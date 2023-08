Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Inflation sinkt im August entgegen den Erwartungen nicht

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im August entgegen den Erwartungen nicht abgenommen, wobei die Kerninflation wie prognostiziert sank. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lagen um 5,3 (Juli: 5,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um nur 0,4 Prozent und einen Rückgang der Jahresteuerung auf 5,1 Prozent prognostiziert.

VP Bank: EZB muss Zinsen im September erhöhen

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen nach Ansicht von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, trotz rückläufiger Kerninflation weiter anheben. "Die Kerninflationsrate ist weit von den EZB-Zielen entfernt. Zwar dürfte für die restlichen Monate dieses Jahres ein weiter fallender Inflationstrend auszumachen sein, doch es zeichnet sich schon jetzt ab, dass die Inflationsthematik auch noch das Jahr 2024 betreffen wird", schreibt Gitzel in einem Kommentar. Die EZB habe ein klares Mandat, und gemessen daran gebe zu einer Zinsahebung im September keine Alternative.

Commerzbank: Rückgang der Kerninflation wichtig für EZB

Die Inflation im Euroraum ist im August entgegen den Erwartungen nicht gesunken, wohl aber die Kerninflation. "Der unterliegende Preisauftrieb hat also weiter nachgelassen, die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte dies mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen", schreibt Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil und fügt hinzu: "Wir gehen unverändert davon aus, dass der EZB-Rat auf seiner Sitzung im September die Leitzinsen nicht weiter erhöhen wird."

Schnabel: EZB unsicher über Inflationsentwicklung

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel nicht sicher, wie schnell die sich abzeichnende Wachstumsabschwächung zu einer Rückkehr der Inflation zum Zielwert von 2 Prozent führen wird. Schnabel sagte in einer EZB-Konferenz, weder sei das Ausmaß der Wachstumsabschwächung klar, noch die Reaktion der Verbraucherpreise darauf. Angesichts dieser Unsicherheit muss die EZB Schnabel zufolge weiterhin von Sitzung zu Sitzung entscheiden und kennt den voraussichtlichen Höhepunkt des aktuellen Zinserhöhungszyklus selbst nicht.

Eurozone -Arbeitslosenquote verharrt im Juli auf Rekordtief

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat sich im Juli stabil entwickelt. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, verharrte die Arbeitslosenquote auf dem Rekordtief von 6,4 Prozent, auf das sie im Juni gesunken war. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten mit dieser Entwicklung gerechnet. Der Tiefstand weist auf einen angespannten Arbeitsmarkt in der Eurozone, was die Gefahr birgt, dass höhere Löhne die Inflation in der Eurozone weiterhin auf einem hohen Niveau halten könnten.

Deutsche Arbeitslosenzahl steigt im August um 18.000

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat im August in etwa wie erwartet zugenommen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, stieg die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 18.000. Im Juli hatte sie sich nach revidierten Angaben um 1.000 erhöht, nachdem vorläufig ein Rückgang um 4.000 gemeldet worden war. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,7 Prozent und damit auf dem nach oben revidierten Juli-Niveau. Vorläufig war für Juli eine Quote von 5,6 Prozent genannt worden. Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 14.000 prognostiziert und eine Quote von 5,7 Prozent.

Frankreichs HVPI-Inflation steigt im August auf 5,7 Prozent

Die Inflation in Frankreich ist im August wieder gestiegen, da die Energiepreise gegenüber den vor einem Jahr eingeführten niedrigeren Tarifen wieder zulegten. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Jahresteuerung erhöhte sich auf 5,7 (Vormonat: 5,1) Prozent, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 5,3 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Preise um 1,1 Prozent.

Türkische Wirtschaft wächst im zweiten Quartal spürbar

Die türkische Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2023 gewachsen. Sie erholte sich von dem verheerenden Erdbeben zu Beginn des Jahres und gab dem wiedergewählten Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Auftrieb, während das Land mit einer steigenden Inflation und einer abgewerteten Währung kämpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg saison- und kalenderbereinigt um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistikamt Turkstat berichtete. Im Vergleich zum Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft um 5,0 Prozent.

