Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

Eurozone -BIP steigt im vierten Quartal um 0,1 Prozent

Die Wirtschaft des Euroraums ist im vierten Quartal 2024 entgegen bisherigen Annahmen leicht gewachsen. Wie Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten erwartet, dass Eurostat das Ergebnis der ersten Veröffentlichung, eine BIP-Stagnation, bestätigen würde. Auf Jahressicht betrug das BIP-Wachstum im vierten Quartal wie in zuvor geschätzt 0,9 Prozent.

EU-Kommission: Trumps Zölle ein Schritt in die falsche Richtung

Die Pläne von US-Präsident Donald Trump, Länder mit Gegenzöllen zu belegen, sind nach Aussage der EU-Kommission "ein Schritt in die falsche Richtung". Die EU hat nach eigenen Angaben einige der niedrigsten Zölle der Welt und sieht keine Rechtfertigung für erhöhte US-Zölle auf ihre Exporte. Solche Maßnahmen kämen einer Steuer für US-Bürger gleich, erhöhten die Unternehmenskosten, behinderten das Wachstum und trieben die Inflation an, heißt es in einer Mitteilung der Kommission.

Wer­bung Wer­bung

Trump-Gegenzölle unterstreichen Bedrohung für China

China ist kein offensichtliches Ziel für gegenseitige Zölle, was aber nicht bedeutet, dass Peking aufatmen könne, so die Einschätzung von Capital Economics. Ökonom Julian Evans-Pritchard zufolge liege Chinas durchschnittlicher Zollsatz für US-Importe auf den üblicherweise verwendeten Meistbegünstigungstariflisten um 4,1 Prozent höher als umgekehrt, dies schließe jedoch die seit dem ersten Handelskrieg verhängten Zölle aus. "Wenn wir dies berücksichtigen, schätzen wir, dass Chinas durchschnittlicher Zollsatz für US-Importe tatsächlich 7,5 Prozent niedriger ist als in der anderen Richtung."

Vance droht Putin mit Sanktionen und militärischen Maßnahmen

US-Vizepräsident JD Vance hat Moskau mit Sanktionen und auch militärischen Maßnahmen gedroht, falls der russische Präsident Wladimir Putin einem Friedensabkommen mit der Ukraine nicht zustimmen sollte, das dem angegriffenen Land langfristig die Unabhängigkeit garantiert. Vance sagte, die Option, US-Truppen in die Ukraine zu entsenden, falls Moskau nicht mit dem Ziel einer Lösung des Konflikts verhandelt, bleibe "auf dem Tisch". Damit schlug er einen weitaus härteren Ton an als Verteidigungsminister Pete Hegseth, der am Mittwoch angedeutet hat, die USA würden keine Truppen entsenden. "Es gibt wirtschaftliche Druckmittel und natürlich auch militärische Druckmittel", die die USA gegen Putin einsetzen könnten, sagte Vance.

Wer­bung Wer­bung

Gericht stoppt Einfrieren von US-Hilfsgeldern

Ein US-Bundesrichter hat die Trump-Administration angewiesen, das Einfrieren von US-Hilfsgeldern für das Ausland vorübergehend aufzuheben. Nach Aussage von Richter Amir Ali hat die Entscheidung der Regierung "verheerende Auswirkungen" auf Unternehmen und Organisationen, darunter Entlassungen und Schließungen. Ali hat die Regierungsbeamten angewiesen, bis Dienstag einen Statusbericht über die Einhaltung des Urteils vorzulegen. Er hat es jedoch unterlassen, Trumps Durchführungsverordnung in ihrer Gesamtheit zu untersagen, die eine interne Überprüfung von Regierungsprogrammen beinhaltete.

Russische Zentralbank belässt Leitzins bei 21,00 Prozent

Die russische Zentralbank hat ihren Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert gelassen. Sie warnte aber, dass sie die Kreditkosten bald anheben könnte, wenn die Inflation, die zum großen Teil auf die Invasion in der Ukraine zurückzuführen ist, nicht nachlässt. Die Notenbank beließ ihren Leitzins bei 21,00 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit dem Einmarsch in die Ukraine Anfang 2022.

Chinas Kreditvergabe erreicht Rekordhoch im Januar

Die Kreditvergabe der chinesischen Banken hat im Januar ein Rekordhoch erreicht, da die Banken der Aufforderung Pekings folgten, die Wirtschaft stärker zu unterstützen. Neue Yuan-Kredite beliefen sich im Januar auf 5,13 Billionen Yuan (umgerechnet 703,72 Milliarden Dollar) nach 990 Milliarden Yuan im Dezember, wie aus den von der People's Bank of China veröffentlichten Daten hervorgeht.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande BIP 4Q +0,4% gg Vorquartal - CBS

Niederlande BIP 4Q +1,8% gg Vorjahr - CBS

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2025 07:30 ET (12:30 GMT)