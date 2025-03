Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

OECD senkt Wachstumsprognosen - US-Zölle belasten

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum in den meisten Industrieländern im laufenden und kommenden Jahr etwas gesenkt. Wie die OECD in ihrem Zwischenbericht schreibt, seien allgemein Anzeichen eines etwas schwächeren Wirtschaftswachstums zu bemerken, was mit einem schwachen Verbrauchervertrauen und einer erhöhten wirtschaftspolitischen Unsicherheit zu tun habe. "Deutliche Änderungen zeigen sich in der Handelspolitik, die - wenn aufrecht erhalten - das Weltwirtschaftswachstum belasten und die Inflation erhöhen würden", heißt es in dem Bericht. Die OECD senkt ihre Prognose für den Anstieg des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) für 2025 auf 3,1 (zuvor: 3,3) Prozent und die für 2026 auf 3,0 (3,3) Prozent.

Ifo senkt deutsche Wachstumsprognose für 2025

Das Ifo-Institut hat seine Wachstumsprognose für Deutschland für 2025 leicht gesenkt und die für 2026 bestätigt. Wie die Konjunkturforscher mitteilten, rechnen sie für das laufende Jahr nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 Prozent, nachdem sie im Dezember noch 0,4 Prozent vorausgesagt hatten. Die Prognose für das nächste Jahr von 0,8 Prozent Wachstum wurde bestätigt. Die niedrigere Wachstumsprognose beruht vor allem auf pessimistischeren Erwartungen für den Privatkonsum und die Exporte, während die Prognosen für die Investitionen und die Staatsausgaben etwas angehoben wurden.

SNB dürfte diese Woche Zinssenkung vornehmen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) wird nach Einschätzung von Claus Vistesen und Melanie Debono von Pantheon Macroeconomics in dieser Woche die Zinsen wohl zum letzten Mal im aktuellen Zyklus senken. Die SNB wird am Donnerstag ihre Entscheidung über ihren Leitzins bekanntgeben. Investoren und Ökonomen erwarten eine weitere Senkung um 25 Basispunkte auf 0,25 Prozent. Dies dürfte trotz des Risikos einer Abweichung von der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und einer übermäßigen Stärkung des Frankens der niedrigste Satz sein, auf den die SNB den Zinssatz senken wird, erklären Vistesen und Debono.

China-Daten zeichnen wohl übertrieben positives Bild

Chinas überraschend positive Daten spiegeln nach Einschätzung von Barclays-Ökonomen möglicherweise nicht vollständig die Entwicklungen vor Ort wider. Trotz Lichtblicke bei der Industrieproduktion, den Einzelhandelsumsätzen und den Anlageinvestitionen hätten sich sowohl der Arbeits- als auch der Immobilienmarkt verschlechtert, schreiben Yingke Zhou und andere Ökonomen. Die Nachfrageindikatoren blieben deutlich schwächer als die offiziellen Angebots- und Produktionsmaße, merken sie an und verweisen darauf, dass die Belebung der Einzelhandelsumsätze in krassem Gegensatz zu einer sich verschlechternden Arbeitsmarktlage, einer regelrechten Deflation der Kernverbraucherpreise und einem Rückgang der Haushaltsdarlehen stehe.

Trump will am Dienstag mit Putin über Ukraine-Krieg sprechen

US-Präsident Donald Trump will am Dienstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen, da die USA darauf drängen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. "Wir wollen sehen, ob wir diesen Krieg beenden können", sagte Trump am späten Sonntag an Bord der Air Force One zu Reportern, wie aus einem von der Associated Press veröffentlichten Video hervorgeht. "Vielleicht können wir es schaffen, vielleicht auch nicht, aber ich denke, wir haben eine sehr gute Chance."

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2025 08:30 ET (12:30 GMT)