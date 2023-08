ÜBERBLICK am Mittag /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

USA will Weißblech-Zölle für China, Deutschland und Kanada anheben

Die US-Regierung will neue Zölle auf importiertes Weißblech aus China, Deutschland und Kanada verhängen. Eine Untersuchung habe ergeben, dass Hersteller aus den drei genannten Ländern ihre Weißblechprodukte in den USA zu unangemessen niedrigen Preisen verkauften, erklärte das Handelsministerium. Das rechtfertige neue Einfuhrzölle. Weißblech wird für Lebensmittelkonserven benötigt.

Ifo: Experten sehen schlechtere wirtschaftspolitische Lage in Europa

Wirtschaftsexpertinnen und -experten aus Europa sehen nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung eine leicht verschlechterte wirtschaftspolitische Lage in ihrem Land gegenüber dem Vorquartal. Dies zeige der Economic Experts Survey (EES), eine globale vierteljährliche Umfrage des Ifo-Instituts und des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik. Sie bewerteten demnach die Wirtschaftspolitik im Land im Vergleich zum Vorquartal mit minus 6 Punkten auf einer Skala von minus 100 bis plus 100, teilte das Institut mit. "Besonders in Südeuropa schätzen die Experten die wirtschaftspolitische Lage mit minus 12 Punkten als schlechter ein", sagte Ifo-Forscher Niklas Potrafke.

Norwegens Zentralbank hebt Leitzins an - weiterer Schritt möglich

Die norwegische Zentralbank hat ihren Leitzins angehoben und für September einen weiteren Zinsschritt in Aussicht gestellt. Wie Norges Bank mitteilte, steigt der geldpolitischen Schlüsselsatz wie erwartet um 25 Basispunkte auf 4,00 Prozent. Sie wies darauf hin, dass die Inflation zwar zurückgegangen sei, aber nach wie vor hoch sei. Die zugrunde liegende Inflation bleibe erhöht, so dass ein etwas höherer Leitzins erforderlich sei, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen.

Kuleba: Ukraine setzt westliche Waffen nicht in Russland ein

Die Ukraine hat Außenminister Dmytro Kuleba zufolge zugesagt, von westlichen Verbündeten gelieferte Waffen nicht auf russischem Gebiet einzusetzen. "Wenn unsere Partner uns bitten, eine Garantie zu geben, dass diese oder jene Waffe nur auf dem Gebiet der Ukraine eingesetzt wird, dann geben wir diese Garantie und halten sie ein", sagte Kuleba am Mittwoch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Der Chefdiplomat bekräftigte zudem das Ziel Kiews, das gesamte russisch besetzte Staatsgebiet zurückzuerobern. Zur Zusicherung, westliche Waffen nur auf ukrainischem Gebiet einzusetzen, sagte Kuleba, Kiew habe derlei Garantien bereits zu "einigen Gelegenheiten" abgegeben und sich auch daran gehalten.

Israel: USA genehmigen Verkauf von Arrow 3 an Deutschland

Die USA haben nach israelischen Angaben den Verkauf des Raketenschutzschirms Arrow 3 an Deutschland genehmigt. Das US-Verteidigungsministerium habe Israel am Donnerstag über die Zustimmung informiert, erklärte das israelische Verteidigungsministerium. Als nächster Schritt würden Vertreter israelischer und deutscher Verteidigungsunternehmen eine Vereinbarung zu dem Deal unterzeichnen. Es handele sich um Israels bislang größtes Rüstungsgeschäft, hieß es.

Kartellamt: Diesel-Teuerung "eher nicht" bei Tankstellen zu suchen

Das Bundeskartellamt hat Vorwürfe der Preistreiberei an den Zapfsäulen entkräftet. Die Preise für Diesel und die Benzinsorten E5 und E10 seien "aktuell sehr hoch", teilte die Behörde am Donnerstag mit. Seit Mitte Juli seien sie kontinuierlich angestiegen. Doch "die Gründe für die Preissteigerungen bei Diesel sind eher nicht bei den Tankstellen zu suchen", erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. Beim Benzinpreis ist demnach vor allem der Anstieg des Rohölpreises verantwortlich.

