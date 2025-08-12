DAX24.146 -0,1%ESt505.346 ±-0,0%Top 10 Crypto16,50 +1,5%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin103.455 +1,0%Euro1,1622 -0,2%Öl66,96 +1,0%Gold3.351 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Apple 865985 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX volatil -- AMC Entertainment dämmt Verluste deutlich ein -- Barrick, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Glencore-Aktie steigt: Glencore hat Batterie-Recycler Li-Cycle übernommen Glencore-Aktie steigt: Glencore hat Batterie-Recycler Li-Cycle übernommen
Bitcoin nahe Allzeithoch - Gewinne vom Wochenende setzen sich fort Bitcoin nahe Allzeithoch - Gewinne vom Wochenende setzen sich fort
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

11.08.25 13:46 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wer­bung

BDL fordert massive Reduzierung der Standortkosten im Luftverkehr

Die Erholung des Luftverkehrs in Deutschland ist nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) im ersten Halbjahr ins Stocken geraten. Insgesamt reisten 99,4 Millionen Fluggäste über deutsche Flughäfen, das waren 15,8 Prozent weniger als im Jahr 2019 vor der Corona-Pandemie und lediglich 2,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der BDL mitteilte. Im ersten Halbjahr 2024 lag das Wachstum hingegen bei 10 Prozent. Damit liege Deutschland bei der Erholung des Luftverkehrs nach der Pandemie trotz der aktuell starken Nachfrage nach Flugreisen auf Rang 28 von 31 europäischen Ländern, moniert der Branchenverband und macht dafür in erster Linie hohe Standortkosten verantwortlich.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2025 07:47 ET (11:47 GMT)