Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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SNB-Zinsanhebung dieses Jahr keine abwegige Idee

Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, wird nach dem Anstieg der Inflationsrate von 0,3 auf 0,6 Prozent an den Finanzmärkten das Rätselraten darüber beginnen, ob die Schweizerische Nationalbank (SNB) möglicherweise im Juni ihren Leitzins erhöhen wird. "Akuter Handlungsdruck besteht nicht: Die Inflationsrate ist noch immer verhältnismäßig tief. Allerdings mag in Anbetracht einer Teuerungsrate, die nun klar über der 0-Prozent-Marke liegt, der gegenwärtige negative kurzfristige Geldmarktsatz (Saron) nicht recht passen", schreibt er in einem Kommentar. Gerade deshalb könnte auf Sicht des zweiten Halbjahres tatsächlich ein zinspolitischer Anpassungsbedarf bestehen. "Eine Zinsanhebung im laufenden Jahr ist deshalb keineswegs abwegig", kommentiert Gitzel. Die SNB strebt eine Inflation zwischen 0 und 2 Prozent an.

RBA könnte Zinspause einlegen - Letzte Zinserhöhung im August

Die Entscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte mit 8 zu 1 Stimmen könnte zwar als hawkish angesehen werden, ihre allgemeine Botschaft deute jedoch auf eine vorübergehende Unterbrechung hin, meinen die Strategen von TD Securities. Die RBA scheine ihre hawkishe Haltung zur Inflation zurückgefahren zu haben, und die Äußerungen von Gouverneurin Bullock nach der Sitzung hätten für Prashant Newnaha und Alex Loo von TD "dovish" geklungen.

Australische Notenbank könnte Geldpolitik noch einmal straffen

Nachdem die Reserve Bank of Australia (RBA) die Zinsen zum dritten Mal in Folge angehoben und das Leitzinsziel auf 4,35 Prozent erhöht hatte, liegt es immer noch unter der Jahresendprognose der Societe Generale von 4,7 Prozent. "Die Zentralbank hält Pulver in Reserve, um mindestens noch einmal zu straffen", schreiben die Ökonomen der SocGen in einem Kommentar. Sie erwarten, dass die Zentralbank die Zinsen bis 2027 und in der ersten Hälfte 2028 bei 4,7 Prozent belassen wird, und gehen davon aus, dass die Kerninflation im zweiten Quartal mit 3,8 Prozent ihren Höhepunkt erreichen und bis Ende 2026 auf 3,1 Prozent sinken wird.

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China widersetzt sich US-Sanktionen gegen iranisches Öl

China hat seinen Konflikt mit den USA wegen des iranischen Öls verschärft und sich im Vorfeld des für nächste Woche geplanten Besuchs von Präsident Donald Trump in Peking in einer Demonstration des Widerstands über die amerikanischen Sanktionen hinweggesetzt. Peking hat sich bislang stets davor gehütet, offen gegen US-Sanktionen zu verstoßen, auch wenn privat geführte chinesische Raffinerien, sogenannte "Teapots", fast jedes Barrel Öl kaufen, das der Iran exportiert.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)