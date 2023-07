Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone -Inflation sinkt im Juli auf 5,3 Prozent - Kernrate konstant

Der Preisdruck in der Eurozone hat im Juli weiter abgenommen. Die jährliche Inflationsrate sank auf 5,3 (Vormonat: 5,5) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen solchen Rückgang exakt vorhergesagt. Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise ausspart, blieb im Juli wider Erwarten konstant. Diese ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak berechnete Kernrate stagnierte gegenüber dem Vormonat bei 5,5 Prozent. Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 5,3 Prozent gerechnet. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgröße für den Inflationstrend.

Euroraum-Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um 0,3 Prozent

Die Wirtschaft in der Eurozone ist im zweiten Quartal 2023 moderat gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schnellschätzung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,2 Prozent vorausgesagt. Im ersten Quartal hatte das BIP stagniert. Im Jahresvergleich lag das BIP im zweiten Quartal um 0,6 Prozent höher. Volkswirte hatten ein Plus von 0,4 Prozent erwartet. Im ersten Quartal hatte die Wirtschaft um bestätigt 1,1 Prozent zugelegt.

Italiens Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal

Die italienische Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2023 geschrumpft und verfehlte damit die Erwartungen, da das Wachstum im Dienstleistungssektor die schwächere Industrietätigkeit nicht ausgleichen konnte. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank von April bis Juni um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistikamt Istat berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Stagnation des BIP erwartet.

EZB: Analysten sehen Inflation im 2Q/2025 bei 2,0 Prozent

Der Rückgang der Inflation im Euroraum auf 2,0 Prozent wird sich nach Einschätzung der regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten geldpolitischen Analysten etwas schneller vollziehen. Wie aus den Ergebnissen des im Vorfeld der jüngsten EZB-Ratssitzung durchgeführten Survey of Monetary Analysts hervorgeht, wird nach Meinung dieser Experten im zweiten Quartal 2025 die Inflation wieder bei 2,0 Prozent liegen. Zuvor hatten sie dafür das erste Quartal 2026 ins Auge gefasst.

Chinas Planungsbehörde will Konsum ankurbeln

Chinas Planungsbehörde will mit gezielten Maßnahmen den Konsum im Land ankurbeln, zu einer Zeit, da der Aufschwung in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft nach dem Ende der Covid-19-Pandemie an Schwung verliert. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) veröffentlichte ein Papier, in dem sie lokale Verwaltungen auffordert, die Beschränkungen für den Autokauf zu lockern und Maßnahmen zu ergreifen, um den Kauf von Neuwagen zu fördern.

Ifo-Chef rechnet mit dauerhaft hohen Energiepreisen in Deutschland

Ifo-Präsident Clemens Fuest hat angesichts der im internationalen Vergleich hohen Strompreise vor einer Deindustrialisierung energieintensiver Bereiche gewarnt. Er bezweifle, dass Strom auf absehbare Zeit billiger werde. Denn erneuerbare Energie sei in Deutschland "eben nicht billiger herzustellen" als in anderen Ländern, sondern eher teurer, wie er im Deutschlandfunk sagte. Deutschland habe weniger Sonne als Südeuropa und weniger Wind als Nordeuropa. Zudem brauche man bei erneuerbaren Energien ziemlich teure Speichertechnologien.

BA: Kein weiterer Rückgang der Nachfrage nach Arbeitskräften

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im Juli stabil geblieben. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stagnierte gegenüber dem Vormonat bei 119 Zählern, wie die Bundesagentur mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der BA-X 15 Punkte niedriger. In der Mehrzahl der Wirtschaftszweige ist die gemeldete Arbeitskräftenachfrage im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken und zwar zum überwiegenden Teil in zweistelliger prozentualer Höhe.

