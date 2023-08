Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandelsumsatz für Juni nach oben revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Juni schwächer gesunken als zunächst berichtet. Wie die Bundesbank mitteilte, sanken die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,6 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Rückgang von 0,8 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 1,3 Prozent niedriger.

IWH: Insolvenzzahlen im Juli gesunken

Der Anstieg bei den Insolvenzzahlen ist im Juli nach Berechnungen des Leibniz -Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) vorerst zu einem Ende gekommen, wie das Institut mitteilte. Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland lag demnach laut IWH-Insolvenztrend im Juli bei 1.025. Das seien 2 Prozent weniger als im Juni, aber 44 Prozent mehr als im Juli des vorigen Jahres. Damit lag die Zahl der Insolvenzen im Juli laut IWH 6 Prozent über dem Durchschnittswert für den Monat Juli in den Jahren 2016 bis 2019, also vor der Coronavirus-Pandemie.

VDI: Ingenieurengpass bei Energie- und Elektrotechnik

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) hat vor einem Ingenieurengpass bei Energie- und Elektrotechnik gewarnt. "Durch Digitalisierung und Klimaschutz wird der Bedarf an Beschäftigten in Ingenieur- und Informatikerberufen deutlich zunehmen", sagte VDI-Arbeitsmarktexperte Ingo Rauhut. Parallel zeige der Ingenieurmonitor für das erste Quartal 2023 mit rund 175.600 offenen Stellen auf dem Ingenieurarbeitsmarkt einen neuen Rekordwert eines Quartals seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2011. Im Vorjahresvergleich nahm die Gesamtzahl der offenen Stellen dabei um 16 Prozent zu.

VDP: Rückgang der Immobilienpreise verliert an Dynamik

Die Preiskorrektur auf dem deutschen Immobilienmarkt hielt nach Angaben des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) auch im zweiten Quartal dieses Jahres an. Allerdings flachte die Abwärtsdynamik demnach im Vergleich zum Vorquartal spürbar ab. Der Immobilienpreisindex des VDP weist nunmehr einen Stand von 182,4 Punkten auf (Basisjahr 2010 = 100 Punkte), dies entspricht einem Rückgang um 1,1 Prozent gegenüber dem ersten Quartal dieses Jahres und um 6,4 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres, wie der Verband mitteilte. Im Vergleich zum direkten Vorquartal büßten die Wohnimmobilienpreise in Deutschland 0,9 Prozent ein.

Deutschland stößt im ersten Halbjahr weniger Treibhausgase aus

Weniger Treibhausgasemissionen in Deutschland: Im ersten Halbjahr 2023 ist der Ausstoß im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9 Prozent gesunken, wie der Thinktank Agora Energiewende im Onlinedienst X, der bis vor kurzem Twitter hieß, mitteilte. Demnach waren es im ersten Halbjahr 2022 noch 374 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente und ein Jahr später 340 Millionen Tonnen. Grund sind demnach die hohen Energiepreise. "Die fossile Energiekrise ist weiterhin spürbar", erklärte Simon Müller, Deutschland-Direktor von Agora Energiewende.

Woidke: SPD-Ministerpräsidenten unzufrieden mit Rolle der Partei

Die Ministerpräsidenten der SPD sind nach Aussage von Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) unzufrieden mit der Rolle ihrer Partei in der Ampel-Koalition. "Die SPD muss in der Bundesregierung die starke soziale Kraft sein, das ist ihre Rolle und das ist die Erwartung der Menschen. Nicht nur ich, sondern alle Ministerpräsidenten der SPD wünschen sich, dass die SPD diese Rolle wieder stärker annimmt", sagte Woidke Zeit Online.

Anpassung bei Wohneigentumsförderung für Familien geplant

Das Bundesbauministerium plant verbesserte Förderkonditionen für Familien mit Kindern zum Neubau und Erwerb von neugebautem, klimafreundlichen Wohneigentum. "Nach zwei Monaten ist es an der Zeit, eine erste Bilanz der Wohneigentumsförderung für Familien zu ziehen", sagte Bau-Staatssekretär Rolf Bösinger. Kreditgeschäfte im Privatkundenbereich brauchten mitunter mehrere Wochen, um zum Abschluss zu kommen, da Planung, Beratung und Prüfung der jeweiligen Umstände einige Zeit in Anspruch nähmen.

Große Mehrheit in Europa fordert mehr Anstrengungen gegen Fakenews

Eine große Mehrheit der Menschen in Europa fordert mehr Anstrengungen gegen Fakenews im Internet. 85 Prozent der EU-Bürger sprachen sich in einer Studie für die Bertelsmann-Stiftung dafür aus, dass die Politik energischer gegen die Verbreitung gefälschter Informationen im Netz vorgeht. 54 Prozent der Befragten sind demnach häufig oder sogar sehr häufig unsicher, ob Informationen aus dem Internet wahr sind. 39 Prozent gaben an, Desinformation selbst bereits bewusst wahrgenommen zu haben.

EU genehmigt deutsche Regelung für energieintensive Unternehmen

Die EU-Kommission hat nach den EU-Beihilfevorschriften eine 6,5 Milliarden Euro schwere deutsche Regelung genehmigt, durch die energieintensiven Unternehmen eine Teilkompensation gewährt werden soll, um dem Risiko zu begegnen, dass infolge der aus dem deutschen Brennstoffemissionshandelssystem resultierenden höheren Brennstoffpreise Emissionen verlagert werden.

Deutschland hat zwei weitere Patriot-Abschussrampen geliefert

Deutschland hat der Ukraine zwei weitere Abschussrampen für das Patriot-Luftverteidigungssystem geliefert. Wie die Bundesregierung in ihrer wöchentlich aktualisierten Liste mit Waffenlieferungen an Kiew mitteilte, wurden die zwei Startgeräte der Ukraine übergeben. Diese hatte die Bundesregierung im Juli zum Nato-Gipfel in Litauen als Teil eines weiteren Rüstungspakets im Wert von 700 Millionen Euro zugesagt.

CDU will Scholz mit Parlamentsinitiative zu Taurus-Lieferung drängen

Wegen der Probleme der Ukraine bei der Offensive gegen die russischen Besatzungstruppen wächst der Druck auf Kanzler Olaf Scholz (SPD), der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern zuzustimmen. "Da nun auch bei der SPD einige für eine Lieferung sind, sollten wir über eine Parlamentsinitiative nachdenken, um den Druck auf das Kanzleramt zu erhöhen", sagte der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter der Süddeutschen Zeitung. Union und Politiker der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP könnten damit gemeinsam den Kanzler zur Lieferung der Raketen auffordern, mit denen Ziele in bis zu 500 Kilometern Entfernung angegriffen werden können.

+++ Konjunkturdaten +++

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)