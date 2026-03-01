Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Industrie-PMI Euroraum steigt im Februar auf über 50 Punkte

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Euroraums ist im Februar gewachsen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg in zweiter Veröffentlichung auf 50,8 (Januar: 49,5) Punkte, womit das Ergebnis der ersten Veröffentlichung 50,8 bestätigt wurde. Oberhalb von 50 Punkten wird ein Wachstum des Sektors angezeigt. "Die Eurozone -Industrie verzeichnete im Februar das stärkste Wachstum seit knapp vier Jahren. Ausschlaggebend hierfür war, dass aufgrund des neuerlichen Auftragszuwachses die Produktion stärker ausgeweitet wurde als zuletzt", heißt es in der Mitteilung von S&P Global. Auch die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist hätten sich verbessert und seien so zuversichtlich wie zuletzt im Februar 2022 gewesen. Deutschlands Industrie-PMI stieg auf 50,9 (49,1) Punkte, Frankreichs ging auf 50,1 (51,2) zurück und Italiens erhöhte sich auf 50,6 (48,1) Punkte.

S&P Global: Deutsche Industrie zeigt im Februar Stärke

Die Aktivität in der deutschen Industrie ist im Februar stärker als im Vormonat gewachsen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg in zweiter Veröffentlichung auf 50,9 von 49,1 Punkten im Januar. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 50,7 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Reedereien meiden Straße von Hormus und Suezkanal nach Angrif auf Iran

Containerreedereien wie Maersk, Hapag-Lloyd und CMA CGM leiten ihre Schiffe um die Südspitze Afrikas um, um den Suezkanal und die Straße von Hormus nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran am Wochenende zu vermeiden. Maersk teilte mit, dass aufgrund der sich verschlechternden Sicherheitslage im Nahen Osten beschlossen worden sei, Durchfahrten durch den Suezkanal von der Straße von Bab el-Mandeb aus vorerst auszusetzen. Diese Meerenge stellt ein Nadelöhr zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden dar. Schiffe müssen sie passieren, um zum Suezkanal zu gelangen oder ihn zu verlassen.

Öltanker vor Oman mit Drohnenboot angegriffen

Vor der Küste Omans ist ein Besatzungsmitglied getötet worden, als ein unter der Flagge der Marshallinseln fahrender Öltanker von einem ferngesteuerten Boot getroffen wurde. Dies teilte die staatliche Nachrichtenagentur von Oman mit. Es ist der erste Todesfall in der kommerziellen Schifffahrt infolge des aktuellen Konflikts.

Iranischer Sicherheitsapparat wird Regime laut Experten verteidigen

US-amerikanische und israelische Luftschläge haben innerhalb weniger Stunden weite Teile der iranischen Führung getötet, darunter den Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei. Dennoch ist der gewaltige Sicherheitsapparat, der das Überleben des Regimes sichern soll, nach Einschätzung von Experten intakt geblieben. Die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) mit ihren fast 200.000 Mitgliedern fungiert als Parallelregierung und Wirtschaftsmacht. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, das seit der Revolution von 1979 bestehende islamische System zu verteidigen. Solange die IRGC nicht besiegt oder zum Überlaufen bewegt wird, behält sie die Fähigkeit, Gelder durch illegale Aktivitäten zu generieren und Stellvertreter-Milizen wie die Huthis im Jemen zu unterstützen.

Teherans Angriffe vertiefen Entschlossenheit am Golf zur Vergeltung

Das iranische Regime hat auf die US-israelische Militärkampagne mit Angriffen auf mindestens neun Länder im Nahen Osten reagiert. Diplomaten und Analysten zufolge hat sich Teheran dabei jedoch verkalkuliert: Statt eine Deeskalation zu erzwingen, festigt der Beschuss wohlhabender Golf-Monarchien deren Entschlossenheit, der iranische Gefahr dauerhaft zu begegnen.

Von der Leyen: Europa muss sich auf Folgen des Nahost-Konflikts einstellen

Der Konflikt im Nahen Osten wird weltweit Schockwellen auslösen. Dies erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und rief Europa sowie die Weltgemeinschaft dazu auf, sich auf die Auswirkungen vorzubereiten. "Von Energie bis Atomkraft, von Verkehr über Migration bis hin zur Sicherheit - wir müssen auf die Folgen dieser jüngsten Ereignisse vorbereitet sein", sagte von der Leyen am Montag. Die Chefin des Exekutivorgans der Europäischen Union äußerte sich, nachdem US-amerikanische und israelische Streitkräfte am Wochenende Ziele im Iran angegriffen hatten. Dabei wurden der Oberste Führer Ali Khamenei sowie eine Reihe weiterer hochrangiger Führer des islamischen Regimes getötet.

Drei US-Kampfjets versehentlich über Kuwait abgeschossen

Drei US-Kampfjets sind versehentlich über Kuwait abgeschossen worden, wie das US Central Command mitteilte. Die sechs Besatzungsmitglieder konnten sich mit dem Schleudersitz aus den F-15-Maschinen retten und befinden sich in einem stabilen Zustand, wie das für US-Militäreinsätze im Nahen Osten zuständige Centcom mitteilte.

Britische Aufsicht ermittelt bei Hotelketten Hilton, Marriott und IHG

Die britische Kartellbehörde untersucht, ob die Hotelketten Hilton, IHG und Marriott einen Datendienstleister von Costar genutzt haben, um wettbewerbsrelevante Informationen auszutauschen. Gegen die drei Ketten, die das Hotel-Datenanalysetool STR nutzen, sowie gegen dessen Eigentümer Costar wurden Ermittlungen eingeleitet, wie die Competition and Markets Authority (CMA) mitteilte.