Bitkom: Geschäftslage in der Digitalwirtschaft im Juli leicht verbessert

Die Geschäftslage in der Digitalwirtschaft hat sich im Juli leicht verbessert und ist weiterhin deutlich positiver als in der Gesamtwirtschaft. Die Erwartungen haben sich aber etwas eingetrübt, wie der Bitkom-Ifo-Digitalindex des Branchenverbands Bitkom zeigt. Demnach ist die aktuelle Geschäftslage der IT- und Telekommunikationsunternehmen derzeit klar positiv und liegt im Juli mit 30,0 Punkten 0,9 Punkte höher als noch im Juni. Die Geschäftserwartungen für den weiteren Jahresverlauf sind allerdings noch nicht wieder über der Nulllinie. Sie liegen aktuell bei -4,6 Punkten, nach -4,0 Punkten im Juni.

Steuerzahlerbund: Pkw-Maut war "gemeinschaftlicher Murks"

Nach der Ankündigung von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), wegen der gescheiterten Maut Schadensersatzforderungen gegen seinen Vorgänger Andreas Scheuer (CSU) gutachterlich prüfen zu lassen, hat der Steuerzahlerbund weitergehende Maßnahmen gefordert. "Solche krassen Fehleinschätzungen dürfen sich nicht wiederholen", sagte Verbandspräsident Reiner Holznagel der Rheinischen Post. "Dieser Irrsinn macht deutlich, dass über einen effektiveren Schutz von Steuergeld nachgedacht werden muss."

Experten erwarten hohe Preisanstiege für Immobilien weltweit

Wirtschaftsexpertinnen und -experten erwarten weltweit hohe Anstiege der Immobilienpreise in den kommenden Jahren. Das geht aus dem Economic Experts Survey hervor, den das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung und das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik vierteljährlich durchführen. Demnach werden die Preise weltweit für Immobilien in den nächsten zehn Jahren im Mittel jährlich um 9 Prozent ansteigen, wie das Ifo-Institut mitteilte. In Deutschland werden demnach 7,2 Prozent erwartet, in Österreich 6,9 Prozent und in der Schweiz 4,8 Prozent. "Die Steigerung der Immobilienpreise wird dabei eher von Nachfrage- als von Angebotsfaktoren getrieben", sagte Ifo-Forscher Timo Wochner.

London will hunderte neue Lizenzen für Öl- und Gasbohrungen in Nordsee vergeben

Die britische Regierung hat angekündigt, sie werde "hunderte" neue Lizenzen für Öl- und Gasbohrungen vor allem in der Nordsee vergeben. "Heute mehr als je zuvor ist es unerlässlich, dass wir unsere Energiesicherheit stärken", erklärte Premierminister Rishi Sunak. Private Haushalte und Unternehmen in Großbritannien seien auf "günstigere und saubere Energie" angewiesen.

Borrell: EU unterstützt Ecowas-Wirtschaftssanktionen gegen den Niger

Die Europäische Union (EU) unterstützt die von der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) beschlossenen Wirtschaftssanktionen gegen die selbsterklärten neuen Machthaber im Niger. Die EU werde die Entscheidung der Ecowas "schnell und entschlossen" umsetzen, teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in Brüssel mit.

Putschisten: Frankreich will militärisch im Niger eingreifen

Die Militärjunta im Niger hat der früheren Kolonialmacht Frankreich vorgeworfen, zur Wiedereinsetzung des festgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum militärisch in dem westafrikanischen Land eingreifen zu wollen. Frankreich suche "nach Mitteln und Wegen, um militärisch im Niger zu intervenieren", hieß es in einer im Fernsehen verlesenen Erklärung.

+++ Konjunkturdaten +++

Italien/Verbraucherpreise Juli vorl. +0,1% gg Vm, +6,0% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Juli PROG: unverändert gg Vm, +6,0% gg Vj

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Juni +1,8 Mrd GBP (Mai: +1,0 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Juni +1,7 Mrd GBP (Mai: +1,1 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Juni +0,1 Mrd GBP (Mai: -0,1 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Juni 54.662 (Mai: 51.143)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Juni PROG: +1,2 Mrd GBP

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)