation leicht stieg. Laut Mitteilung von Eurostat erhöhten sich die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lagen um 5,5 (Mai: 6,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 0,3 Prozent und einen Jahresteuerung von 5,6 Prozent prognostiziert.

Commerzbank sieht Ende von EZB-Zinserhöhungszyklus

Vor dem Hintergrund der sinkenden Inflation im Euroraum sehen die Experten der Commerzbank ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der Europäischen Zentralbank (EZB). "Auch wenn die Kernrate noch lange deutlich über 2 Prozent liegen wird, dürfte der von EZB-Präsidentin Lagarde für die Juli-Sitzung praktisch schon angekündigte Zinsschritt das Ende des Zinserhöhungszyklus markieren", schreibt Commerzbank-Ökonom Christoph Weil in einem Kommentar.

VP Bank: EZB setzt Zinserhöhungen fort

Der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, Thomas Gitzel, rechnet trotz der sinkenden Inflation damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinserhöhungen fortsetzen wird. "Wir gehen davon aus, dass die EZB auch im September und im Oktober den Leitzins erhöhen wird", schreibt Gitzel in einem Kommentar. "Selbst eine weitere Zinserhöhung zum Jahresende nach der Sitzungspause im November liegt im Bereich des Möglichen. Dies könnte bedeuten, dass die europäischen Währungshüter möglicherweise bei jeder der noch verbleibenden Sitzung in diesem Jahr an der Zinsschraube drehen werden."

KfW: Letzter EZB-Zinsschritt eventuell im September

KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib hält es für möglich, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinserhöhungen nach dem September einstellt. "Die Teuerung verliert weiter an Kraft. Energie kostet die europäischen Verbraucher inzwischen weniger als vor einem Jahr und auch der Anstieg der Lebensmittelpreise schwächt sich ab", schreibt die Expertin. "Der Spielverderber ist aber die Kerninflation, die hartnäckig auf deutlich zu hohem Niveau seitwärts tendiert."

DWS: Kernrate der Euro-Inflation dürfte über 5 Prozent verharren

Das Problem bei der Inflationsentwicklung der Eurozone sieht Ulrike Kastens, Volkswirtin Europa bei der DWS, in der Entwicklung der Kernrate. Während der Anstieg der Lebenshaltungskosten im Juni mit 5,5 Prozent leicht unter ihrer Erwartung ausfiel, kletterte die Kernrate von 5,3 Prozent im Mai wieder auf 5,4 Prozent. Dies sei zwar weniger als erwartet, doch sei hier keine echte Entspannung in Sicht.

Eurozone-Arbeitslosenquote verharrt im Mai auf Rekordtief

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Mai auf ihrem Rekordtief geblieben. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, verharrte die Arbeitslosenquote auf dem Vormonatsniveau von 6,5 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten diesen Wert prognostiziert.

Deutsche Arbeitslosenzahl im Juni höher als erwartet

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat im Juni deutlicher als erwartet zugenommen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, erhöhte sich die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 28.000, nachdem sie im Mai um revidiert 13.000 (vorläufig: 9.000) gestiegen war. Die Arbeitslosenquote stieg auf 5,7 (5,6) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um nur 12.000 prognostiziert und eine unveränderte Quote von 5,6 Prozent.

Finanzwende: Klima-Selbstverpflichtung des Finanzsektors unzureichend

Drei Jahre nach dem Start bleibt die sogenannte Klima-Selbstverpflichtung mehrerer deutscher Banken nach eine Auswertung der Bürgerbewegung Finanzwende weit hinter den selbst gesteckten Zielen zurück. Die Umsetzung der Selbstverpflichtung erfülle nicht den eigenen Anspruch, das Geschäft der beteiligten Banken an den Zielen des Pariser Klimaabkommens auszurichten, so die Analyse der im Rahmen der Selbstverpflichtung bisher veröffentlichten Fortschritte und Ziele.

Verbände drängen Koalition zu zügiger Einigung auf Kindergrundsicherung

Die großen Wohlfahrtsverbände fordern die Bundesregierung auf, die geplante Kindergrundsicherung zügig auf den Weg zu bringen. Die derzeitigen Verhandlungen in der Koalition über das Thema würden "mit größter Sorge" beobachtet, heißt es in einem Brief der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), aus dem die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) zitierten.

UBA rügt Koalition wegen Förderung von Holzheizungen

Das Umweltbundesamt (UBA) hat die Ampel-Fraktionen für das Vorhaben gerügt, das Heizen mit Holz mit dem neuen Heizungsgesetz weiter zu fördern. Das werde zu einem Zubau an Holzheizungen und damit zu einem deutlichen Anstieg des Einsatzes von Holz als Brennstoff führen, sagte UBA-Experte Marcel Langner der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Dies setzt einerseits die Wälder, die schon intensiv zur Brennholzgewinnung genutzt werden und gleichzeitig den wachsenden Herausforderungen durch die Folgen des Klimawandels ausgesetzt sind, weiter unter Druck."

Macron verlässt wegen Protesten in Frankreich vorzeitig den EU-Gipfel

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat wegen der anhaltenden Unruhen in seinem Land nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen vorzeitig den EU-Gipfel in Brüssel verlassen. Er wolle um 13.00 Uhr an einer Krisensitzung teilnehmen, hieß es im Elysée. Die bisher getroffenen Sicherheitsmaßnahmen sollten "ohne Tabu" geprüft werden.

Bundesregierung rechnet aktuell weiterhin mit Staatsbesuch von Macron

Deutschland rechnet aktuell weiterhin damit, dass ab Sonntag der dreitägige Staatsbesuch von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in Deutschland stattfinden wird. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit habe er "keine Informationen", ob Macron wegen der aktuellen Unruhen in Frankreich seine Reise absagen werde. Macron hatte zuvor vorzeitig den EU-Gipfel in Brüssel verlassen.

China und Russland kündigen Milliardeninvestition in Lithium-Projekte in Bolivien an

China und Russland haben Investitionen in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar in Lithium-Projekte in Bolivien angekündigt. Das chinesische Unternehmen Citic Guoan und die russische Uranium One Group werden dafür mit dem bolivianischen Yacimientos de Litio Bolivianos zusammenarbeiten, wie Boliviens Präsident Luis Arce bei der Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung sagte. Alle drei Unternehmen sind mindestens zu großen Teilen in staatlicher Hand.

