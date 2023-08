ÜBERBLICK am Mittag /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Eurostat bestätigt Euroraum-BIP-Plus von 0,3% im 2. Quartal

Die Wirtschaftsleistung des Euroraums hat sich im zweiten Quartal 2023 wie erwartet erholt. Eurostat bestätigte in zweiter Veröffentlichung, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent gestiegen ist. Im ersten Quartal hatte das BIP stagniert und war im vierten Quartal 2022 um 0,1 Prozent gesunken. Das Niveau des Vorjahresquartals überstieg das BIP im zweiten Quartal um 0,6 Prozent, womit das Ergebnis der ersten Veröffentlichung ebenfalls bestätigt wurde. Im ersten und vierten Quartal betrugen die Jahreswachstumsraten unverändert 1,1 und 1,6 Prozent.

Euroraum-Industrieproduktion steigt im Juni unerwartet

Die Industrieproduktion im Euroraum hat sich am Ende des zweiten Quartals deutlich besser als erwartet entwickelt. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang um 0,6 Prozent prognostiziert. Den für Mai vorläufig gemeldeten Produktionsanstieg von 0,2 Prozent revidierten die Statistiker auf eine Stagnation. Ihr Vorjahresniveau unterschritt die Produktion im Juni um 1,2 (Mai: 2,5) Prozent.

Koalitionskreise: Paus blockiert Wachstumschancengesetz im Kabinett

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat im Kabinett ihre Zustimmung für das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner (FDP) verweigert. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Koalitionskreisen erfuhrt, blockierte die Ministerin bei der Kabinettssitzung das Vorhaben für milliardenschwere Steuersenkungen für Unternehmen. Nach Medienberichten fordert Paus von Lindner zuerst die Zusage höherer Mittel für die von ihr geplante Kindergrundsicherung.

Lindner pocht auf bessere strukturellen Bedingungen für die Wirtschaft

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach der Blockade seines Wachstumschancengesetzes im Kabinett durch Familienministerin Lisa Paus (Grüne) eine schnelle Verbesserung der Bedingungen für Unternehmen gefordert. "Deutschland braucht wieder Wachstum", erklärte der FDP-Vorsitzende über die Plattform "X", die früher Twitter hieß. "Die strukturellen Bedingungen für die Wirtschaft müssen verbessert und Investitionen attraktiver werden."

Kabinett bringt Wärmeplanungsgesetz auf den Weg

Das Bundeskabinett hat einem vom Bundesbau- und vom Bundeswirtschaftsministerium eingebrachten Gesetzentwurf zur Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze zugestimmt. Das gab das Bauministerium in Berlin bekannt. Ziel des Gesetzentwurfes ist es demnach, in allen rund 11.000 Kommunen Deutschlands eine Wärmeplanung zu haben, damit Bürgerinnen und Bürger, aber auch Gewerbetreibende wissen, mit welchem Energieträger und welcher Versorgung sie lokal rechnen können. Darüber hinaus werde das Ziel festgelegt, bis zum Jahr 2030 die Hälfte der leitungsgebundenen Wärme klimaneutral zu erzeugen.

EZB unzufrieden mit internen Modellen der Banken

Die Anträge von Euroraum-Banken für die Anwendung so genannter interner Modelle bei der Ermittlung von Eigenkapitalanforderungen sind nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) oft mangelhaft. In einem jetzt veröffentlichten Newsletter klagen die EZB-Bankenaufseher, dass eine effiziente Prüfung solcher Anträge deshalb nicht möglich sei. Sie fordern die Banken außerdem auf, ihre "bisweilen komplexe Modelllandschaft" zu vereinfachen.

Fast 70% der Mütter in Deutschland erwerbstätig - 92% der Väter

Fast 70 Prozent der Mütter minderjähriger Kinder sind im vergangenen Jahr erwerbstätig gewesen. Die genaue Quote lag bei 69 Prozent und damit rund 9 Prozentpunkte höher als noch 2005, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Bei den Vätern gab es im selben Zeitraum einen geringeren Anstieg um 4 Prozentpunkte auf 92 Prozent.

