EZB-Vize de Guindos: Debatte über Zinssenkungen "verfrüht"

EZB-Vize Luis de Guindos hat sich gegen eine Diskussion über Zinssenkungen ausgesprochen. Sie wäre "verfrüht", weil die Aussichten zu Wachstum und Inflation noch zu unsicher seien, sagte de Guindos in einem Interview mit der slowenischen Zeitung Finance Business Daily. Die Europäische Zentralbank (EZB) werde von Sitzung zu Sitzung entscheiden. Die EZB hatte zuletzt ihre Leitzinsen bestätigt. Der Bankeinlagensatz blieb bei 4,00 Prozent.

Goolsbee: Fed muss auf längerfristige Anleiherenditen achten

Ein hochrangiger US-Währungshüter hat erklärt, dass die Zentralbank die Auswirkungen der höheren längerfristigen Anleiherenditen genau beobachten muss, um sicherzustellen, dass sie die Wirtschaft im kommenden Jahr nicht stärker bremsen als erwartet. Austan Goolsbee, Präsident der Chicago-Fed, sagte in einem Interview mit dem Wall Street Journal, dass der jüngste Anstieg der längerfristigen Kreditkosten an Bedeutung gewinnen könnte, wenn die Zentralbank ihren Fokus von der Frage, wie hoch sie die Zinsen anheben soll, auf die Frage verlagert, wie lange sie die Zinsen in der Nähe des 22-Jahreshochs halten soll.

Buschmann: Stromsteuer sinkt 2024 und 2025 für produzierendes Gewerbe

Die Koalition hat nach Angaben von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) eine befristete Senkung der Stromsteuer zur Entlastung der Wirtschaft vereinbart. "Eine gute Nachricht: Die Stromsteuer wird 2024 und 2025 für das produzierende Gewerbe von Mittelstand bis Industrie auf das EU-Minimum gesenkt", erklärte Buschmann über den Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter. Das sei eine Entlastung von 2,75 Milliarden Euro. "Ein Eingriff in den am Markt gebildeten Preis (Industriestrompreis) erfolgt nicht", betonte der Justizminister.

Lindner sieht "substanzielle Fortschritte" bei EU-Fiskalregeln

Die Finanzminister der Europäischen Union (EU) haben laut Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Fortschritte in ihren Diskussionen über die Grundsätze einer Reform der EU-Fiskalregeln erreicht, sind sich aber weiter nicht über die genauen Kriterien einig. "Während der vergangenen Wochen haben wir substanzielle Fortschritte erzielt", sagte Lindner bei seinem Eintreffen zu einer EU-Finanzministertagung in Brüssel.

Ost-Ausschuss: Osthandel spürt konjunkturellen Gegenwind

Der deutsche Osthandel hat sich in den ersten drei Quartalen 2023 nach Angaben des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft negativ entwickelt. "Auch der deutsche Osthandel bekommt den globalen konjunkturellen Gegenwind zu spüren", sagte die Verbandsvorsitzende Cathrina Claas-Mühlhäuser. In den neun Monaten Januar bis September 2023 sank der nominale Warenaustausch mit den 29 Ost-Ausschuss-Ländern im Vergleich zu den ersten drei Quartalen des Vorjahres nach ihren Angaben um 5,4 Prozent.

Regierungskreise: Treffen zwischen Biden und Xi für 15. November anvisiert

US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping werden sich voraussichtlich am 15. November in San Francisco treffen. Beide Seiten hätten Vorkehrungen für eine erste Zusammenkunft der beiden Staatschefs seit einem Jahr am Rande des nächsten Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der kalifornischen Metropole getroffen, sagten ein ranghoher US-Beamter und ein in Washington ansässiger Diplomat der Nachrichtenagentur AFP.

Mexiko Verbraucherpreise Okt +0,38% (PROG: +0,40%) gg Vm

Mexiko Kernrate Verbraucherpreise Okt +0,39% (PROG: +0,37%) gg Vm

