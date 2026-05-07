Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wer­bung Wer­bung

Arbeitslosenquote in der Eurozone fällt zurück auf Rekordtief

Die Arbeitslosenquote der Eurozone hat im Mai ein Rekordtief erreicht. Dies spiegelt die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft wider, trotz der erheblichen Störungen durch den Konflikt im Nahen Osten. Die Arbeitslosenquote in dem 21 Mitglieder zählenden Währungsblock blieb im Mai unverändert. Zuvor war der Wert für April nach unten auf 6,2 Prozent korrigiert worden, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten im Konsens mit einem höheren Wert von 6,3 Prozent gerechnet.

Auftragseingang Maschinenbau im Mai leicht unter Vorjahr

Der Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland wartet weiter auf eine deutliche Belebung der Investitionen und damit auch seiner Orderbücher. Wie der Branchenverband VDMA mitteilte, sanken die Bestellungen aus dem Inland um real 3 Prozent, während die Orders aus dem Ausland um 1 Prozent zulegten. Die Bestellungen aus den Euro-Partnerländern blieben um 21 Prozent unter dem Vorjahresmonat, während aus den Nicht-Euro-Ländern 11 Prozent mehr Aufträge kamen. Damit verbuchte die Branche im Mai 2026 insgesamt einen leichten Auftragsrückgang von real 1 Prozent zum Vorjahr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)