Sondervermögen Bundeswehr bis Ende 2023 zu 2/3 in Verträgen gebunden

Das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Bundeswehr wird Ende des Jahres zu rund zwei Dritteln in Verträgen gebunden sein. "Das heißt also, wir haben Bestellungen ausgelöst", sagte die Präsidentin des Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw), Annette Lehnigk-Emden, vor Journalisten in Koblenz. Das übrige Drittel solle im Laufe des nächsten Jahres vertraglich gebunden werden. Nun müsse die Industrie liefern, sagte Lehnigk-Emden.

SPD-Fraktion bemängelt geplante Millionen-Kürzung bei Langzeitarbeitslosen

Der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Martin Rosemann, hat sich gegen die geplanten Haushaltskürzungen von 700 Millionen Euro bei der Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser im Bundeshaushalt 2024 ausgesprochen. "Gerade angesichts der Notwendigkeit, alle inländischen Potenziale für die Fach- und Arbeitskräftesicherung zu nutzen, können wir keine Reduzierung der Mittel im Vergleich zum letzten Jahr verantworten", sagte der Bundestagsabgeordnete der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag.

SPD-Fraktionsvize Miersch kritisiert Streit im Kabinett zu Wachstumschancengesetz

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch hat den Streit im Bundeskabinett zum Wachstumschancengesetz scharf kritisiert. "Die Art und Weise, wie dort gestern gearbeitet worden ist, entspricht nicht meinen Vorstellungen von einer guten Koalition", sagte er in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv am Donnerstag. Viele Bundestagsabgeordnete hätten in der Sommerpause erlebt, "dass Menschen eine hohe Erwartung haben, dass diese Regierung konstruktiv miteinander die großen Aufgaben klärt."

Solaranlagen-Ausschreibung deutlich überzeichnet

Die jüngste Ausschreibung für Solaranlagen des ersten Segments zum Gebotstermin 1. Juli war deutlich überzeichnet. Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, wurden bei einer ausgeschriebenen Menge von 1.611 Megawatt (MW) 516 Gebote mit einem Volumen von 4.653 MW eingereicht. Laut Mitteilung ist dies in dieser Technologie der Gebotstermin mit der höchsten Anzahl an Geboten. 124 Gebote mit einem Umfang von 1.673 MW wurden bezuschlagt. 22 Gebote mussten aufgrund von Formfehlern vom Verfahren ausgeschlossen werden.

Wissler sieht Zukunft der Linkspartei nicht in Gefahr

Trotz der Turbulenzen bei den Linken sieht die Parteivorsitzende Janine Wissler die Zukunft ihrer Partei nicht gefährdet. Sie glaube, "dass wir ein stabiles Fundament in der Partei haben", sagte Wissler am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". Die Linke müsse aber "aufhören mit der Selbstbeschäftigung" und sich auf die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner konzentrieren.

Kliniken sollen ab April 2024 Qualitätsdaten veröffentlichen müssen

Krankenhäuser sollen ab April 2024 umfangreiche Informationen über die Qualität ihrer Behandlungen auf einer Internet-Plattform veröffentlichen müssen. Das geht aus einer sogenannten Formulierungshilfe der Bundesregierung eines "Krankenhaustransparenzgesetzes" für die Ampelfraktionen hervor, die den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Donnerstagsausgaben) vorlag. Demnach müssen im Internet das jeweilige Leistungsangebot und die personelle Ausstattung veröffentlicht werden.

EURORAUM

Handelsbilanz Juni Überschuss 23,0 Mrd EUR (Vj Defizit 27,1 Mrd EUR)

Exporte Juni -0,5%, Importe -5,6% gg Vormonat - saisonbereinigt

Handelsbilanz Juni saisonbereinigt Überschuss 12,5 Mrd EUR (Mai: Überschuss 0,2 Mrd EUR)

PHILIPPINEN

Zentralbank lässt Einlagensatz bei 6,25%

Zentralbank lässt Leitzins unverändert

Zentralbank lässt Ausleihesatz bei 6,75%

