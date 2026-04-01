Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

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Euroraum-Erzeugerpreise sinken im Februar um 0,7 Prozent

Die Wirtschaft des Euroraums ist vor Beginn des Iran-Kriegs aufgrund rückläufiger Energiepreise in Summe keinem Inflationsdruck von der Produzentenseite ausgesetzt gewesen. Wie Eurostat mitteilte, sanken die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent und lagen um 3,0 (Januar: minus 2,0) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Unter den einzelnen Produktkategorien verzeichneten alleine die Energieerzeugerpreise ein Minus im Jahresabstand: Sie sanken um 11,7 (minus 8,9) Prozent. Ohne Energie stiegen die Erzeugerpreise dagegen um 1,0 (1,2) Prozent.

Reeder bereiten Abzug von Schiffen aus dem Persischen Golf vor

Schiffe, die seit Beginn des Iran-Konflikts Ende Februar im Persischen Golf festsitzen, bereiten nach dem Waffenstillstandsabkommen, das eine vorübergehende Öffnung der Straße von Hormus vorsieht, ihre Ausreise vor. Mehr als 800 Schiffe sitzen derzeit im Golf fest. Obwohl die Bedingungen für eine sichere Passage noch unklar sind, unternehmen die Eigentümer erste Schritte, um ihre Schiffe freizubekommen. "Sollte die Waffenruhe halten, wird es zu einer schrittweisen Belebung kommen, wobei der ostwärts gerichtete Verkehr aus dem Golf heraus deutlich stärker sein wird als der einwärts gerichtete Verkehr", sagte Kostas Karathanos, Chief Operating Officer von Gaslog, dessen Unternehmen einen LNG-Tanker im Golf festliegen hat.

Geschosse treffen Golfstaaten und Israel trotz Waffenruhe

Golfstaaten, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Bahrain und Katar, haben seit der Bekanntgabe einer zweiwöchigen Waffenruhe durch Washington und Teheran Brände und Verletzungen infolge von Angriffen gemeldet. Die VAE erklärten, dass Trümmerteile eines abgefangenen Projektils drei Personen verletzt und mehrere Brände in der Gasverarbeitungsanlage Habshan in Abu Dhabi verursacht hätten. Der Betrieb der Anlage wurde eingestellt. Zuvor hatte das Verteidigungsministerium des Landes über Nacht eine Warnung herausgegeben, wonach seine Luftabwehr Raketen und Drohnen bekämpfte, die vom Iran aus gestartet worden waren. Katar teilte mit, dass Splitter einer abgefangenen iranischen Rakete auf ein Haus in Doha fielen, wobei vier Personen, darunter ein Kind, verletzt wurden und Sachschaden entstand. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, so das Innenministerium.

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Eurozone /Einzelhandelsumsatz Feb -0,2% gg Vm, +1,7% gg Vj

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Jan rev unverändert gg Vm, +2,1% gg Vj

Taiwan Verbraucherpreise März +1,2% gg Vorjahr (PROG +1,7%)

US/MBA Market Index Woche per 3. Apr -0,8% auf 276 (Vorwoche: 278,3)

US/MBA Purchase Index Woche per 3. Apr +1,1% auf 161,1 (Vorwoche: 159,4)

US/MBA Refinance Index Woche per 3. Apr -2,8% auf 919,9

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)