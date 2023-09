Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

DIW senkt Prognose für 2023 und erwartet Schrumpfung um 0,4 Prozent

Aufgrund eines überraschend schwachen zweiten Quartals hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) seine Wachstumsprognose für 2023 gesenkt. Auch für 2024 nahm das DIW seine Prognose zurück. "Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr als einzige große Volkswirtschaft leicht schrumpfen", erklärte das Institut. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte 2023 um 0,4 Prozent sinken, "weil das Minus aus dem ersten Quartal durch die langsame Erholung nicht wettgemacht werden kann". Im Sommer hatte das DIW noch lediglich eine Schrumpfung um 0,2 Prozent erwartet.

Societe Generale: EZB hebt Zinsen im Dezember an

Societe-Generale-Volkswirt Anatoli Annenkov rechnet damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche eine Zinspause einlegen, ihre Zinsen dann aber im Dezember anheben wird. "Wir denken, dass es die Mehrheit in dem Gremium vorziehen wird, abzuwarten, um sich ein besseres Bild von den Daten, einschließlich der Entwicklung der Energiepreise und der Fiskalpolitik im nächsten Jahr, machen zu können, bevor sie über die nächsten Schritte entscheidet", schreibt Annenkov in seinem Ausblick auf die Ratssitzung am 13. und 14. September.

Rabobank: EZB lässt Zinsen trotz hoher Inflation unverändert

Rabobank-Volkswirt Bas van Geffen rechnet damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) nach den Beratungen am 13./14. September trotz anhaltend hoher Inflation unverändert lassen wird. In seinem Ausblick schreibt er: "Die Inflationsdaten haben den Abwärtstrend nicht so überzeugend bestätigt wie erhofft. Gleichzeitig haben sich die Wachstumsaussichten erheblich verschlechtert. Alles in allem glauben wir, dass dies eine Pause rechtfertigt, obwohl wir die Risiken einer weiteren Zinserhöhung nicht genug betonen können."

SEB: EZB bestätigt Zinsen und betont Datenabhängigkeit

Die Analysten der SEB erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen in der nächsten Woche bestätigen wird, wodurch der maßgeblich Bankeinlagensatz bei 3,75 Prozent bliebe. "In ihrem Statement wird die EZB ihre Datenabhängigkeit und den Ansatz betonen, von Sitzung zu Sitzung zu entscheiden", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die Ratssitzung am 13./14. September. EZB-Präsidentin Christine Lagarde werde die Entschlossenheit der EZB zur Inflationsbekämpfung betonen und sagen, dass die Ratssitzung am 20. Oktober sowohl unveränderte Zinsen als auch eine Anhebung bringen könnte.

Barclays: EZB hält still und behält Tightening Bias

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird seine Zinsen in der nächsten Woche nach Einschätzung der Barclays-Volkswirte Mariano Cena und Silvia Ardagna unverändert lassen und zugleich seine Neigung zu weiteren Zinserhöhungen (Tightening Bias) beibehalten. Außerdem wird die EZB ihrer Meinung nach weiterhin in Aussicht stellen, die Tilgungsbeträge fällig gewordener APP-Anleihen bis mindestens Ende 2024 wieder anzulegen und dabei falls nötig flexibel vorzugehen.

Deutsche Bank: EZB-Zinspause nicht ganz sicher

Die Analysten der Deutschen Bank nehmen an, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am 14. September beschließen wird, die Zinsen unverändert zu lassen - ganz sicher sind sie aber nicht. "Die Daten deuten zunehmend darauf hin, dass es eine starke Übertragung (der Geldpolitik auf die Realwirtschaft) gibt - dies spricht für eine Pause, aber sie ist nicht sicher", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die bevorstehende Ratssitzung. Die Inflation könnte zwar ihren Höhepunkt erreicht haben, sei aber noch weit von ihrem Ziel entfernt.

Pictet: EZB hebt Zinsen um 25 Basispunkte an

Pictet-Volkswirt Frederik Ducrozet rechnet weiterhin damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei der Ratssitzung am 14. September eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte beschließen wird. Er räumt allerdings ein, dass die jüngste Kommunikation eher in Richtung einer Zinspause deute. "Sollte es dazu kommen, wäre die EZB aber kaum in der Lage, im Oktober zu erhöhen, weil wir damit rechnen, dass die Kerninflation im September stark sinken wird", schreibt der Analyst in seinem Ausblick.