Kiew: Erstes Frachtschiff verlässt Schwarzmeerhafen Odessa über neuen Korridor

Nach der Öffnung neuer Schiffskorridore im Schwarzen Meer durch Kiew hat nach ukrainischen Angaben ein erster Frachter den Hafen von Odessa verlassen. Das Containerschiff "Joseph Schulte" befahre "den temporären Korridor, der für zivile Schiffe eingerichtet wurde", teilte der ukrainische Infrastrukturminister Oleksandr Kubrakow am Mittwoch mit. Der Frachter, der unter der Flagge Hongkongs fährt, ist demnach das erste Schiff, das seit dem 16. Juli aus dem Hafen in Odessa ausgelaufen ist.

China stellt sich auf "mühselige" Erholung seiner Wirtschaft ein

China stellt sich auf eine schwierige und lang anhaltende Phase der wirtschaftlichen Erholung ein. Das werde ein "holpriger und mühseliger Prozess mit Schwierigkeiten und Problemen" werden, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Mittwoch in Peking. Der Westen mit seiner Kritik werde aber "eines Besseren belehrt" werden.

Krankenkasse: Bundesweit 31 Prozent mehr Diagnosen von schwarzem Hautkrebs

Die Zahl der Hautkrebs-Diagnosen ist hierzulande in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen - auch aufgrund des Klimawandels. Einer am Mittwoch veröffentlichten Auswertung der Kaufmännischen Krankenkasse KKH zufolge wurde im vergangenen Jahr bei bundesweit 31 Prozent mehr Frauen und Männern ein so genannter schwarzer Hautkrebs diagnostiziert als noch 2012. Diese Tumorart - auch als Malignes Melanom bekannnt - ist bösartig und kann überall auf der Haut oder aus bestehenden Pigmentflecken entstehen.

Bundeskabinett billigt teilweise Freigabe von Cannabis

Das Bundeskabinett hat die teilweise Freigabe von von Cannabis zum privaten Gebrauch gebilligt. Durch einen am Mittwoch beschlossenen Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll ab 18 Jahren der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis straffrei gestellt werden.. Der Bezug soll über sogenannte Cannabis-Clubs ermöglicht werden. Im Eigenanbau zu Hause sollen zudem bis zu drei Pflanzen erlaubt sein.

Kreise: Bartsch gibt Amt als Linken-Fraktionschef auf

Nach seiner Ko-Vorsitzenden Amira Mohamed Ali gibt auch Dietmar Bartsch seinen Posten als Fraktionschef der Linken im Bundestag auf. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Fraktionskreisen. Der 65-Jährige stand seit 2015 an der Spitze der Linken-Bundestagsfraktion; die Parteiführung hatte gehofft, dass er bei den Neuwahlen im September erneut für den Posten antritt.

Verfassungsschutz nimmt Ex-Behördenchef Maaßen ins Visier - Zeitung

Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) und CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen ist nach einem Bericht der Bild-Zeitung ins Visier seiner ehemaligen Behörde geraten. Demnach fragte das BfV im Rahmen einer "Erkenntnisabfrage" offenbar Daten zu Maaßen an. Dabei handelt es sich um eine Anfrage des Verfassungsschutzes zur Person Maaßen an das Bundeskriminalamt (BKA).

EU-Treibhausgasemissionen im 1. Quartal um 2,9% unter Vorjahr

Die Treibhausgasemissionen der EU-Länder sind im ersten Quartal trotz Wirtschaftswachstums gesunken. Nach einer Mitteilung von Eurostat gingen die Emissionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent auf 941 Millionen CO2-Equivalente zurück. Zugleich wuchs die Wirtschaft um 1,2 Prozent.

Rettungskräfte: Mindestens 27 Tote bei Kämpfen in Tripolis

Bei Kämpfen zwischen zwei führenden Milizen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind nach Angaben von Rettungskräften mindestens 27 Menschen getötet und 106 weitere verletzt worden. Das Zentrum für Notfallmedizin veröffentlichte diese "vorläufige" und nach oben korrigierte Opferzahl am Mittwoch in Online-Netzwerken. Am Dienstagabend war zunächst von zwei Toten und Dutzenden Verletzten die Rede gewesen.

NIEDERLANDE

BIP 2Q -0,3% gg Vorquartal - CBS

BIP 2Q -0,3% gg Vorjahr - CBS

USA

MBA Market Index Woche per 11. Aug -0,8% auf 193 (Vorwoche: 194,5)

MBA Purchase Index Woche per 11. Aug -0,3% auf 149,5 (Vorwoche: 149,9)

MBA Refinance Index Woche per 11. Aug -1,9% auf 408,4 (Vorwoche: 416,1)

