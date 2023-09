Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Inflation im September niedriger als erwartet

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im September deutlicher als erwartet abgenommen, was auch für die Kerninflation galt. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lagen um 4,3 (August: 5,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 0,5 Prozent und einen Rückgang der Jahresteuerung auf 4,5 Prozent prognostiziert. Die Verbraucherpreise ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak stiegen um 0,2 Prozent auf Monats- und 4,5 (5,3) Prozent auf Jahressicht. Volkswirte hatten Raten von 0,5 und 4,8 Prozent erwartet.

Commerzbank: Euroraum-Teuerung wird weiter sinken

Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil erwartet, dass sich der Inflationsdruck im Euroraum nach dem unerwartet deutlichen Teuerungsrückgang im September in den nächsten Monaten fortsetzen wird. Während die Korrektur bei den Energiepreisen abgeschlossen sei, dürfte sich die bei den Nahrungsmittelpreisen fortsetzen, was die Teuerung noch einmal deutlich drücken sollte, schreibt Weil in einem Kommentar. "Aber auch der unterliegende Preisauftrieb dürfte noch etwas nachlassen", meint der Ökonom.

VP Bank: Wegen Inflationsrückgang keine EZB- Zinserhöhung

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen nach Meinung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, wegen des deutlichen Inflationsrückgangs nicht mehr erhöhen. "Die EZB tritt nun an die Seitenlinie, die europäischen Währungshüter sind im passiven Modus angelangt", schreibt Gitzel in einem Kommentar. Fielen die Inflationsraten in den kommenden Monaten weiter, erreiche die EZB restriktives Terrain. "Restriktiv ist eine Zentralbank dann, wenn die Leitzinsen über den Inflationsraten liegen", erläutert Gitzel. Dies sei bislang noch nicht der Fall, gleichwohl sehe er das Zinshoch erreicht.

Deutsche Arbeitslosenzahl steigt im September weiter

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat im September weiter zugenommen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, stieg die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 10.000. Im August hatte sie sich nach revidierten Angaben um 20.000 (vorläufig: 18.000) erhöht. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,7 (August: 5,7) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 15.000 prognostiziert und eine Quote von 5,7 Prozent.

Heil: Herbstbelebung am Arbeitsmarkt leicht gedämpft

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat nach Veröffentlichung der jüngsten Arbeitslosenzahlen konstatiert, dass die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt leicht gedämpft verläuft. "Die Zahlen zum Arbeitsmarkt zeigen, dass er trotz dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld weiterhin stabil ist", erklärte Heil. Zudem gelte für Beschäftigte nach wie vor, dass sie eine hohe Arbeitsplatzsicherheit hätten. "Dennoch wird die klassische Herbstbelebung in diesem Jahr durch die wirtschaftliche Entwicklung leicht abgedämpft", räumte der Arbeitsminister ein.

Finanzministerium will finanzpolitische Drei-Säulen-Strategie

Das Bundesfinanzministerium will eine Drei-Säulen-Strategie für eine "Finanzpolitik in der Zeitenwende" verfolgen. Das geht aus der aktualisierten finanzpolitischen Strategie hervor, die das Ministerium veröffentlichte. Die erste Säule bezieht sich nach der Strategie auf die kurzfristige Stabilisierung in der Krise und die Rückkehr in den Normalmodus nach der Krise, Säule zwei sieht vor, Investitionen zu stärken und die Standortbedingungen durch eine ordnungspolitischen Prinzipien folgende angebotsorientierte Wirtschafts- und Finanzpolitik zu verbessern und Säule drei eine "klare Ausrichtung der Finanzpolitik am Ziel fiskalischer Resilienz und finanzpolitischer Solidität".

Ministerium setzt Kommissionen für "zukunftsfestes" Steuerrecht ein

Das Bundesfinanzministerium setzt zwei Expertenkommissionen ein, um ein "moderneres und zukunftsfestes Steuerrecht" zu erreichen. Das gab das Ministerium in einer Mitteilung bekannt. Im Rahmen von verschiedenen Expertendialogen mit Vertreterinnen und Vertretern von Wissenschaft und Politik sollen demnach konkrete Vorschläge für praxisnahe und politisch umsetzbare Lösungen erarbeitet werden. Den Auftakt bilde die Kommission "Vereinfachte Unternehmensteuer", die am 29. September ihre Arbeit aufnehme. Am 12. Oktober starte dann die Kommission "Bürgernahe Einkommensteuer".

Lindner fordert weitere Entlastung für Menschen und Betriebe

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) drängt seine Ampelpartner SPD und Grüne in einem Zeitungsinterview zu deutlichen Erleichterungen für Wirtschaft und Verbraucher, da die Rezession nach Einschätzung von führenden Wirtschaftsexperten noch schlimmer ausfällt als erwartet. "Wir müssen Wachstumsbremsen lösen. Menschen und Betriebe verdienen Entlastung", sagte der FDP-Chef der Augsburger Allgemeinen.

