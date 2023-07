Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Schwächster Anstieg der Erzeugerpreise seit Dezember 2020

Der Preisdruck durch die deutschen Erzeugerpreise hat im Juni weiter nachgelassen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) lagen die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte nur um 0,1 Prozent höher als im Juni des Vorjahres. Das ist der geringste Anstieg binnen Jahresfrist seit Dezember 2020. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Rate von 0,1 Prozent erwartet. Im Mai hatte die jährliche Steigerung noch 1,0 Prozent betragen.

Oxford Economics sieht " Deflation " in deutschen PPI-Daten

Oliver Rakau, Analyst bei Oxford Economics, sieht "Deflation" in den deutschen Erzeugerpreisdaten (PPI) für Juni. "Nahezu die Hälfte der Kategorien zeigt auf Monatssicht fallende Preise, das ist der höchste Anteil seit der Großen Finanzkrise", schreibt Rakau in einem Kommentar. Dagegen sei der Anteil von Kategorien mit steigenden Preisen auf Normalmaß geschrumpft. "Ich weiß nicht, warum die Konsensprognose für die deutschen Verbraucherpreise im nächsten Jahr nicht niedriger ist", schreibt er.

DWS: EZB hebt Zinsen auch im September an

DWS-Volkswirtin Ulrike Kastens rechnet damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen nicht nur in der nächsten Woche, sondern auch im September um 25 Basispunkte (auf dann 4,00 Prozent) anheben wird. "Da sich unserer Meinung nach weder der Arbeitsmarkt noch der unterliegende Preistrend signifikant abschwächen werden, bleiben wir dabei: Auch im September dürften die Leitzinsen nochmals angehoben werden", schreibt Kastens in ihrem Ausblick auf die EZB-Ratssitzung am Mittwoch und Donnerstag.

Eurozone vermeidet Rezession im Winter

Die Eurozone ist im Winter knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt. Revidierte Daten zeigen, dass das Bruttosozialprodukt (BIP) der Eurozone im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorquartal stagnierte, wie die Statistikbehörde Eurostat mehr als einen Monat nach der dritten und eigentlich endgültigen Veröffentlichung der Daten mitteilte. Zuvor hieß es, dass die Wirtschaft der Eurozone im ersten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft sei.

EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss erhöht sich im Mai

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im Mai deutlich gestiegen, was vor allem an starken Güterausfuhren lag. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 9 (April: 4) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 23 (17) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 250 (232) Milliarden Euro anzogen und die Importe auf 227 (215) Milliarden Euro. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 6 (4) Milliarden Euro positiv.

Türkische Zentralbank erhöht Leitzins um 250 Basispunkte

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins um 250 Basispunkte angehoben und damit die zweite Zinserhöhung in Folge vorgenommen. Das von Präsident Recep Tayyip Erdogan eingesetzte neue Team versucht, die angeschlagene Wirtschaft des Landes zu retten. Die Notenbank erklärte, sie habe den Leitzins des Landes, den einwöchigen Reposatz, von 15,00 auf 17,5 Prozent angehoben, nachdem sie die Zinsen im Juni zum ersten Mal seit 2021 erhöht hatte.

Borrell will weitere Milliarden für Ukraine-Waffenhilfe

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die Mitgliedsländer zur Aufstockung ihrer milliardenschweren Waffenhilfe für die Ukraine aufgerufen. Es gehe um "finanzielle Unterstützung für die Ukraine in den nächsten Jahren" und eine "bedeutende Summe Geld", sagte Borrell bei einem Außenministertreffen in Brüssel. Dem Vernehmen nach schlägt er weitere 20 Milliarden Euro vor. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) signalisierte zwar grundsätzlich Zustimmung für weitere Militärhilfe, sieht bei der Summe aber noch Diskussionsbedarf.

Minsk: Wagner-Kämpfer bilden Spezialeinheiten in Belarus aus

Kämpfer der berüchtigten Söldnergruppe Wagner haben in Belarus nach Angaben des Verteidigungsministeriums mit der Ausbildung belarussischer Spezialeinheiten begonnen. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte Fotos von maskierten Männern in Kampfausrüstung auf einem Übungsplatz. "Eine Woche lang üben hier auf dem Truppenübungsplatz Bretski Spezialeinheiten und Vertreter des Unternehmens gemeinsam Kampfeinsätze." Mit dem "Unternehmen" ist die private russische Söldnertruppe Wagner gemeint.

Irak droht Schweden wegen Koranverbrennung mit Beziehungsabbruch

Der Irak droht Schweden für den Fall einer erneuten Koranverbrennung mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Bagdad habe die schwedische Regierung "über die diplomatischen Kanäle informiert, dass sie auf einen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zusteuert, falls es erneut zu einer Verbrennung des Korans kommt", erklärte das Büro des irakischen Ministerpräsidenten Mohammed Schia al-Sudani. Schweden kündigte indes nach einem von wütenden Protestierenden gelegten Feuer in der schwedischen Botschaft in Bagdad an, den irakischen Geschäftsträger in Stockholm einzubestellen.

