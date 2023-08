ÜBERBLICK am Mittag /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Werte in diesem Artikel

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Regierung: Frühindikatoren deuten nicht auf nachhaltige Konjunkturbelebung

Die Bundesregierung sieht noch keine Anzeichen für eine bevorstehende Konjunkturerholung. "Aktuelle Frühindikatoren deuten noch nicht auf eine nachhaltige konjunkturelle Belebung in den kommenden Monaten hin", erklärte das Wirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht und verwies auf Auftragseingänge und Geschäftsklima, aber auch die verhaltende Entwicklung der Weltkonjunktur. Nach der leicht rezessiven Entwicklung im Winterhalbjahr 2022/23 habe die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal stagniert. "Während der private Konsum stabilisierend gewirkt haben dürfte, dämpften die noch schwachen außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen Produktion und Exportentwicklung", stellte das Ministerium fest.

FDP-Generalsekretär steht Industriestrompreis skeptisch gegenüber

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai steht der von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geplanten Einführung eines Industriestrompreises sehr skeptisch gegenüber. "Ich persönlich tue mich damit sehr schwer", sagte er am Montag im ARD-Morgenmagazin. "Wir reden hier über subventionierte Preise." In der Marktwirtschaft hätten Preise jedoch eine Signalwirkung, betonte Djir-Sarai.

Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte 4,9% unter Vorjahr

Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte sind im Juni weiter zurückgegangen. Im Vorjahresvergleich sanken sie um 4,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt. Das lag vor allem am Rückgang der Preise für pflanzliche Produkte. Es war der dritte Preisrückgang im Vorjahresvergleich in Folge - hauptursächlich dafür ist aber erneut ein Basiseffekt, denn im Juni 2022 sowie in den Monaten davor waren die Preise drastisch gestiegen.

Banken fragen 0,539 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 5,152 Milliarden Euro nach 5,691 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 4,25 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 23 (Vorwoche: 42) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,539 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

Vorstandsvergütung bei DAX-Unternehmen sinkt 2022

Die Vergütung der Vorstandschefs der im DAX gelisteten Unternehmen ist im vergangenen Jahr gesunken. Im Durchschnitt verdienten die Vorstandschefs gut 5,1 Millionen Euro - 8,2 Prozent weniger als 2021. Am besten bezahlt wurden die Vorstandsmitglieder (nicht nur der CEO) bei der Deutschen Bank, wie eine Auswertung der Geschäfts- und Vergütungsberichte 2022 durch die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und die Technische Universität München (TUM) ergab.

Flughafen im sizilianischen Catania wegen Ätna-Ausbruchs gesperrt

Der Flughafen der sizilianischen Stadt Catania ist nach einem Ausbruch des Vulkans Ätna für den Flugverkehr gesperrt worden. Wegen Ascheregens werde der Flugbetrieb bis 20.00 Uhr eingestellt, teilte der Flughafenbetreiber am Montag auf seiner Website mit. Wegen der Ascheschicht auf den Straßen dürfen in der Stadt selbst auf Anweisung des Bürgermeisters bis einschließlich Dienstag keine Fahrräder, Motorräder und sonstige Zweiräder fahren.

Chinas Verteidigungsminister reist nach Russland und Belarus

Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu reist in dieser Woche nach Russland und Belarus. Er werde auf Einladung von Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu und seines belarussischen Kollegen Viktor Chrenin von Montag bis Samstag an einer Moskauer Sicherheitskonferenz teilnehmen und Belarus besuchen, erklärte ein Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums am Montag.

DIHK beklagt Ungewissheit über Energiepreise und -versorgung

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Achim Dercks, sieht vor allem die aktuell hohen Energiepreise sowie die Ungewissheit über die künftige Energieversorgung als Ursache für den Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland. "Es ist vor allem die Unsicherheit über eine stabile und zukunftssichere Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen insgesamt, die die Unternehmen belasten", sagte Dercks dem Nachrichtensender Phoenix.

Studie der Krankenversicherung: Deutsche werden immer träger

Die Deutschen werden einer Studie zufolge immer träger. Mit durchschnittlich 9,2 Stunden sitzt jeder Bundesbürger werktäglich eine halbe Stunde länger als noch im Pandemiejahr 2021, wie aus einem am Montag veröffentlichten Report der Deutschen Krankenversicherung (DKV) und der Sporthochschule Köln hervorgeht. Junge Erwachsene zwischen 18 und 29 Jahren verbringen sogar mehr als zehn Stunden täglich sitzend auf der Arbeit oder vor dem Computer.

