Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank hält BIP-Anstieg Anfang 2024 für möglich

Die Deutsche Bundesbank rechnet damit, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal dieses Jahres erneut sinken wird, hält aber eine leichte Erholung für Anfang nächsten Jahres für möglich. "Im vierten Quartal 2023 dürfte die Wirtschaftsleistung erneut leicht zurückgehen. Im ersten Quartal 2024 könnte sie dann aber wieder leicht zulegen", heißt es im aktuellen Monatsbericht für November.

Bundesbank: Märkte preisen Risiko von Euroraum-Inflation über 2% ein

Die deutsche Bundesbank ist nicht davon überzeugt, dass die längerfristigen Inflationserwartungen für den Euroraum bei 2 Prozent verankert sind. "Die einjährigen Terminwahrscheinlichkeiten für die Inflationsrate verdeutlichen, dass die Marktteilnehmer in den nächsten Jahren eher eine über dem Inflationsziel liegende Inflationsrate befürchten als eine darunter liegende", schreibt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht für November.

EZB: Niedrige Bank-Bewertungen könnten Finanzstabilität gefährden

Die Europäische Zentralbank (EZB) macht sich Sorgen wegen der niedrigen Bewertung der Banken des Euroraums und der hohen Risikoprämien, die Investoren für den Kauf von Bankaktien fordern. In einem Aufsatz ihres Finanzstabilitätsberichts macht die EZB dafür auch die in einigen Ländern geplante höhere Besteuerung von Bankgewinnen verantwortlich.

Societe Generale: EZB achtet besonders auf Kerninflation

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Einschätzung der Analysten von Societe Generale maßgeblich an der Kerninflation ausrichten. "Wir glauben, dass die EZB ihre Zinsen nicht weiter anheben wird, sondern mindestens so lange unverändert lassen wird, wie die Kerninflationsprognosen auf Sicht von einem Jahr deutlich oberhalb von 2 Prozent bleiben", schreiben sie in einem Kommentar.

Scholz: Deutschland hat konjunkturelle Delle wohl überwunden

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass Deutschland seine wirtschaftliche Schwächephase überwunden hat. Auf einer Konferenz mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs in Berlin verwies Scholz auf den potenziellen Gewinn, den Deutschland und Afrika durch eine engere Zusammenarbeit im Bereich Freihandel, Energie und Arbeitskräften erzielen könnten. Es gehe darum, gemeinsam private Investitionen und Beschäftigung zu fördern sowie Reformen in den afrikanischen Partnerländern voranzubringen und so den Boden für nachhaltiges Wachstum zu bereiten.

Habeck will "deutlich mehr Schub" bei Digitalisierung

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) haben sich mit Blick auf den am Montag und Dienstag in Jena stattfindenden Digital-Gipfel dafür stark gemacht, das "volle Potenzial" von Künstlicher Intelligenz (KI) für Deutschland zu nutzen. Die Welt befinde sich im Umbruch, betonte Habeck. "In dieser Zeitenwende ist die digitale Transformation ein zentrales Element und Instrument zugleich: Um die Herausforderungen zu meistern, brauchen wir deutlich mehr Schub bei der Digitalisierung", mahnte er.

Normenkontrollrat: Erfüllungsaufwand noch nie so hoch

Der laufende Erfüllungsaufwand für neue Gesetze ist dem neuen Jahresbericht des Nationalen Normenkontrollrats (NKR) zufolge noch nie so hoch gewesen wie heute. Der Bericht, den der NKR Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) übergibt, misst in diesem Kontext den Zeitaufwand und die Kosten, die neue Gesetze Jahr für Jahr verursachen. Gegenüber den Vorjahren seien die Belastungen von Unternehmen, Behörden und Bürgern um 9,3 Milliarden Euro pro Jahr und einmalig um 23,7 Milliarden Euro gestiegen, erklärte das unabhängige Kontroll- und Beratungsgremium.

VDMA: Deutschland und Europa dürfen Afrika nicht China überlassen

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat angesichts des Afrika-Gipfels in Berlin von Deutschland und Europa gefordert, die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas nicht China zu überlassen. "China hat sich auf dem afrikanischen Kontinent die Pole-Position erarbeitet und ist mit weitem Anstand der wichtigste ausländische Lieferant, auch bei Maschinen und Anlagen. Deutschland und Europa können dagegen ihre Position nicht ausbauen, denn wir konzentrieren uns immer noch auf klassische Entwicklungszusammenarbeit ohne Bezug zur Wirtschaft", sagte Ulrich Ackermann, Abteilungsleiter Außenwirtschaft im VDMA.

HDE sieht Einzelhandel auf dem Weg zur Digitalbranche

Vor dem Digital-Gipfel der Bundesregierung hat der Handelsverband Deutschland (HDE) die große Bedeutung und die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten digitaler Technologien im Einzelhandel betont. Gleichzeitig forderte der Verband die Politik auf Bundes- und EU-Ebene auf, zielgenau und sparsam mit möglichen Regulierungen umzugehen.

Bundesregierung setzt auch nach Mileis Wahlsieg auf Mercosur-Abkommen

Die Bundesregierung setzt auch nach dem Wahlsieg des Ultraliberalen Javier Milei bei der argentinischen Präsidentschaftswahl auf das geplante Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Ländern. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, die Bundesregierung sei hoffnungsvoll, man stehe auch nach dem Wahlsieg von Milei in fruchtvollen bilateralen und multilateralen Beziehungen mit Argentinien.

IWF will mit neuem argentinischen Präsidenten zusammenarbeiten

Der Internationale Währungsfonds (IWF) will mit dem neuen Präsidenten Javier Milei zusammenarbeiten, um die wirtschaftliche Stabilität in Argentinien zu gewährleisten, sagte IWF-Geschäftsführerin Kristalina Georgieva. Milei, ein Ultraliberaler, der extreme Maßnahmen wie die Ersetzung des Peso durch den US-Dollar und die Abschaffung der argentinischen Zentralbank versprochen hat, setzte sich in einer Stichwahl gegen Wirtschaftsminister Sergio Massa durch.

Japan will bei von Huthi-Rebellen gekaperten israelischen Schiff vermitteln

Japan will bei der Freigabe eines von Huthi-Rebellen im Jemen gekaperten israelischen Schiffes vermitteln. Tokio stehe "in Kontakt mit Israel", erklärte die japanische Außenministerin Yoko Kamikawa. "Zusätzlich zur direkten Kontaktaufnahme mit den Huthis drängen wir auch Saudi-Arabien, Oman, den Iran und andere betroffene Länder, die Huthis nachdrücklich zur baldigen Freilassung des Schiffes und der Besatzungsmitglieder aufzufordern".

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2023 07:30 ET (12:30 GMT)