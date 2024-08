Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Euroraum-Handelsbilanzüberschuss steigt im Juni

Der Überschuss in der Handelsbilanz des Euroraums hat im Juni wegen geringerer Einfuhren auf Jahressicht zugenommen. Wie Eurostat berichtet, betrug er 22,3 Milliarden Euro, nachdem er im Juni 2023 bei 18,0 Milliarden gelegen hatte. Die Warenausfuhren des Euroraums in die restliche Welt beliefen sich demnach auf 236,7 Milliarden Euro, ein Rückgang von 6,3 Prozent gegenüber Juni 2023. Die Einfuhren aus der restlichen Welt sanken aber sogar um 8,6 Prozent auf 214,3 Milliarden Euro.

Raiffeisenverband erwartet für 2024 schlechteste Getreideernte seit Jahren

Deutschland steht nach Einschätzung des Deutschen Raiffeisenverbands (DRV) vor der schlechtesten Getreideernte seit dem Dürrejahr 2018. In diesem Jahr werden den Schätzungen zufolge 39,1 Millionen Tonnen Getreide eingefahren, was rund 8 Prozent unter der Vorjahresernte liegt. Als Gründe nannte der Verband die erneut gesunkene Anbaufläche sowie niedrigere Hektarerträge wegen des unbeständigen Wetters mit teilweise starken Niederschlägen sowie fehlender Wärme und mangelndem Sonnenschein. Die schlechte Getreideernte könnte laut Verband Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in Deutschland haben.

IMK sieht 2024 keine Trendwende beim Wohnungsbau

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) sieht nach den jüngsten Zahlen über Baugenehmigungen im Juni 2024 noch keine Trendwende in diesem Jahr. "Der Rückgang der Baugenehmigungen für neue Wohnungen in Deutschland hat sich verlangsamt, der Boden ist aber noch nicht erreicht", sagte der wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien. Das ursprüngliche Ziel der Bundesregierung, dass jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen in Deutschland entstehen sollten, liege nun in für diese Legislaturperiode in unerreichbarer Ferne. "Das aktuelle Niveau der Baugenehmigungen entspricht nur etwas mehr als 200.000 neu gebauten Wohnungen pro Jahr", betonte er.

Lindner fordert effektiveren Einsatz von Budgetmitteln

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor dem Hintergrund der Verhandlungen über das Budget 2025 auf einen effektiveren Mitteleinsatz gepocht. "Ausgeschlossen sind für mich Steuererhöhungen und Umgehungen der Schuldenbremse", sagte er der Augsburger Allgemeinen. Man müsse die Mittel vielmehr effektiver einsetzen. "Weniger Selbstverwaltung des Staates, weniger Fehlanreize im System der sozialen Sicherung, Unterbinden von illegaler Einwanderung, Prüfung unseres internationalen Engagements. Wenn wir das schaffen, dann haben wir für Bildung, Sicherheit, Infrastruktur und Digitalisierung deutlich mehr Möglichkeiten, ohne die Bürger zu belasten", sagte Lindner.

Habeck gegen Gasbohrung vor Borkum

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stellt sich gegen das deutsch-niederländische Vorhaben, vor der Nordsee-Insel Borkum nach Erdgas zu bohren. Für die Sicherung der deutschen Energieversorgung sei das Projekt "nicht nötig", sagte Habeck dem Spiegel laut Vorabmeldung. Der niederländische Energiekonzern One-Dyas schätzt dem Bericht zufolge, dass er aus dem Feld "N05-A" nahe der Inseln Borkum und Schiermonnikoog über mehrere Jahre 4,5 bis 13 Milliarden Kubikmeter Gas gewinnen kann. Das entspräche nur etwa 6 bis 17 Prozent der knapp 77 Milliarden Kubikmeter, die Deutschland allein im vergangenen Jahr verbraucht hat.

US-Regierung und Konzerne einigen sich auf niedrigere Medikamentenpreise

Die US-Regierung hat mit den Pharmaherstellern erstmals niedrigere Preise für Medikamente ausgehandelt - ein Wendepunkt in den Bemühungen, die hohen Gesundheitskosten einzudämmen. Medicare - die öffentliche und bundesstaatliche Krankenversicherung innerhalb des US-Gesundheitssystems - wird die Preise ab 2026 zahlen.

HONGKONG

BIP 2Q saisonbereinigt +0,4% gg 1Q

TAIWAN

BIP 2Q revidiert +5,06% gg Vorjahr (vorläufig: +5,09%)

BIP 2Q revidiert +0,29% gg Vorquartal (vorläufig: +0,03%)

