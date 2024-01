Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Euroraum-Arbeitslosenquote sinkt im November unerwartet

Die Arbeitslosigkeit im Euroraum hat sich im November unerwartet verringert. Laut Mitteilung von Eurostat sank die Arbeitslosenquote auf 6,4 (Oktober: 6,5) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 6,6 Prozent prognostiziert. Auch in der EU sank die Quote, und zwar auf 5,9 (6,0) Prozent. Gemäß Schätzungen von Eurostat waren im November in der EU 12,954 Millionen Personen arbeitslos, davon 10,970 Millionen im Euroraum. Gegenüber dem Vormonat sank die Zahl der arbeitslosen Personen in der EU um 144.000 und im Euroraum um 99.000. Auf Jahressicht sank die Arbeitslosenzahl in der EU um 283.000 und im Euroraum um 282.000.

Landesarbeitsgericht Hessen berät kurz vor Streikbeginn zu DB-Eilantrag gegen GDL

Das Landesarbeitsgericht Hessen berät am späten Dienstagnachmittag kurz vor Streikbeginn in zweiter Instanz über den Eilantrag der Deutschen Bahn gegen den Arbeitskampf der Lokführergewerkschaft GDL. Die Berufungsverhandlung werde um 17.00 Uhr beginnen, erklärte das Frankfurter Gericht. Der Streik beginnt planmäßig um 18.00 Uhr im Güterverkehr, der Personenverkehr soll ab Mittwochfrüh um 02.00 Uhr bestreikt werden.

Landwirte setzen Proteste mit vereinzelten Blockadeaktionen fort

Am Dienstag haben Bauern ihre Proteste gegen die Politik der Regierung fortgesetzt - allerdings in weit geringerem Umfang als am Montag. Nach Angaben der Polizei wurden etwa in Sachsen Auffahrten der Autobahn 72 bei Stollberg besetzt, im Erzgebirgskreis versammelten sich demnach zudem Protestierende an einigen Kreuzungen von Bundes- und Staatsstraßen. Vereinzelte Aktionen von Landwirten wurden unter anderem aus Teilen Hessens und Baden-Württembergs gemeldet.

Ifo: EU-Exporte nach Russland bei 37 Prozent des Vorkriegsniveaus

Die EU-Exporte nach Russland sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Frühjahr 2022 auf 37 Prozent des Vorkriegsniveaus zurückgegangen. Das ergab eine Untersuchung des Ifo-Instituts. Durch die Ausfuhrbeschränkungen der Europäischen Union (EU) und anderer westlicher Länder fehlt laut Ifo in Russland etwa ein Drittel der sanktionierten Produkte im Vergleich zur Vorkriegszeit. China ist hingegen für Russland zum wichtigen alternativen Lieferanten geworden.

Chinas Außenminister: Beziehungen zu den USA im vergangenen Jahr "stabilisiert"

Das Verhältnis zwischen China und den USA hat sich nach Pekings Ansicht im vergangenen Jahr "stabilisiert". Nach Schwierigkeiten zu Beginn des Jahres und "nach harter Arbeit" hätten beide Seiten "die Kommunikation und den Dialog restrukturiert" und der Verfall der bilateralen Beziehungen sei aufgehalten worden, sagte Außenminister Wang Yi bei einer Rede am Dienstag in Peking.

34-jähriger Attal zu Frankreichs neuem Premierminister ernannt

Frankreich bekommt den jüngsten Premierminister seiner Geschichte: Der 34-jährige Gabriel Attal, bislang Bildungsminister, wurde am Dienstag zum Regierungschef ernannt, wie das Präsidialamt in Paris mitteilte. Attal wird damit der erste offen homosexuelle Politiker in dem Amt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beauftragte ihn zugleich mit der Bildung einer neuen Regierung.

Zahl der Todesfälle sinkt 2023 erstmals seit Pandemie wieder

Nach mehreren Anstiegen während der Corona-Jahre ist die Zahl der Todesfälle in Deutschland 2023 erstmals wieder gesunken. Insgesamt starben im vergangenen Jahr 1,02 Millionen Menschen und damit rund 45.000 oder 4 Prozent weniger als 2022, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

Briefwahl zur Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin hat begonnen

In Berlin hat mit der Versendung der ersten Briefwahlunterlagen die Teilwiederholung der Bundestagswahl 2021 begonnen. In den kommenden Tagen erhalten die ersten Wahlberechtigen in den teilnehmenden Wahlbezirken ihre Stimmzettel, teilte der Landeswahlleitung mit. Die Teilwiederholung soll am 11. Februar dieses Jahres stattfinden. Der Landeswahlleitung zufolge sind etwa 550.000 Berlinerinnen und Berliner zur Stimmabgabe aufgerufen.

Taiwanischer Präsidentschaftskandidat wirft Peking "Einmischung" vor

Wenige Tage vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Taiwan hat der Vizepräsident und aussichtsreiche Kandidat Lai Ching-te China "Einmischung" vorgeworfen. Peking habe "zu allen Mitteln gegriffen, um diese Wahl zu stören", sagte Lai am Dienstag vor Journalisten. Neben "politischer und militärischer Einschüchterung" setze China auf "wirtschaftliche Mittel" sowie "Desinformation" und "Drohungen", erläuterte der Politiker.

SNB: Währungsreserven Dez 666,093 Mrd CHF

SNB: Währungsreserven betrugen im Nov 655,239 Mrd CHF