RWI: Containerumschlag im Juli leicht gesunken

Der Containerumschlag-Index des RWI - Leibniz -Instituts für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist nach der aktuellen Schnellschätzung im Juli mit saisonbereinigt 121,9 Punkten gegenüber dem Vormonat leicht gefallen. "Damit dürfte die Erholung des weltweiten Containerumschlags zunächst beendet sein", erklärte das RWI. Für Juni revidierte es den Indexwert auf 123,3 Punkte von zunächst gemeldeten 125,2 Zählern. Von der Abschwächung des Containerumschlags im Juli seien alle Weltregionen erfasst.

Gaspreise seit Lieferstopp Russlands wieder deutlich gesunken

Ein Jahr nach dem Lieferstopp Russlands haben sich die Gaspreise für Haushalte wieder entspannt. "Die Gaspreise haben sich fast halbiert, die Strompreise sind um ein Drittel gesunken", erklärte das Verbrauchsportal Verivox in Heidelberg. Rekordpreise wie im letzten Jahr seien aktuell nicht zu erwarten. Der durchschnittliche Gaspreis für Haushalte erreichte im vergangenen September ein Allzeithoch und kostete zeitweise 21,75 Cent pro Kilowattstunde, wie Verivox mitteilte. Durch die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas, den milden Winter und eine "unerwartet guten Versorgungslage mit Erdgas" sanken die Gaspreise im Laufe des Jahres jedoch stetig. Derzeit liegen sie bei 12,18 Cent pro Kilowattstunde.

FDP stellt Atomausstieg infrage

FPD-Fraktionschef Christian Dürr stellt den Atomausstieg infrage. Er sagte der Süddeutschen Zeitung, die Fraktion werde bei ihrer Klausurtagung in Dresden darüber beraten, dass "der Rückbau der noch funktionierenden Kernkraftwerke gestoppt werden sollte". In der Beschlussvorlage für die Tagung der 92 Abgeordneten heißt es dazu laut dem Blatt, Deutschland brauche grundlastfähige Kraftwerke. Die FDP wolle daher den Rückbau stoppen. "Nur so bleiben wir in jeder Situation handlungsfähig."

Grüne fordern weitere Wirtschaftshilfen

Nur einen Tag nach den Beschlüssen der Bundesregierung über milliardenschwere Hilfen legen die Grünen im Streit um die künftige Wirtschaftspolitik der Ampel nach. Die Wirtschaft sei zwar mit vielen Maßnahmen bisher gut durch die Krise gekommen. "Wir teilen aber die Auffassung derer, die sagen, dass das in der aktuellen Lage nicht reicht, um den aktuellen Aufgaben zu begegnen", warnt die Grünen-Spitze laut Süddeutscher Zeitung in einem Beschlussentwurf für eine Klausur am Donnerstag. "Bis in die gesellschaftliche Mitte hinein machen sich die Menschen - auch vor dem Hintergrund steigender Kosten - Sorgen um die eigene finanzielle Situation und die Zukunft", warnt das Papier.

DIHK will "spürbare Zeitenwende"

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) fordert nach der Kabinettsklausur in Meseberg weitergehende Maßnahmen. "Der große Wurf von Meseberg bleibt leider aus: Das 10-Punkte-Papier ist nicht das erwartete Aufbruchssignal für die deutsche Wirtschaft", kritisierte DIHK-Präsident Peter Adrian. "Die wirtschaftliche Krise erfordert eine spürbare Zeitenwende in der Wirtschafts- und Standortpolitik - im Ergebnis muss sich eine solche Zukunftsagenda konkret im Unternehmensalltag niederschlagen." Immerhin seien die Eckpunkte zum Bürokratieabbau sowie das Wachstumschancengesetz erste greifbare Hoffnungsschimmer.

Ukraine drängt Berlin zu Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern

Die Ukraine hat die zögerliche deutsche Haltung bei der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern kritisiert. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte nach Beratungen mit seinen EU-Kollegen im spanischen Toledo, es gebe "kein einziges objektives Argument" gegen die Militärhilfe. Die Taurus-Marschflugkörper seien wichtig für die Gegenoffensive gegen Russland. "Sie helfen, den Krieg schneller zu beenden", betonte er. Die Bundesregierung hatte dagegen zuletzt erklärt, sie sehe sich in der Frage nicht unter Druck.

