EZB: Inflationserwartungen der Konsumenten im Juni stabil

Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind im Juni stabil geblieben, lagen aber immer noch oberhalb des Inflationsziels der EZB von 2 Prozent. Wie aus der jüngsten Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, erwarteten die Konsumenten, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 2,8 (Mai: 2,8) Prozent steigen werden. Das ist das niedrigste Niveau seit September 2021. Auf Sicht von drei Jahren sahen sie die Inflation bei 2,3 (2,3) Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit Februar 2022, als der russische Krieg gegen die Ukraine begann.

RWI: Containerumschlag stagniert auf hohem Niveau

Der Containerumschlag-Index des RWI - Leibniz -Instituts für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist nach der aktuellen Schnellschätzung im Juni saisonbereinigt bei 130,4 Punkten geblieben. "Dabei wurde ein recht deutlicher Rückgang des Containerumschlags in den europäischen Häfen durch einen Anstieg in den übrigen Häfen ausgeglichen", erklärte das RWI.

Destatis: Publikation von Einzelhandelsdaten weiter verschoben

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat mitteilt, dass sich die Publikation von einigen Konjunkturstatistiken aus dem Handel und dem Dienstleistungsbereich weiter verzögert. Genannt wurden der Umsatz im Einzelhandel, der Umsatz im Dienstleistungsbereich sowie der Umsatz im Gastgewerbe. Voraussichtlich werde die Berichterstattung im Einzelhandel (beginnend mit Berichtsmonat Mai 2024) und im Dienstleistungsbereich (beginnend mit Berichtsmonat April 2024) Ende August 2024 wieder aufgenommen, hieß es.

Russische Notenbank erhöht Leitzins um 200 Basispunkte

Die russische Zentralbank hat ihren Leitzins zum ersten Mal in diesem Jahr angehoben und signalisiert, dass sie die Kreditkosten wahrscheinlich erneut erhöhen wird, um den Anstieg der Inflation einzudämmen, der durch die Abzweigung von Arbeitskräften und anderen Ressourcen für den Krieg gegen die Ukraine verursacht wurde. Der Leitzins wurde um 200 Basispunkte auf 18,00 Prozent erhöht. Die Entscheidung, den Leitzins zu erhöhen, war von den Anlegern erwartet worden

Sabotage trifft Frankreichs Bahnlinien zu Beginn der Olympischen Spiele

Frankreichs Schienennetz ist am Freitag, dem Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, Ziel eines massiven Sabotageakts geworden. Nach behördlichen Angaben wurden gegen 4.00 Uhr morgens Ortszeit an mehreren Stellen des Eisenbahnnetzes des Landes Brände gelegt. Auf mehreren Hochgeschwindigkeitsstrecken wird es deshalb zu tagelangen Ausfällen kommen. Die Schäden beeinträchtigen den Betrieb auf den Strecken, die den Verkehr aus dem Norden, Südwesten und Osten nach Paris bringen. An einigen Stellen wurden Kabel durchtrennt und anschließend verbrannt, so dass mühsame Reparaturen erforderlich sind.

Barack Obama und Michelle Obama unterstützen Kamala Harris

Der ehemalige Präsident Barack Obama und Michelle Obama haben die Präsidentschaftskandidatur von Kamala Harris unterstützt und damit das bisher bemerkenswerteste Zeichen für die schnelle Konsolidierung der Demokratischen Partei gesetzt. Die Unterstützung der Obamas kam am Ende der ersten Woche, in der Harris zur Kandidatin der Partei ausgerufen wurde, nachdem Präsident Joe Biden beschlossen hatte, sich aus dem Rennen um die Präsidentschaft zurückzuziehen. In einem Video, das von der Kampagne veröffentlicht wurde, sprach Harris mit den Obamas per Telefon, während sie zu einer Veranstaltung in Indianapolis war.

