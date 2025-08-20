DAX24.365 +0,2%ESt505.470 +0,7%Top 10 Crypto16,06 +0,8%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.918 -0,8%Euro1,1681 +0,2%Öl66,00 -0,7%Gold3.339 +0,3%
ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

19.08.25 13:29 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im Juni

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat sich im Juni erhöht. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 36 (Vormonat: 32) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 23 (33) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 235 (238) Milliarden Euro sanken und die Importe auf 213 (205) Milliarden Euro stiegen.

Globale PMIs zeigen noch nicht das wahre Bild der US-Zölle

Die globalen Einkaufsmanagerindizes werden wahrscheinlich noch einige Monate benötigen, um die Auswirkungen der US-Zölle und der Handelsabkommen vollständig widerzuspiegeln, schreiben Vis Nayar und Ray Farris von Eastspring Investments in einem Kommentar. Die PMIs für August könnten etwas steigen, da die Zollsätze niedriger ausfallen als in den zuvor befürchteten schlimmsten Szenarien. Sie merken an, dass die Märkte bis zum Jahresende Zinssenkungen der US-Notenbank um 55 Basispunkte einpreisen. Kurzfristige Risiken für diese Einschätzung seien stärker als erwartete PMIs und ein weniger dovish auftretender Fed-Chef Jerome Powell bei der bevorstehenden Konferenz in Jackson Hole.

Fiskalische Sorgen könnten Pfund-Gewinne begrenzen

Die bevorstehenden britischen Inflationsdaten könnten die Erwartung verstärken, dass die Bank of England die Zinssenkungen für den Rest des Jahres 2025 aussetzen wird, obwohl die Gewinne des Pfund begrenzt sein dürften, schreibt Convera-Stratege George Vessey in einem Kommentar. Die Daten am Mittwoch dürften zeigen, dass sich die Inflation im Juli auf 3,7 Prozent beschleunigt hat, wie aus einer WSJ-Umfrage unter Ökonomen hervorgeht. Fiskalische Sorgen und ein schwacher Wachstumsausblick könnten den Aufwärtstrend des Pfund Sterling jedoch begrenzen, meint Vessey. Die Renditen 30-jähriger inflationsgebundener britischer Anleihen hätten am Montag den höchsten Stand seit 1998 erreicht, was die Sorgen über die fiskalische Nachhaltigkeit Großbritanniens im Vorfeld des Herbstbudgets verstärkt habe.

