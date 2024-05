Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Rabobank: Powell redet zwischen PPI, CPI und Strafzöllen

Die Analysten der Rabobank weisen darauf hin, dass der Zeitpunkt der für Dienstag (16.00 Uhr) angekündigte Rede von Fed-Chairman Jerome Powell recht brisant ist. Er falle zwischen die Veröffentlichung von Erzeugerpreisdaten für April (Dienstag, 14.30 Uhr) und die Verbraucherpreisdaten (Mittwoch, 14.30 Uhr). "Und dann gibt es da auch noch das nicht unbedeutende Thema hoher Zölle auf chinesische Elektroautos, die morgen angekündigt werden sollen", schreiben die Analysten in einem Kommentar.

Deutsche Bank: Bei US-Verbraucherpreisen Mieten im Fokus

Marktteilnehmer und Analysten werden bei der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten für April (Mittwoch, 14.30 Uhr) nach Aussage von Volkswirten der Deutschen Bank vor allem auf die Entwicklung der Mieten achten. "Wie immer werden alle Augen darauf gerichtet sein, ob sich die Mieten endlich mehr im Einklang mit den zahlreichen Modellen entwickeln, die anzeigen, dass sie eigentlich schon deutlich unter dem derzeitigen Niveau liegen sollten", schreiben sie in einem Kommentar.

Deutsche Bank erhöht deutsche Wachstumsprognose 2024

Die Volkswirte der Deutschen Bank haben ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum Deutschlands im laufenden Jahr auf 0,3 Prozent angehoben. "Damit dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) endlich überzeugend über das Niveau vor der Pandemie steigen", schreiben sie in einem Kommentar. Sie begründen ihrem Optimismus mit zwei Gründen: Einem stärkeren Wachstum des Konsums und der Exporte. "Gleichzeitig werden jedoch die schlechten Investitionsaussichten das Wachstum weiterhin bremsen", warnen sie. Die mittelfristigen Aussichten seien alles andere als rosig.

Bundesbank: Zahl der Banken sinkt 2023 etwas langsamer

Die Konsolidierung im deutschen Bankensektor hat sich nach Angaben der Bundesbank im vergangenen Jahr etwas verlangsamt. Wie die Bundesbank in ihrem aktuellen Bankstellenbericht mitteilte, sank die Gesamtzahl der Kreditinstitute um 55 (Vorjahr: 61) auf 1.403. Dazu trugen vor allem 52 (55) Fusionen vornehmlich im Genossenschaftssektor bei. Von den insgesamt 63 Abgängen entfielen acht auf Erlaubnisrückgaben, zwei auf Erlaubnisentzüge und einer auf eine Insolvenz. Dem standen acht Zugänge - meist ausländische Kreditinstitute mit Ziel einer Präsenz in Deutschland - gegenüber.

BKA: Cyberkriminalität im Jahr 2023 erneut gestiegen

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Straftaten im Bereich Cyberkriminalität erneut gestiegen. Besonders hoch mit einem Plus von 28 Prozent war der Anstieg von Straftaten, bei denen sich die Täter im Ausland oder an einem unbekannten Aufenthaltsort befanden und mit ihren Straftaten auf Deutschland abzielten, wie aus dem aktuellen Bericht zur Cyberkriminalität hervorgeht. Dieser wurde von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), dem Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, und der Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Claudia Plattner, in Wiesbaden vorgestellt.

Lindner will Haushalt 2025 zu "Inventur" von Sozialleistungen nutzen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat darauf gepocht, in den Verhandlungen zum Budget 2025 auch Sozialleistungen auf ihre Treffsicherheit hin zu überprüfen. Es sei "immer populär", eine Ausdehnung sozialer Leistungen zu fordern, die Frage sei aber, wie treffsicher der Sozialstaat sei. "Ich wünsche mir und arbeite daran, dass wir in diesem Sinne den Haushalt 2025 nutzen als eine Inventur, als eine Gelegenheit, auch zu prüfen, wo der Sozialstaat treffsicherer werden kann", sagte Lindner beim Deutschen Steuerberaterkongress in Berlin. "Solidarität setzt immer eine Gegenleistung voraus", betonte der FDP-Vorsitzende. So sei das Bürgergeld nicht etwa ein bedingungsloses Grundeinkommen.

Habeck ruft FDP und SPD zur Beendigung ihres Rentenstreits auf

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat FDP und SPD zur Beendigung ihres Rentenstreits aufgerufen. Er habe Unverständnis dafür, dass das Rentenpaket II jetzt wieder aufgemacht werden soll, wie er im Frühstart von RTL/ntv sagte. Vergangene Woche war auf Drängen der FDP die Verabschiedung des Rentenpakets im Bundeskabinett verschoben worden.

Scholz fordert Serbiens Präsident zur Umsetzung des Abkommens mit Kosovo auf

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in einem Telefonat den serbischen Staatspräsidenten Aleksandar Vucic aufgefordert,das Ohrid-Abkommen des Staates mit Kosovo umzusetzen. Das Abkommen sieht vor, dass beide Staaten gegenseitig Dokumente und Symbole anerkennen und dass Serbien Kosovos Mitgliedschaft in internationalen Organisationen nicht widerspricht.

China startet Emission von Anleihen zur Stützung der Wirtschaft

China wird in dieser Woche mit dem Verkauf der ersten Tranche einer geplanten ultralangen Anleihe in Höhe von 1 Billion Yuan (138,37 Milliarden US-Dollar) beginnen, weil Peking die Wirtschaft weiter stützen will. Der Verkauf wird von Mai bis November laufen, wobei am Freitag eine nicht näher bezeichnete Menge spezieller 30-jähriger Anleihen ausgegeben werden soll, wie auf der Website des chinesischen Finanzministeriums zu lesen ist.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2024 07:30 ET (11:30 GMT)