Länder sehen keine Schieflage der Bund-Länder-Finanzen

Der Bundesrat hat in einer Stellungnahme zu den Haushaltsplänen des Bundes für 2024 und zum Finanzplan bis 2027 angesichts der aktuellen Konjunkturlage negative Auswirkungen des geplanten Bundesetats auf die Haushalte der Länder und Kommunen festgestellt und betont, eine behauptete "Schieflage" der Bund-Länder-Finanzen zu ihren Gunsten gebe es nicht. Nicht nur der Bund, sondern auch die Länder unternähmen erhebliche Anstrengungen zur Krisenbewältigung, erklärte die Länderkammer. Der Bundesrat halte eine gesamtstaatliche Steuerung des Krisenmanagements zur Stabilisierung der Gesamtwirtschaft und zur Bewältigung überregionaler Notlagen durch den Bund für notwendig.

Bundesrat fordert Industriestrompreis und Senkung der Stromsteuer

Der Bundesrat fordert einen international wettbewerbsfähigen Industriestrompreis für energieintensive und außenhandelsabhängige Unternehmen. In einer vom Plenum gefassten Entschließung bat er die Regierung, möglichst zeitnah und in Abstimmung mit der EU-Kommission das Konzept für einen Brücken- und Transformationspreis weiter auszuarbeiten. Durch die Industriestrategie Chinas und den Inflation Reduction Act der USA sei die Einführung eines Industriestrompreises mit dem Ziel der Transformation und Dekarbonisierung umso dringlicher geworden. Deutschland drohe sonst in der internationalen Standortkonkurrenz zurückzufallen.

Bundesrat billigt Gebäudeenergiegesetz

Der Bundesrat hat das Gebäudeenergiegesetz gebilligt, das der Bundestag vor drei Wochen nach langem Streit beschlossen hatte. Die Länderkammer verzichtete bei ihrer Plenarsitzung in Berlin darauf, zu dem umstrittenen Heizungsgesetz den Vermittlungsausschuss anzurufen. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2024 eingeführt werden und regelt den Austausch von Heizungen mit klimafreundlicheren Anlagen. Zunächst gilt die Pflicht zum Einbau von Heizungen mit einem Anteil von 65 Prozent erneuerbaren Energien nur für Neubauten und Neubaugebiete. Für Bestandsgebäude muss zunächst eine kommunale Wärmeplanung vorliegen, bevor die Pflicht zum Einbau von klimafreundlicheren Heizungen spätestens 2028 gilt.

Deutschland übertrifft selbstgestecktes Ziel für internationalen Klimahilfen

Deutschland hat seine Ziele für die internationalen Klimahilfen bereits im vergangenen Jahr und damit drei Jahre früher als geplant übertroffen. Deutschland hat seine internationale Klimafinanzierung 2022 auf ein neues Rekordniveau von 6,39 Milliarden Euro gesteigert und Entwicklungsländern diese Summe für Klimaschutz und Klimaanpassung zur Verfügung gestellt, wie das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesentwicklungsministerium erklärten. Das waren rund 1 Milliarde mehr als im Vorjahr. Damit wurde die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für 2025 zugesagte jährliche Zielmarke von 6 Milliarden Euro Klimafinanzierung aus öffentlichen Mitteln bereits drei Jahre früher erreicht.

Deutsche Gas- und Strompreise für Haushalte steigen im 1H stark

Die Gas- und Strompreise für deutsche Haushalte sind im ersten Halbjahr 2023 kräftig gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Gaspreise gegenüber dem zweiten Halbjahr 2022 um 31,3 Prozent auf 12,26 Cent je Kilowattstunde. Strom verteuerte sich um 21,0 Prozent auf 42,29 Cent pro Kilowattstunde. Auf Jahressicht erhöhten sich die Gaspreise um 52,5 Prozent und die Strompreise um 26,2 Prozent. In den Preisen sind die Preisbremsen für Strom und Erdgas aus dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung berücksichtigt.

Japans Wirtschaftsminister warnt vor Risiken wegen Chinas Problemen

Die Schwierigkeiten in der chinesischen Immobilienbranche und die schwache chinesische Inlandsnachfrage stellen aus Sicht des neuen Wirtschaftsministers von Japan ein Risiko für die japanische und die globale Wirtschaft dar. Yoshitaka Shindo, der das Kabinettsamt Anfang des Monats übernommen hat, sagte, da die Ausfuhren nach China fast ein Fünftel der japanischen Exporte ausmachten, könnten die chinesischen Wirtschaftsprobleme dazu führen, dass sich Japans Wirtschaft eine Stufe nach unten bewegt.

Brasilianisches Gericht hält Amstverbot für Ex-Präsident Bolsonaro aufrecht

