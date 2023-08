Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Industrie beschleunigt Talfahrt im Juli

Der Abschwung der deutschen Industrie hat sich im Juli verschärft. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex fiel auf 38,8 von 40,6 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 38,8 erwartet, nachdem schon in erster Veröffentlichung ein Wert von 38,8 ermittelt worden war. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

VDMA: Trendwende für Maschinenbau nicht in Sicht

Eine weltweite restriktive Geldpolitik und eine zögerliche Investitionsbereitschaft belasten weiter den Auftragseingang für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau. Im Juni lagen die Bestellungen um real 15 Prozent unter dem Vorjahresniveau, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte. Aus dem Inland kamen 18 Prozent weniger Aufträge, aus dem Ausland waren es 14 Prozent weniger Orders.

Deutsche Arbeitslosenzahl sinkt im Juli wider Erwarten

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat im Juli wider Erwarten abgenommen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, fiel die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 4.000, nachdem sie im Juni um revidiert 30.000 (vorläufig: 20.000) gestiegen war. Die Arbeitslosenquote sank im Juli auf 5,6 (5,7) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 20.000 prognostiziert und eine unveränderte Quote von 5,7 Prozent.

Ministerium: Arbeitsmarkt stabil in herausforderndem Umfeld

Das Bundesarbeitsministerium hat dem Arbeitsmarkt angesichts der jüngsten amtlichen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit Stabilität bescheinigt, zugleich aber vor konjunkturellen Unsicherheiten gewarnt. "Trotz internationaler Unsicherheiten und saisonal typischer Sommereffekte zeigt sich der deutsche Arbeitsmarkt bei geringer Dynamik weiter stabil", erklärte das Haus von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in einer Mitteilung. "

S&P Global: Krise der Eurozone -Industrie verschärft sich im Juli

Die Krise der Eurozone-Industrie hat sich im Juli verschärft. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank auf 42,7 Punkte von 43,4 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ebenfalls ein Wert von 42,7 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Eurozone-Arbeitslosenquote sinkt im Juni auf neues Rekordtief

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist auf ein neues Rekordtief gesunken. Die europäische Statistikbehörde ermittelte für Juni eine Quote von 6,4 Prozent. Das bisherige Rekordtief lag bei 6,5 Prozent. Zugleich wurde für Mai und April die Arbeitslosenquote auf gleichfalls 6,4 (bisher: 6,5) Prozent nach unten revidiert. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten auf der Basis des alten Mai-Werts eine konstante Quote von 6,5 Prozent prognostiziert.

Ifo: Vorleistungen und Gewinne trieben Inflation im Jahr 2022

Die Inflation in Deutschland im Jahr 2022 ist vor allem auf höhere Kosten für Vorleistungen zurückzuführen. Die Verteuerung von Vorprodukten, Energie und einer Vielzahl von Rohstoffen erklärt 5,7 Prozentpunkte der um 8,3 Prozent gestiegenen Preise von in Deutschland produzierten Konsumgütern, haben Berechnungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung ergeben, wie das Institut mitteilte. Zweitwichtigster Preistreiber mit einem Beitrag von 1,4 Prozentpunkten waren demnach gestiegene Gewinne.

Berlin und Brüssel machen Fortschritte in Gesprächen zu Wasserstoffkraftwerken

Das Bundeswirtschaftsministerium und die Europäische Kommission haben nach Ministeriumsangaben wichtige Fortschritte in ihren Gesprächen über die geplanten Beihilfen für Wasserstoffkraftwerke in Deutschland erzielt. Damit seien die Leitplanken abgesteckt, innerhalb derer sich die staatlichen Förderprogramme bewegen müssen, um dem europäischen Beihilfe- und Energierecht zu entsprechen. Eine Entscheidung über die Beihilfen selbst sei nicht getroffen worden, wohl aber sei ein gemeinsames Verständnis für das weitere Vorgehen erzielt worden.

Habeck: Sind beim Ausbau der Erneuerbaren schneller als gedacht

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich zufrieden gezeigt mit den Fortschritten beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Deutschland habe im ersten Halbjahr fast den Zubau von 2022 erreicht. Daher werde man 2023 mehr Zubau erzielen als 2022 und auch im kommenden Jahr werde man ein Wachstum sehen. "Ehrlicherweise sind wir weitergekommen und schneller vorangekommen, als man sich das am Anfang der Legislaturperiode vorstellen konnte. Wir sind natürlich lange nicht am Ziel. Aber wir sehen einen deutlichen Schub beim Ausbau der erneuerbaren Energien", sagte Habeck.

Habeck hält Lindners Steuerentlastungen für unzulänglich

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verlangt von Finanzminister Christian Lindner (FDP) stärkere Entlastungen der Wirtschaft. "Die Vorschläge des Finanzministers im Entwurf zum Wachstumschancengesetz sind ein zarter Anfang für das, was wir brauchen, aber es reicht eben nicht", sagte Habeck dem Handelsblatt. Habeck fordert einen Dreiklang an Maßnahmen, um der deutschen Industrie in der aktuell angespannten wirtschaftlichen Lage zu helfen: erstens zielgerichtete Unterstützung für Investitionen, zweitens steuerliche Abschreibungen, und drittens für eine Übergangszeit ein Industriestrompreis.

Ökonom Sinn will Anhebung des Renteneintrittsalters

Der Ökonom und ehemalige Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Hans-Werner Sinn , hat eine Anhebung des Renteneintrittsalters alle acht Jahre vorgeschlagen, um das heutige Rentensystem zu erhalten. Sinn sagte der Rheinischen Post, da das Sterbealter "alle acht Jahre um etwa ein Jahr zunimmt, könnte man das gesetzliche Rentenalter alle acht Jahre um ein Jahr erhöhen." Zugleich stellte er die Idee eines gesetzlichen Rentenalters grundsätzlich infrage.

Moskau: Ukrainischer Angriff mit Seedrohnen im Schwarzen Meer abgewehrt

Russische Patrouillenboote sind in der Nacht auf Dienstag nach Angaben aus Moskau mit drei ukrainischen Seedrohnen angegriffen worden. Die Marinedrohnen seien "zerstört" worden, hieß es in einer Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums. Die Boote wurden demnach 340 Kilometer südwestlich von Sewastopol, dem Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte auf der annektierten Halbinsel Krim, angegriffen. In der vergangenen Woche hatte Russland bereits erklärt, es habe einen Drohnenangriff auf das Patrouillenboot "Sergej Kotow" abgewehrt.

Staatsmedien: Aung San Suu Kyi in Myanmar in fünf Fällen begnadigt

Myanmars entmachtete und inhaftierte De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi ist nach Angaben von Staatsmedien teilweise begnadigt worden. Die im Zuge des Militärputsches im Jahr 2021 festgenommene Suu Kyi sei im Rahmen einer Amnestie für mehr als 7.000 Gefangene anlässlich der buddhistischen Fastenzeit begnadigt worden, berichteten Staatsmedien. Allerdings beziehe sich die Amnestie im Fall von Suu Kyi nur auf einen Teil der gegen sie gerichteten Vorwürfe, hieß es weiter.