Commerzbank: EZB hat Zinsgipfel schon erreicht

Commerzbank-Volkswirt Marco Wagner rechnet damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen in der nächsten Woche nicht mehr anheben wird, ihren Zinsgipfel also schon erreicht hat. Wagner schreibt in seinem Ausblick auf die Ratssitzung am 13./14. September: "Die Wirtschaftsaussichten haben sich zuletzt deutlich verschlechtert: Die Industrieproduktion ist bereits im März regelrecht abgestürzt und hat sich seitdem nicht maßgeblich erholt. Zudem zeigt der Dienstleistungssektor zuletzt deutliche Zeichen der Schwäche."

Lindner will Erhöhung des Existenzminimums auf Steuerrecht übertragen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will bei der weiteren Bundestagsberatung des Budgets für 2024 angesichts gestiegener Regelsätze beim Bürgergeld auch höhere Steuerfreibeträge für Beschäftigte durchsetzen. "Wir werden im Zuge der Haushaltsberatungen über die Übertragung des Existenzminimums auf das Steuerrecht sprechen müssen", sagte Lindner. "Was für die Bezieher sozialer Leistungen recht ist, das muss für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler billig sein."

Heil: Kritiker der Bürgergelderhöhung vergiften gesellschaftliches Klima

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat Kritikern der Erhöhung des Bürgergeldes vorgeworfen, das gesellschaftliche Klima in Deutschland zu vergiften. In seiner Rede während der Generaldebatte im Bundestag zum Haushalt betonte Heil zugleich, dass es mit der jetzigen Bundesregierung keine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben werde. CDU-Chef Friedrich Merz (CDU) hatte kürzlich die Höhe der für 2024 geplanten Steigerung des Bürgergelds für Alleinstehende von 502 auf 563 Euro kritisiert und gefordert, dass sich Arbeit wieder lohnen müsse.

Rhein schlägt Einladung zu Deutschland-Pakt aus

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat die Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einem Deutschland-Pakt ausgeschlagen. "Die schnellere Planung von wichtigen Projekten steht seit vielen Monaten auf der To-Do-Liste der Bundesregierung", sagte Rhein den RND-Zeitungen. Die Länder forderten seit langem Fortschritte bei dem Thema. "Stattdessen schafft die Bundesregierung dauernd neue bürokratische Hürden, zum Beispiel mit dem Lieferkettengesetz und dem Whistleblower-Gesetz", so der Vorwurf Rheins. Der hessische Ministerpräsident kritisierte, die Regierungsparteien blockierten ihre Vorhaben vor allem gegenseitig.

IW-Chef kritisiert Deutschland-Pakt

Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, hat den Deutschland-Pakt kritisiert. "Der Scholz-Vorschlag zum Deutschland-Pakt bringt nichts Neues, nichts Überraschendes. Verfahrensbeschleunigung und Bürokratieabbau sind Evergreens", sagte Hüther der Rheinischen Post. Nun müsse es auch etwas werden. "Alles irgendwie richtig, alles bekannt, aber kein Trigger für mehr Investitionen. Darum müsste es jetzt gehen." Hüther forderte dazu konkret die Abschaffung des Solidaritätszuschlags: "Überraschend wäre gewesen: eine breiter gefasste Investitionsprämie - nicht auf Dekarbonisierung begrenzt, sondern auch für digitale Investitionen - und eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags."

Umfrage: CSU droht historisch schlechtes Wahlergebnis

Vier Wochen vor der Landtagswahl in Bayern steht die CSU einer Umfrage zufolge in der politischen Stimmung so schlecht da wie seit langem nicht mehr. In einem ZDF-Politbarometer kommt die Partei von Ministerpräsident Markus Söder auf nur noch 36 Prozent und liegt damit unter ihrem historisch schlechten Wahlergebnis der Landtagswahl 2018. Damals hatte die CSU 37,2 Prozent der Stimmen geholt, ihr schlechtestes Ergebnis seit fast 70 Jahren in Bayern. Deutlich gestärkt ist demnach der Koalitionspartner Freie Wähler, der aktuell bei 16 Prozent liegt und damit deutlich über dem Wahlergebnis von 11,6 Prozent ihm Jahr 2018.

Zahl der Geflüchteten in Deutschland auf neuem Höchststand

In Deutschland leben so viele geflüchtete Menschen wie seit Jahrzehnten nicht. Insgesamt 3,26 Millionen Menschen waren Ende Juni im Ausländerzentralregister als Flüchtlinge registriert, 111.000 mehr als ein halbes Jahr zuvor, wie die Neue Osnabrücker Zeitung aus einer Regierungsantwort auf eine Linken-Anfrage berichtete. Dabei handelt es sich um Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, Asylsuchende oder Geduldete. Nach Angaben der Linken ist das die höchste Zahl seit den 1950er Jahren.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)