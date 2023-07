Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Staatsschuldenquote im Euroraum sinkt im ersten Quartal leicht

Die Staatsschulden in der Eurozone sind im ersten Quartal 2023 leicht gesunken. Die Schuldenquote verringerte sich gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf 91,2 von 91,4 Prozent im Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat meldete. Der öffentliche Schuldenstand fiel im Verhältnis zum BIP aufgrund eines stärkeren Wachstums des BIP gegenüber dem Wachstum des öffentlichen Schuldenstands in absoluten Zahlen. In absoluten Zahlen erhöhte sich der Schuldenberg auf 12,467 von 12,262 Billionen Euro.

Commerzbank: EZB beendet Zinserhöhungen nächste Woche

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen in der nächsten Woche nach Einschätzung der Commerzbank-Volkswirte Bernd Weidensteiner und Marco Wagner - letztmals im aktuellen Zyklus - um 25 Basispunkte anheben. "Im September dürfte die EZB ihre viel zu optimistische Prognose des Wirtschaftswachstums mit den neuen Projektionen nach unten revidieren. Vor diesem Hintergrund wird die EZB mit dem wahrscheinlichen Schritt in der nächsten Woche voraussichtlich ihre Zinserhöhungen erst einmal beenden, wobei der Markt für September eher noch eine weitere Anhebung einpreist", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die Ratssitzung.

Rabobank: September-Entscheidung knappe Sache für EZB

Ob die Europäische Zentralbank (EZB) nach dem für nächste Woche fest eingeplanten Schritt von 25 Basispunkten ihre Zinsen im September erneut anheben wird, wird aus Sicht der Rabobank-Analysten eine knappe Entscheidung. "Jeglicher Rückschlag in Sachen Inflation oder Zweifel an der Übertragung ihrer Geldpolitik könnte die EZB dazu zwingen, ihre Zinsen nach dem Sommer weiter zu erhöhen", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die EZB-Ratssitzung

Deutsche Bank: Weiterer EZB-Kurs sehr unsicher

Der weitere geldpolitische Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) über die für nächste Woche erwartete Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte hinaus ist aus Sicht von Analysten der Deutschen Bank sehr unsicher. Nach ihrer Aussage lassen sich Argumente für einen Zinsanhebung im September ebenso finden wie für eine Ende der Zinserhöhungen, eine Pause oder spätere Zinsschritte auf bis zu 4,50 Prozent (Einlagensatz).

Russische Zentralbank erhöht Leitzins um 100 Basispunkte

Die russische Zentralbank hat zum ersten Mal seit dem Einmarsch in die Ukraine den Leitzins angehoben, da der Mangel an Arbeitskräften die Inflation in die Höhe zu treiben droht. Die Notenbank erhöhte ihren Leitzins um 100 Basispunkte auf 8,50 Prozent. Ökonomen und Anleger hatten eine Anhebung auf 8,00 Prozent erwartet.

Ifo fordert Nachbesserungen bei Kommissions-Plänen zu EU-Schuldenregeln

Ifo-Präsident Clemens Fuest fordert von der EU-Kommission Änderungen bei ihren Plänen zu den Schuldenregeln der Europäischen Union. Kritisch sieht er die geplante Lockerung der als Maastricht-Kriterien bekannten Schulden- und Defizitregeln für jene Länder, deren Ausgaben mit den politischen Prioritäten der EU übereinstimmen. Positiv sieht Fuest aber den Vorschlag der EU-Kommission, automatisch ein Verfahren gegen Länder einzuleiten, die die Schuldenregeln nicht einhalten.

Energiemanager fordern Staatshilfe für Windkraft-Ausbau in der Nordsee

Vertreter der Energieindustrie fordern Staatshilfe für den von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und anderen europäischen Spitzenpolitikern geplanten Ausbau der Offshore-Windkraft in der Nordsee. "Wir müssten die Kapazitäten in Europa binnen kurzer Zeit verdreifachen oder vervierfachen", sagte Catrin Jung, Leiterin des Bereichs Offshore beim Stromkonzern Vattenfall, dem Spiegel. "Wenn die Hersteller so massiv investieren sollen, brauchen sie Unterstützung der Politik." Dies könnten direkte Finanzhilfen für die Hersteller von Turbinen, Rotorblättern, Maschinenhäusern und anderer Komponenten sein oder Garantien gegenüber Banken. Europas Windanlagenhersteller seien derzeit kaum in der Lage die benötigten Kapazitäten aufzubauen.

Großteil der Blue-Card-Fachkräfte bleibt langfristig in Deutschland

Der Großteil der ausländischen Fachkräfte, die mit der Blue Card der Europäischen Union nach Deutschland kommen, bleibt langfristig im Land. 83 Prozent derjenigen, die zwischen 2012 und 2017 diesen Sonderaufenthaltstitel für Akademiker aus dem Nicht-EU-Ausland erhielten, waren nach fünf Jahren weiterhin in Deutschland, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die meisten Blue-Card-Inhaberinnen und -Inhaber kommen demnach aus Indien.

Indien verhängt Exportverbot für weißen Reis

Indien hat mit sofortiger Wirkung ein Ausfuhrverbot für weißen Reis verhängt. Diese Maßnahme werde eine "angemessene" Versorgung der eigenen Bevölkerung mit dem Grundnahrungsmittel "garantieren" und den Preisanstieg im Inland dämpfen, erklärte das Ernährungsministerium. Im Ausland dürfte der Preis für diesen Reis nun steigen. Indien exportierte davon im vergangenen Jahr über 10 Millionen Tonnen - ein Viertel der gesamten Reisausfuhr des Landes.

