BDL fordert massive Reduzierung der Standortkosten im Luftverkehr

Die Erholung des Luftverkehrs in Deutschland ist nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) im ersten Halbjahr ins Stocken geraten. Insgesamt reisten 99,4 Millionen Fluggäste über deutsche Flughäfen, das waren 15,8 Prozent weniger als im Jahr 2019 vor der Corona-Pandemie und lediglich 2,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der BDL mitteilte. Im ersten Halbjahr 2024 lag das Wachstum hingegen bei 10 Prozent. Damit liege Deutschland bei der Erholung des Luftverkehrs nach der Pandemie trotz der aktuell starken Nachfrage nach Flugreisen auf Rang 28 von 31 europäischen Ländern, moniert der Branchenverband und macht dafür in erster Linie hohe Standortkosten verantwortlich.

August 11, 2025 07:47 ET (11:47 GMT)