Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Arbeitskosten im Euroraum steigen im zweiten Quartal langsamer

Die Arbeitskosten in der Eurozone sind im zweiten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahr um nominal 4,5 (Vorquartal: 5,2) Prozent gestiegen. Dahinter stand ein Anstieg der Lohnkosten um 4,6 (zuvor: 4,9) Prozent und ein Anstieg der Lohnnebenkosten um 4,0 (6,2) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat auf Basis kalenderbereinigter Daten mitteilte. In der gesamten EU erhöhten sich die Arbeitskosten um 5,0 (5,4) Prozent.

Commerzbank: Chinas Wachstum hat Tiefpunkt durchschritten

Die Daten zur Industrieproduktion, zum Einzelhandelsumsatz und zu den Anlageinvestitionen in China zeigen nach Aussage von Commerzbank-Volkswirt Tommy Wu, dass das Wachstum im August wahrscheinlich seinen Tiefpunkt durchschritten hat. Wu geht davon aus, dass die inzwischen ergriffenen staatlichen Maßnahmen ihre Wirkung nicht verfehlen werden. "Die People's Bank of China (PBoC) senkte den Mindestreservesatz für Geschäftsbanken und die Interbankenzinsen.

Deutsche Bank: EZB- Zinssenkung nicht zu schnell einpreisen

Die Analysten der Deutschen Bank erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen bis September 2024 unverändert lassen wird, halten eine weitere Zinsanhebung aber nicht für vollkommen ausgeschlossen. Ihrer Ansicht nach hat die am Donnerstag verabschiedete Formulierung zum künftigen geldpolitischen Kurs einen "selbstkalibrierenden Aspekt": "Wenn der Markt Zinssenkungen im Vergleich zu dem, was die EZB für notwendig hält, zu schnell einpreist, wird der 'substanzielle Beitrag', den eine Pause bei 4 Prozent leisten soll, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen, wahrscheinlich nicht erreicht werden", schreiben sie in einem Kommentar.

Lindner: Inflation ist zu hoch, EZB-Entscheidung nachvollziehbar

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die jüngste Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) als "nachvollziehbar" bezeichnet und angekündigt, Deutschland wolle die Notenbank weiter mit einer "moderat restriktiven Finanzpolitik" und der Einhaltung der Schuldenbremse unterstützen. "Die Inflation ist unverändert zu hoch, die Bundesregierung ist besorgt wegen der unverändert starken Entwicklung der Preise", sagte Lindner vor einem Treffen der Eurogruppe im spanischen Santiago de Compostela. Dies sei eine Gefahr für das wirtschaftliche Fundament, das die Inflation "unterspülen" könnte, warnte er.

Umfrage sieht AfD deutlich als zweitstärkste Partei

Laut dem jüngsten ZDF-Politbarometer für September ist die AfD deutlich zweitstärkste Partei im Bund. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Partei demnach auf ihren neuen Höchstwert von 21 Prozent (plus 1), die SPD jetzt wieder nur auf 17 Prozent (minus 2) und die CDU/CSU unverändert auf 26 Prozent, wie das ZDF mitteilte. Die Grünen würden 16 Prozent (plus 1) erreichen, die FDP käme auf 6 Prozent (minus 1) und die Linke unverändert auf 5 Prozent. Bei einem solchen Ergebnis hätte die Ampel-Koalition weiterhin keine parlamentarische Mehrheit, aber auch für eine große Koalition aus Union und SPD oder Schwarz-Grün würde es nicht reichen. Ein Bündnis aus Union, Grünen und FDP hätte hingegen eine Mehrheit, ebenso wie eines aus Union, SPD und FDP.

Regierung erwägt indirekte Strompreis-Subvention für Unternehmen - Magazin

Im Streit um den hohen Industriestrompreis zeichnet sich laut einem Magazinbericht in der Ampel-Koalition ein möglicher Kompromiss ab. Demnach könnte die Regierung von dem Plan abrücken, den Preis für Strom durch Subventionen oder reduzierte Abgaben direkt zu senken. Der neue Vorschlag, der in Kanzleramt und Wirtschaftsministerium vorbereitet werde, setze stattdessen bei den Kosten für die Herstellung bestimmter Produkte an, berichtete Der Spiegel. Ein solches Instrument existiere bereits und könnte ausgeweitet werden. Die sogenannte Strompreiskompensation erhalten demnach circa 340 energieintensive Unternehmen, etwa für produzierten Stahl, für Chlor oder Papier.

Bayerischer Verfassungsschutz darf AfD als Gesamtpartei beobachten

Der bayerische Verfassungsschutz darf die AfD als Gesamtpartei beobachten und die Öffentlichkeit darüber informieren. Der Verfassungsschutz gehe zu Recht davon aus, dass tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen der AfD bestünden, erklärte der bayerische Verwaltungsgerichtshof in München. Eine Beschwerde der bayerischen AfD wurde im Eilverfahren zurückgewiesen.

Russische Notenbank erhöht Leitzins um 100 Basispunkte

Die russische Zentralbank hat ihren Leitzins um 100 Basispunkte auf 13,00 Prozent erhöht, um die Inflation einzudämmen. Die Zentralbank erklärte, dass sie bei künftigen Sitzungen weitere Zinserhöhungen in Betracht ziehen könnte, da sich in der Wirtschaft "erhebliche Inflationsrisiken herauskristallisiert haben". Im August hatte die Notenbank den Zins schon drastisch um 350 Basispunkte angehoben, um die Abwertung des Rubel zu stoppen, in der sich der russische Krieg gegen die Ukraine spiegelt.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Handelsbilanz Juli Überschuss 6,5 Mrd EUR (Vj Defizit 36,3 Mrd EUR)

Eurozone/Exporte Juli -1,7%, Importe +0,7% gg Vormonat - saisonbereinigt

Eurozone/Handelsbilanz Juli saisonbereinigt Überschuss 2,9 Mrd EUR (Juni: Überschuss 8,6 Mrd EUR)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)