Dow Jones Newswires

Sparkassen-Chefökonomen: Wandel der Wirtschaft ist ein Marathon

Der gegenwärtige Strukturwandel der deutschen Wirtschaft ist ein Generationenprojekt und damit "kein Sprint, sondern ein Marathon", betonen die Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe in einer Publikation des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV). "Derzeit kränkelt zwar der Standort Deutschland, aber wenn die strukturellen Herausforderungen der Demografie, der Dekarbonisierung, De-Globalisierung und der drohenden De-Industrialisierung entschieden wirtschaftspolitisch beantwortet werden, wird der Standort Deutschland zu neuer Stärke kommen", zeigte sich DSGV-Chefvolkswirt Reinhold Rickes überzeugt.

DIHK drängt EU-Spitzen zu verlässlichen Handelsabkommen

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat vor dem informellen EU-Gipfel am Freitag in Granada den Abschluss verlässlicher Handelsabkommen angemahnt. "Die deutsche Wirtschaft ist in hohem Maße auf ihre enge internationale Vernetzung angewiesen. Dies sollten die europäischen Staats- und Regierungschefs bei ihrem wichtigen Strategiegipfel unbedingt berücksichtigen", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Die Unternehmen brauchten endlich den Abschluss von Handelsabkommen mit so wichtigen Partnern wie dem Mercosur oder im Indopazifik. "Ansonsten wird die Diversifizierung von Lieferketten unnötig ausgebremst", warnte Treier.

DIHK sieht Außenwirtschaft auf der schiefen Bahn

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat angesichts des erneuten Rückgangs der deutschen Exporte im August um kalender- und saisonbereinigt 1,2 Prozent ein entschlossenes Handeln der Politik verlangt. "Die deutsche Außenwirtschaft befindet sich auf der schiefen Bahn. Exporte und auch Importe gehen im Jahresverlauf kontinuierlich zurück", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Die sonst sichere Stütze "Außenhandel" der deutschen Wirtschaft wackle bedenklich.

BGA verlangt glaubhafte Angebotspolitik

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat die Bundesregierung nach dem erneuten Rückgang der deutschen Exporte zu einer "echten Angebotspolitik" aufgefordert. "Es ist nicht die Zeit für Umverteilungsfantasien, es braucht endlich eine echte und glaubhafte Angebotspolitik, um die richtigen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu schaffen", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura. Eine ernst gemeinte Senkung der Unternehmensbesteuerung sei überfällig, Genehmigungen müssten deutlich beschleunigt und digitalisiert werden.

Bundesnetzagentur warnt vor Restrisiken im Winter

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat trotz der verbesserten Energieversorgung in diesem Winter vor "Restrisiken" gewarnt und zum Energiesparen aufgerufen. "Die Ausgangssituation zu Beginn der kommenden Heizperiode ist im Hinblick auf die Speicherfüllstände und die Bezugsquellen für Erdgas deutlich besser als im vergangenen Herbst", sagte Müller der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. "Aber es gibt Restrisiken, etwa einen sehr kalten Winter." Ein sparsamer Gasverbrauch bleibe deshalb wichtig, fuhr Müller fort.

Ifo-Institut: Professoren bewerten Wirtschaftspolitik der Ampel kritisch

Ökonomieprofessoren bewerten die Wirtschaftspolitik der Ampel-Regierung zur Halbzeit kritisch. Das geht aus dem neuesten Ökonomenpanel von Ifo-Institut und Frankfurter Allgemeine Zeitung hervor, bei dem im September 205 Wirtschaftsprofessorinnen und -professoren teilgenommen haben, wie das Institut mitteilte. Insgesamt werde die Wirtschaftspolitik der Ampel zur Halbzeit mit der Schulnote 4,0 bewertet. "Besonders kritisch bewerten die Teilnehmer energiepolitische Vorhaben der Ampel-Parteien", sagte Ifo-Forscher Niklas Potrafke. 58 Prozent seien gegen den endgültigen Atomausstieg nach dem russischen Angriffskrieg, 38 Prozent dafür.

SPD-Innenminister für Maghreb als sichere Herkunftsstaaten - Bericht

Die Innenminister der SPD-regierten Bundesländer sprechen sich dafür aus, die Maghreb-Staaten sowie Indien künftig als sichere Herkunftsländer einzustufen. Das berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf einen entsprechenden Beschluss der sogenannten A-Minister. Danach sollten neben Georgien und Moldau künftig auch Staaten wie Algerien, Marokko und Westsahara zu den sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden. Wörtlich heißt es demnach in dem Beschluss: "Die A-IMK spricht sich dafür aus, neben Georgien und Moldau auch Armenien, Indien und die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten in die Anlage II des Asylgesetzes mit aufzunehmen sowie zu prüfen, ob darüber hinaus weitere Herkunftsstaaten als sichere Herkunftsstaaten aufgenommen werden können."

Selenskyj fordert Winter-Schutzschirm für die Ukraine

Bei einem Gipfeltreffen von fast 50 europäischen Ländern in Spanien hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Winter-Schutzschirm für sein Land gefordert. Ein solcher "Verteidigungsschirm" sei wichtig für die Ukraine, betonte Selenskyj beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in der andalusischen Stadt Granada. Für den Winter erwarte er neue "Angriffe mit verschiedenen Typen russischer Raketen und iranischen Drohnen". Zugleich äußerte sich Selenskyj besorgt über eine nachlassende Unterstützung der Europäer und der USA.

Chinesische Firma schloss Satelliten-Kaufvertrag mit Wagner-Gruppe - AFP

Die russische Söldnergruppe Wagner hat mit einem chinesischen Unternehmen einen Vertrag über den Kauf von zwei Beobachtungssatelliten unterzeichnet, um sich Aufklärungskapazitäten zu verschaffen. Der Vertrag zwischen dem chinesischen Unternehmen Yunze Technology Co. Ltd und einem Unternehmen aus dem Umfeld der Söldnergruppe datiert vom November 2022 und konnte von der Nachrichtenagentur AFP eingesehen werden.

EU-Parlament stimmt mehrheitlich für neuen Klimakommissar

Das EU-Parlament hat Wopke Hoekstra zum neuen Klimakommissar und Maros Sefcovic zum neuen Beauftragten für das Klimaschutzpaket Green Deal gewählt. Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich für die beiden Kandidaten. Am Mittwoch hatte bereits der Umweltausschuss grünes Licht gegeben. Der Niederländer Hoekstra erhielt im EU-Parlament in Straßburg 279 Stimmen bei 173 Gegenstimmen und 33 Enthaltungen. Für Sefcovic stimmten 322 der Abgeordneten, 158 Parlamentarier stimmten gegen den Slowaken, 37 enthielten sich.

EU-Klimadienst: September weltweit heiß wie nie - größte je gemessene Abweichung

Der September war nach Angaben des Klimawandel-Diensts des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus (C3S) der heißeste je gemessene Monat - mit Temperaturen weit jenseits der bisherigen Rekordwerte. Demnach lag die weltweite durchschnittliche Lufttemperatur im September mit 16,38 Grad um 0,5 Grad über dem bisherigen Rekord für 2020. Normalerweise werden Temperaturrekorde um weniger als ein Zehntel Grad gebrochen. Dem C3S zufolge war der September der "Monat mit der stärksten abnormalen Hitze" seit Beginn der entsprechenden Datenreihe im Jahr 1940.

DJG/DJN/AFP/apo

Dow Jones Newswires

October 05, 2023