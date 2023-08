Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Euroraum-Wirtschaft schrumpft im August beschleunigt

Die Aktivität in der Wirtschaft des Euroraums hat im August beschleunigt abgenommen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Produktion im verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbe sank auf 47,0 (Juli: 48,6) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 48,8 prognostiziert. Der Industrie-PMI erhöhte sich auf 43,7 (42,7) Punkte, Volkswirte hatten 43,0 Punkte erwartet. Der Service-PMI sank auf 48,3 (50,9), erwartet worden waren 50,5 Punkte.

S&P Global: Deutsche Wirtschaft schrumpft im August schneller

Die deutsche Wirtschaft ist im August weitaus deutlicher geschrumpft als erwartet. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 44,7 von 48,5 Punkten im Vormonat. Das war der niedrigste Wert seit Mai 2020. "Ausschlaggebend hierfür waren der beschleunigte Rückgang der Industrieproduktion und neuerliche Geschäftseinbußen im Service-Sektor", teilte S&P Global mit. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein lediglich einen Rückgang auf 48,3 prognostiziert. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg unerwartet auf 39,1 von 38,8 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 38,7 erwartet. Der Index für den Service-Sektor ging auf 47,3 von 52,3 Punkten zurück. Hier hatte die Prognose auf 50,5 gelautet.

Ifo-Institut: Wettbewerbsposition für Maschinenbau verschlechtert sich

Im Wettbewerb um Marktanteile hat sich die Position deutscher Maschinenbauer nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung für Juli verschlechtert. "Auf Absatzmärkten außerhalb der EU hat die Konkurrenz vor allem aus China für den deutschen Maschinenbau besonders zugenommen", sagte Ifo-Branchenexperte Nicolas Bunde. Der Umfragewert für die Wettbewerbsposition fiel laut den Angaben auf minus 14,3 Punkte von minus 7,3 Zählern im April und damit den niedrigsten Wert seit Beginn dieser Erhebung im Juli 1994.

DIHK: Immer mehr Betriebe von Azubi-Mangel betroffen

Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt bleibt für Unternehmen nach einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) angespannt. Immer mehr Betriebe fänden nicht genügend Auszubildende, teilte die Kammerorganisation mit. Mit einem neuen Allzeithoch von 47 Prozent sei knapp die Hälfte der Ausbildungsbetriebe im Bereich der Industrie- und Handelskammern (IHK) betroffen. Bei mehr als 30.000 Betrieben sei noch nicht einmal eine Bewerbung angekommen. Besonders vergeblich suchten Gastronomie, Industrie und Handel nach Auszubildenden, so die aktuelle Ausbildungsumfrage der DIHK, die auf den Erfahrungen des vergangenen Jahres fuße.

Pfandbriefbanken: Kreditzusagen steigen leicht an

Die im Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) zusammengeschlossenen Institute blicken auf ein verhaltenes Immobilienfinanzierungsneugeschäft im zweiten Quartal 2023 zurück: Von April bis Juni dieses Jahres sagten sie Darlehen für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Höhe von 28,2 Milliarden Euro zu, ein Rückgang um 38,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, wie der Verband mitteilte. Im Vergleich zum direkten Vorquartal erhöhte sich das Neugeschäft demnach allerdings um 10,2 Prozent.

Stiftung Warentest: Kaum noch kostenlose Girokonten erhältlich

Verbraucherinnen und Verbraucher haben es laut Stiftung Warentest immer schwerer, Gratis-Girokonten zu finden. Nur noch neun von insgesamt 460 untersuchten Konten seien bedingungslos kostenlos, teilte die Stiftung am Mittwoch mit. Im vergangenen Jahr hatten die Experten noch zwölf kostenfreie Konten gezählt - und das, obwohl damals weniger Banken überprüft wurden. Die Ergebnisse veröffentlichte die Stiftung im Verbrauchermagazin "Finanztest".

Bitkom: Gamer in Deutschland geben immer mehr Geld für Spiele aus

Gamer in Deutschland geben immer mehr Geld für Video- und Computerspiele aus - und je jünger sie sind, desto tiefer greifen sie dafür in die Tasche. Wie der Digitalverband Bitkom am Mittwoch mitteilte, bezahlen Spiele-Fans abgesehen von der Hardware mittlerweile im Schnitt 26 Euro pro Monat für Spiele, Abos oder neue Funktionen und Level. Vergangenes Jahr waren es 23 Euro.

Verbändebündnis: Regierung muss umgehend Einhalten der Klimaziele sicherstellen

Nach scharfer Kritik aus der Wissenschaft an der Klimapolitik der Ampel-Koalition hat ein breites Bündnis von 42 Verbänden die Regierung aufgefordert, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um doch noch "die deutschen Klimaziele bis 2030 zu erreichen". Wichtig sei dabei auch "eine sozial gerechte Umsetzung der Transformation", hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten gemeinsamen Erklärung.

Greenpeace: Ölkonzerne bremsen Energiewende und verschärfen Klimakrise

Die Umweltorganisation Greenpeace hat den großen europäischen Energiekonzernen vorgeworfen, Fortschritte beim Klimaschutz auszubremsen. "Ölmultis wie Shell und BP haben die heutige Klimakrise maßgeblich verschuldet, und sie missbrauchen ihre Rekordgewinne, um die Welt tiefer in diese Krise zu lenken", erklärte Lisa Göldner von Greenpeace am Mittwoch in Hamburg. Einer Studie im Auftrag von Greenpeace zufolge flossen knapp 93 Prozent der Investitionen der zwölf Öl- und Gaskonzerne 2022 in fossile Projekte.

Faeser: Neues Staatsangehörigkeitsrecht entscheidend für Standort

Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) für ein neues Staatsangehörigkeitsrecht beschlossen und damit laut Faeser einen weiteren Teil der Fachkräftestrategie der Regierung auf den Weg gebracht. Das Gesetz soll deutlich schnellere Einbürgerungen und Mehrstaatigkeit ermöglichen. "Die Wirtschaft braucht zwingend Fachkräfte, Arbeitskräfte", sagte Faeser bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Auch für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland ist ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ein entscheidender Schlüssel."

Noch mindestens 1.100 Vermisste nach Brandkatastrophe auf Hawaii

Zwei Wochen nach der Brandkatastrophe auf der hawaiianischen Insel Maui steht die Zahl der Todesopfer weiter nicht fest. Bis Dienstag (Ortszeit) wurden 115 Opfer gefunden, doch noch immer gelten mehr als 1.100 Menschen nach Angaben der US-Bundespolizei (FBI) als vermisst. Bei der Suche nach ihnen "sind wir wirklich auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen", sagte FBI-Sonderagent Steven Merrill.

